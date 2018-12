Facebook entregó datos y mensajes a 150 tecnológicas sin permiso del usuario

Facebook entregó datos y mensajes a Amazon, Microsoft, Netflix y hasta 150 grandes empresas más, sin conocimiento ni consentimiento de sus usuarios, asegura The New York Times en un artículo que, de confirmarse, debería obligar a los reguladores de todo el mundo a tomar medidas urgentes y definitivas contra la firma de Mark Zuckerberg.

La información de NYT es gravísima y describe acuerdos secretos con otras tecnológicas para permitirles accesos intrusivos a los datos personales de los usuarios, incluso a sus mensajes privados. Para ello, Facebook se saltó sus propias normas de privacidad y reglas de transparencia, según se recoge en los documentos internos de la propia compañía citados por The New York Times.

Los acuerdos con las compañías se realizaron a la carta. A Microsoft se le permitió ver el nombre de los contactos en su motor de búsqueda en Bing, mientras que a Amazon se le ofreció información de contacto. Yahoo! pudo ver las publicaciones de los usuarios, mientras que lo más grave llegó del acceso a los mensajes privados de compañías como Netflix y Spotify. Y todo ello con datos personales de centenares de millones de usuarios. La valoración del conocimiento y consentimiento del usuario de estas prácticas será la clave de la defensa para Facebook, pero es patente -como mínimo- la falta de transparencia.

La respuesta de Facebook al caso es que no ha encontrado evidencia de abuso por parte de sus socios. Algunos de ellos, incluidos Amazon, Microsoft y Yahoo, dijeron que habían usado los datos de manera adecuada, pero se negaron a discutir los acuerdos de intercambio en detalle. Facebook dijo que había administrado incorrectamente algunas de sus asociaciones, permitiendo que el acceso de ciertas compañías continuara mucho después de haber cerrado las funciones que requerían los datos.

“Sabemos que tenemos trabajo que hacer para recuperar la confianza de la gente”, explica Steve Satterfield, director de privacidad y política pública de Facebook. “Proteger la información de las personas requiere equipos más fuertes, mejor tecnología y políticas más claras, y ahí es donde nos hemos centrado durante la mayor parte de 2018”.

Año horrible para Facebook y la privacidad

Se ha notado poco el trabajo que cita Satterfield. 2018 cerrará como el año en el que se ha conocido los más graves incumplimientos de Facebook de su deber de proteger los datos de los usuarios, su intimidad y privacidad.

El escándalo de Cambridge Analytica (incluyendo extorsiones al más puro estilo mafioso con sobornos, espías y prostitutas), por el que la consultora tuvo acceso no autorizado a datos e información privada de hasta 87 millones de usuarios, fue seguido de un hackeo más reciente que se convirtió en el error de seguridad más grave de la historia de la compañía, comprometiendo la información personal de 30 millones de usuarios.

Otro de los casos sonados afectó gravemente a la privacidad cuando la red social convirtió la seguridad en negocio vendiendo los números de teléfono 2FA proporcionados por los usuarios con el objetivo de mejorar la seguridad en el acceso a servicios de Internet, para enviar anuncios publicitarios personalizados.

Medidas contra Facebook

Esta semana se ha conocido que el regulador europeo ha lazando una “consulta legal” que podría conllevar una multa multillonaria después de recibir múltiples informes de violaciones de datos que afectan a la compañía. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que supervisa el cumplimiento de Facebook con la legislación europea debido a que la sede europea de la compañía se encuentra en Dublín, ha iniciado una investigación sobre la compañía por no proteger la privacidad de los usuarios.

Bajo la nueva normativa de protección de datos GDPR, se podría imponer una multa que alcanzaría hasta el 4% de los ingresos de Facebook o lo que es lo mismo, 1.600 millones de dólares con los datos de facturación de Facebook de 2017.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó recientemente una demanda colectiva contra Facebook en la que reclama una compensación global de 5.200 millones de euros para los usuarios españoles de la red social por uso indebido de sus datos personales. La demanda judidial se ha interpuesto de manera conjunta por el grupo Euroconsumers, la OCU en España y otras asociaciones en Bélgica (Test-atachts), Italia (Altroconsumo) y Portugal (Deco-Proteste) y puede ser trascendente si el Juzgado de lo Mercantil de Madrid (u otro donde Facebook está demandado) estima el uso indebido de los datos.

#DeleteFacebook ¿Es la hora?

#DeleteFacebook fue un movimiento surgido en Estados Unidos tras revelarse el caso de Cambridge Analytica. El movimiento aconsejaba abandonar la red social y se convirtió en tendencia en todo el mundo. Facebook no solo no protegió como debía la información de sus usuarios (a pesar de violar las propias normas de la red), sino que no paró la recolección de estos datos sin consentimiento ni informó de ello a sus usuarios. Por no mencionar que los datos personales fueron usados para manipular uno de los fundamentos democráticos, las mismas elecciones.

Pensábamos que sería lo más grave del año, pero nos equivocábamos, porque los acuerdos secretos que revela NYT, si se confirman, son mucho más graves e implica a todo el espectro tecnológico.

Se impone una acción coordinada para que el usuario vuelva a tener el control total de sus datos. Debemos ser mucho más exigentes con su protección y no regalar compulsivamente nuestra intimidad. Facebook es muy peligroso por omisión como en el caso de Cambridge Analytica y por acción en el que nos ocupa. Facebook y todas las tecnológicas que trafican con nuestros datos, como mínimo, de manera muy poco transparente.

Cómo eliminar tu cuenta de Facebook permanentemente

Viendo la situación de Facebook y su imposibilidad de garantizar la transparencia y privacidad, una opción es eliminar nuestra presencia de la red social. Si te interesa se realiza de la siguiente manera: