Google Stadia en iOS ya es posible a través de Safari

Uno de los culebrones tecnológicos de los últimos meses es el que involucra a Stadia en iOS. Y es que Stadia, xCloud y demás plataformas de juego en la nube entran en colisión con las políticas de Apple, lo que ha impedido que los usuarios de dichos servicios puedan emplearlos en sus dispositivos móviles. Unas políticas difíciles de entender, y que han empujado a los responsables de dichas plataformas a buscar alternativas que permitan a sus usuarios acceder a las mismas desde sus iPhones y iPads.

La explicación de Apple a sus razones para impedir servicios como xCloud y Stadia en iOS fue, claro, la que cabía esperar:

«La App Store se creó para ser un lugar seguro y confiable para que los clientes descubran y descarguen aplicaciones, y una gran oportunidad de negocio para todos los desarrolladores. Antes de que entren en nuestra tienda, todas las aplicaciones se revisan según el mismo conjunto de pautas que tienen como objetivo proteger a los clientes y proporcionar un campo de juego justo y equilibrado a los desarrolladores».

«Nuestros clientes disfrutan de excelentes aplicaciones y juegos de millones de desarrolladores, y los servicios de juegos pueden lanzarse absolutamente en la App Store siempre que sigan el mismo conjunto de pautas aplicables a todos los desarrolladores, incluido el envío de juegos individuales para su revisión y publicación en las búsquedas. Además de la App Store, los desarrolladores pueden optar por llegar a todos los usuarios de iPhone y iPad a través de la web con Safari y otros navegadores aprobados en la App Store».

Esto podría parecer razonable, salvo que los juegos de Stadia y xCloud no se descargan en el dispositivo y, por ende, no se ejecutan en el dispositivo. Por seguir el mismo razonamiento, Apple no debería permitir los navegadores web en iOS, puesto que no ha aprobado previamente todos los contenidos a los que se puede acceder desde los mismos. Claro que, en realidad, esa es su política con el Apple TV, por lo que quizá no estoy tan lejos de la realidad…

En cualquier caso, la buena noticia a este respecto es que, con la llegada de iOS 14.3, ya es posible acceder a Stadia en iOS y, por lo tanto, a disfrutar de los juegos que hayas adquirido en la plataforma, así como a los incluidos en Stadia Pro en caso de que seas suscriptor de su servicio. ¿La clave? Que no lo harás a través de una app no. Al igual que en PC, y como ya nos anticipaba el soporte de Safari para el mando de Stadia, ya podemos acceder a Stadia en iOS desde Safari, el navegador web del sistema operativo de Apple.

Para acceder a Stadia en iOS basta, en principio, con ir a la url https://stadia.google.com desde Safari. Opcionalmente, si al hacerlo se muestra una página para descargar la app de Stadia para iOS, prueba con la url https://stadia.google.com/?lfhs=2 Salvo excepciones (la función todavía se está desplegando y en pruebas, deberías ver el siguiente mensaje:

Al confirmarlo tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Google y, desde ese mismo momento, ya tendrás acceso a los juegos. Hay que tener en cuenta, eso sí, que tal y como recuerda Google en ese mensaje, el soporte de Stadia en iOS mediante Safari está en pruebas, por lo que no todas las funciones están disponibles y se pueden producir algunos fallos.

El siguiente paso es conectar el mando al iPhone. Como ya comentaba antes y te contamos en su momento, Safari es compatible con el mando de Stadia. Y a este respecto, tras haberlo probado, se confirma lo que ya pensaba, y es que si en PC se puede jugar con teclado y ratón sin problema, en el caso del iPhone el mando es imprescindible. ¿Por qué? Porque la otra opción son los controles en pantalla, pero como puedes comprobar en la siguiente imagen, ese formato está a kilómetros de ser práctico:

Como puedes ver, al final los controles ocupan prácticamente toda la pantalla, al menos en un iPhone 11. Quizá en un iPhone 12 Pro Max sea un poco más usable, pero para los modelos de tamaño medio no es cómodo en absoluto.

Y en lo referido a jugar, como puedes ver en la imagen he probado Stadia en iOS con Cyberpunk 2077. Esto, claro, es algo que ya no depende ni del juego ni del servicio, depende exclusivamente del tamaño de la pantalla. El rendimiento, claro, es el adecuado (el juego, como ya he recordado al principio, se ejecuta en los servidores de Google), pero muchos de los elementos de la interfaz del juego son demasiado pequeños. Tenía intención de haberlo probado más tiempo, pero tras unos pocos minutos me ha quedado claro que un título como éste no es jugable en un iPhone.

Ojo, aclaro que esta es una opinión personal, quizá haya personas que sí que puedan disfrutar de jugar a juegos como Cyberpunk en Stadia en iOS, e incluso de hacerlo con el teclado en pantalla. Sin embargo, en mi caso es imprescindible contar con un mando y, a ser posible, emplear algún sistema para enviar la imagen de la pantalla del iPhone a una pantalla grande. Quizá sea posible disfrutar de otros juegos de Stadia en iOS, pero este tipo de títulos no son los más adecuados para ello.