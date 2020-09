Stadia en Safari: Apple añade soporte para el mando de Google

Que no te explote la cabeza porque no merece la pena, pero sí: Safari, el navegador web de Apple, está implementando soporte para el mando de Google Stadia, el servicio de juegos por streaming del gigante de Internet. En concreto, soporte para Google Stadia en Safari.

Y ya sabes cómo se las gasta Apple con los servicios de terceros: si no hay sangría, no hay soporte y, por supuesto, las suscripciones no son una excepción. En el caso de plataformas como Microsoft xCloud o la propia Google Stadia, no hubo mucho más que un bloqueo instantáneo debido a que según la compañía de la manzana, ambas violaban las normas de la App Store.

¿Por qué? Desde Cupertino señalaron que «este tipo de servicios ofrecen acceso a aplicaciones que Apple no puede revisar individualmente» y, claro, así no pueden comprobar que las descargas sean seguras para sus usuarios. Más allá de la explicación oficial está la verdad, sobra añadir, y no es otra que la mencionada intención de Apple por la sangría económica de todo lo que se mueva en iOS.

Ahora bien, todo cambió hace unos días, cuando se supo que Apple permitirá que Stadia y xCloud entren en la App Store, eso sí, con las trabas pertinentes. Unas trabas que, una vez más, marginarán la experiencia de los usuarios de iOS como no sucede en ningún otro sistema, sea Android, Winows e incluso macOS. Pero como los usuarios de iOS parecen estar de acuerdo con cómo Apple hace las cosas, no hay más que decir.

Pero de ahí a que sea la propia Apple la que añada soporte para Google Stadia en Safari, hay un trecho. Solo para el Safari de macOS, y solo en fase de pruebas, pero el gesto ya es digno de mención. Ha sido en la última versión en desarrollo del navegador web en la que se han detectado los cambios: concretamente, en la API de compatibilidad de mandos de juegos, con una asignación de carácter ‘especial’, lo cual no está muy claro qué significa.

Sea como fuere, el paso está dado, quizás porque en Apple tampoco quieren dejar a sus usuarios sin lo que es una ola creciente de entretenimiento que se acerca, como vimos con el anuncio de Amazon Luna: las plataformas de juegos por streaming están llegando para quedarse, no hay ninguna made in Apple y Apple Arcade es una broma al lado de todo ello.