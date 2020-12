Tenemos un final de año muy interesante en todo lo referido a Apple, y saber que pondrían estar trabajando en unos AirPods Pro Lite, una posibilidad de la que ya te hablamos hace tiempo, es una muestra más de ello. Ayer hablábamos de la posibilidad de un Apple Watch con cámara, que además emplearía una tecnología de lo más innovadora. También empezamos a escuchar cuáles podrían ser los planes para los próximos silicios de la compañía, y que apuntan a un rendimiento excepcionalmente alto, y hace solo unos días finalmente llegaron los esperados AirPods Max, de los que ya llevábamos tiempo hablando como AirPods Studio.

Y precisamente en la línea de esta última noticia, parece que Apple está decidida a reforzar su catálogo de auriculares, acercándose así a distintas necesidades y, claro, presupuestos. Según publica hoy The Elec (en coreano) Apple estaría preparando unos AirPods Pro Lite, una versión algo más económica de los que, hasta la semana pasada, eran el tope de gama de los de Cupertino en esta línea de producto. Una versión reducida que, eso sí, renuncia a una de las funciones más importantes de los Pro.

Seguramente ya te lo podrás imaginar, ¿verdad? Efectivamente, el escalón que bajarían estos hipotéticos AirPods Pro Lite con respecto a sus hermanos mayores es que no contarían con reducción activa de ruido. Un recorte que debería notarse mucho en el precio, pues recordemos que la reducción de ruido es una función particularmente exigente, pues necesita micrófonos para capturar el sonido exterior y un procesador capaz de analizar esa señal exterior, para generar la inversa y reproducirla sumándola al audio que estamos escuchando. Todo esto en tiempo real, claro.

Por lo demás, los AirPods Pro Lite tendrían el mismo diseño exterior que los AirPods Pro, y según The Elec, también compartirían con los mismos el procesador H1, que gestiona tanto el sonido como los micrófonos. No obstante, en este caso estarían sometidos a una carga de trabajo muy inferior, al igual que ocurre con los AirPods. ¿Estará Apple pensando en un procesador de menor rendimiento para estos últimos? ¿O quizá para una evolución del H1 para las próximas generaciones de los Pro y los Max? Todo es posible, pero esta pregunta no tendrá respuesta hasta el año que viene.

El resto del interior de los AirPods Pro Lite es todavía una incógnita, y lo más probable es que Apple todavía esté trabajando en su diseño. No obstante los trabajos ya deben estar razonablemente avanzados, pues de confirmarse lo publicado en el medio coreano, los planes de Apple serían presentarlos en algún momento del primer semestre de 2021. Una posibilidad es que el lanzamiento se haga coincidir con el WWDC de 2021, aunque por otra parte, si tenemos en cuenta cómo se han presentado los Max (con una nota de prensa, sin ningún evento ni nada por el estilo), también es posible que los Lite, aparezcan por sorpresa y sin pompo y boato.

En cuanto a su precio, aunque las últimas estimaciones al respecto (las de los Max) fallaron estrepitosamente, en este caso hay menos margen al error, puesto que los precios de los AirPods (desde 179 euros) y los Pro (279 euros) dejan un margen de solo cien euros entre los que se alojarían los AirPods Pro Lite. las estimaciones hablan de un precio un 20% inferior que el de los Pro, por lo que, y por redondear, se sitúe entre los 229 (sería una agradable sorpresa si descienden hasta los 219) y los 239 euros.