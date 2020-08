Los usuarios de iPhone o iPad se quedarán fuera de los nuevos servicios de juego en la nube de Microsoft y Google, al violar las normas de la tienda App Store, ha explicado Apple en una declaración a Business Insider.

En el lanzamiento de Google Stadia extrañó que el servicio no estuviera disponible para dispositivos de Apple. Entonces se rumoreó algún conflicto con la tienda oficial y se adelantó que otros servicios similares podrían correr la misma suerte. Cuando Microsoft interrumpió las pruebas de xCloud en iOS el caso terminó por aclararse.

Apple bloquea xCloud y Stadia en iOS

La firma de Cupertino ha realizado una declaración oficial explicando los motivos. La razón principal -a su juicio- es que este tipo de servicios ofrecen acceso a aplicaciones que Apple no puede revisar individualmente:

«La App Store se creó para ser un lugar seguro y confiable para que los clientes descubran y descarguen aplicaciones, y una gran oportunidad de negocio para todos los desarrolladores. Antes de que entren en nuestra tienda, todas las aplicaciones se revisan según el mismo conjunto de pautas que tienen como objetivo proteger a los clientes y proporcionar un campo de juego justo y equilibrado a los desarrolladores».

«Nuestros clientes disfrutan de excelentes aplicaciones y juegos de millones de desarrolladores, y los servicios de juegos pueden lanzarse absolutamente en la App Store siempre que sigan el mismo conjunto de pautas aplicables a todos los desarrolladores, incluido el envío de juegos individuales para su revisión y publicación en las búsquedas. Además de la App Store, los desarrolladores pueden optar por llegar a todos los usuarios de iPhone y iPad a través de la web con Safari y otros navegadores aprobados en la App Store».

Todo parte del propio funcionamiento de estos servicios en la nube. Los servidores en los que se ejecutan los juegos de estos servicios no son propiedad de los consumidores ni están ubicados en dispositivos clientes, sino que se localizan en centros de datos lejanos. Además, Google y Microsoft probablemente no quieran ofrecer opciones de registro dentro de las aplicaciones porque eso significaría darle a Apple el 30% de los ingresos por suscripción.

En otras palabras, a menos que sea una aplicación de escritorio remota completa, App Store no permitirá estos servicio de juegos en la nube. Un ejemplo de servicio aprobado por Apple (aunque también hubo debate en su momento) es el Valve Steam Link.

Microsoft responde

En una declaración a The Verge, Microsoft dice que no pudo encontrar una solución para llevar xCloud a iOS a través de la App Store. Y culpa únicamente a Apple de la situación: «Se queda sola al negar a los consumidores los beneficios de los juegos en la nube tratando constantemente las apps de juegos de manera diferente y aplicando reglas más indulgentes a las aplicaciones que no son de juegos».

«Nuestro período de prueba para la aplicación de vista previa Project xCloud para iOS ha expirado. Desafortunadamente, no tenemos un camino para llevar nuestra visión de los juegos en la nube con Xbox Game Pass Ultimate a los jugadores en iOS a través de la App Store de Apple. Apple es la única plataforma de propósito general que niega a los consumidores los servicios de suscripción de juegos y juegos en la nube como Xbox Game Pass. Y trata constantemente las aplicaciones de juegos de manera diferente, aplicando reglas más indulgentes a las aplicaciones que no son de juegos, incluso cuando incluyen contenido interactivo».

Microsoft no tira la toalla: «Estamos comprometidos a encontrar un camino para llevar los juegos en la nube con Xbox Game Pass Ultimate a la plataforma iOS. Creemos que el cliente debe estar en el centro de la experiencia de juego y los jugadores nos dicen que quieren jugar, conectarse y compartir en cualquier lugar, sin importar dónde se encuentren. Estamos de acuerdo».

Otra polémica para la App Store. Y la historia se repite. Es la tienda de aplicaciones más rentable del planeta y Apple la gobierna con mano de hierro imponiendo unas normas ampliamente cuestionadas por toda la industria. Y por los legisladores. El mismo CEO, Tim Cook, como hicieron los máximos ejecutivos de Google, Amazon y Facebook, tuvo que testificar recientemente en el Congreso de Estados Unidos para intentar explicar a sus señorías por qué no deberían ser acusados de prácticas de monopolio y abuso de posición dominante.

El testimonio de los jefes de las Big Tech es en realidad uno de los puntos culminantes de una investigación que lleva años en marcha y que debe terminar con un marco regulatorio e incluso el «troceado» de algunos de estos gigantes.