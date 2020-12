Ésta es la copa de un carpintero Indiana Jones (Indiana Jones y la última cruzada, 1989)

Han salido a la calle casi todos al mismo tiempo, en silencio, con un aire de profundo desconcierto dibujado en sus caras. Me doy cuenta que a mi lado está la vecina. No creo que sea consciente de que ha salido a la calle con las zapatillas de andar por casa y una bata. Me mira. No me había fijado nunca en esos ojos casi violeta de tan profundamente azules. Los «buenos días» mirando al suelo del ascensor no daban lugar a mucha intimidad así que me sobresalté cuando me cogió del brazo. «¿Tú también?» me dijo con una mirada mezcla de sorpresa y desesperación. Su otra mano aferrada a su teléfono móvil como si fuera el último lugar al que sujetarse antes de caer al abismo, los nudillos blancos de tanto apretar ese aparato tan inútil ahora como el de todos los demás. Doña Antonia nos aparta con un «permisooo» con su ronca voz de abuela. Va a la compra como si nada hubiera pasado. Canturreando. Creo que no la he escuchado canturrear nunca.

Alguien ha tropezado conmigo, parece un estudiante, lleva unos cascos más grandes que su cabeza y gafas de sol en la punta de la nariz para poder mirar a la pantalla del ordenador portátil que está sujetando con las dos manos, apuntándolo a un lado y al otro, arriba y abajo. Sacude la cabeza mientras gime y murmura algo así como «nada, ni una triste rayita. Nada de nada…». Veo a dos chicas de no más de catorce años abrazadas llorando desconsoladas sentadas sobre la acera. En las pantallas de sus móviles apoyados en el suelo unos sobre otro, como si se abrazasen también, el mismo mensaje de Instagram: «se produjo un error de red desconocido». No tan desconocido. Mi amigo Enrique es un genio y por eso nunca ha sido muy social ni muy rico ni demasiado hablador. Por eso cuando ayer me llamó para decirme «Hoy he conocido Twitter. Suficiente. Voy a acabar con todo esto». Sabía que algo iba a pasar.

Dentro de las iniciativas para mejorar el aire que respiramos consiguiendo que nuestros automóviles se muevan con motores más ecológicos está la de el uso de combustibles menos contaminantes que el petróleo o por lo menos que emitan gases que son menos perjudiciales para la salud. Dentro de este grupo de motorizaciones hay una que lleva ofreciéndose hace ya mucho tiempo sobre todo por parte de talleres que ofrecían la adaptación de los motores de gasolina a este combustible: el GLP o gas licuado de petróleo.

Modelo analizado Renault Captur Motor y acabado Zen TCe 100CV GLP Potencia 101 CV Velocidad máxima 173 Kmh Aceleración o-100 13,3 s Largo/ancho/alto 4227/1797/1576 mm Potencia máxima RPM 101 CV 5.000 rpm Par máximo Nm/RPM 170 Nm Caja de cambios automático Web https://www.renault.es/ Precio 21.572 euros

Se trata de una mezcla de butano (70%) y propano (30%), ambos gases derivados del petróleo, que al utilizarse como combustible reduce las emisiones de partículas contaminantes con respecto a un motor de gasolina o diésel. Por ello la DGT otorga a los motores que usan GLP la etiqueta ECO. Ya tuvimos ocasión de probar un modelo con motor adaptado a GLP cuando probamos el Opel Mokka X GLP y en esta ocasión hemos podido probar el Renault Captur GLP que funciona con dicho combustible.

Ya tuvimos ocasión el año pasado de probar el pequeño SUV de Renault pero en esta ocasión el modelo que hemos tenido a nuestra disposición es la actualización realizada este año. Las líneas exteriores aparentemente no cambian en lo que a la silueta se refiere pero hay muchos detalles, sobre todo en lo que respecta a los grupos ópticos, que nos revelan que se trata de una actualización de este SUV francés. Además el Captur crece más de 10 centímetros en longitus y 2 en anchura con respecto a la versión anterior.

Diseño delante

En la parte delantera cambia el diseño de los grupos ópticos que ahora adoptan un diseño con un añadido en forma de lágrima debajo de los faros. El capó deja al descubierto la parte superior de los faros y estrena nuevas formas y relieves para darle más personalidad. La parrilla delantera es más grande y se encuentra más elevada que en la versión anterior, aunque conserva la misma forma. Debajo una nueva parrilla más alta en forma de trapecio está flanqueada por dos deflectores de aire hundidos en la carrocería.

En el lateral el diseño se mantiene con los mismos relieves de la carrocería y la parte inferior de la misma y con un diseño de las ventanillas similar al de la generación anterior. Cambia por ejemplo la caída del techo en la parte inferior que es algo más pronunciada. La parte trasera en cambio es distinta con un diseño de los grupos ópticos en forma de C que se diferencia mucho del diseño más tradicional del anterior Captur. También el maletero estrena volúmenes distintos y un parachoques mucho más elevado lo que le da más carácter al coche.

Las protecciones en color negro que cubren los bajos de la carrocería y los pasos de rueda con defensas en color gris también estaban en la anterior versión y son el toque todoterreno que le da un aspecto más campestre al modelo francés. Un aspecto que a primera vista nos ha parecido un paso atrás es que dada la forma de la carrocería aparentemente las superficies acristaladas son menores, pero es posible que el diseño y una longitud mayor compensen esta impresión ya que en realidad se mantiene la visibilidad y la luminosidad del habitáculo con respecto a la generación anterior.

Salpicadero diferente

En el interior lo primero que notamos es que el salpicadero es muy diferente que el de la generación anterior de este SUV. En el Captur anterior el diseño era más desenfadado con más líneas curvas y la pantalla del sistema de entretenimiento se encontraba en el centro del mismo en un bloque de forma redondeada junto con los botones y otros controles. Ahora el Captur parece más serio y de mayor calidad, la gran pantalla del sistema de información y entretenimiento se encuentra en la parte superior en un diseño «flotante».

La pantalla corresponde al nuevo sistema de información y entretenimiento de Renault Easy Link que en nuestro caso disponía de la pantalla de 9,3 pulgadas. El sistema es compatible tanto con Android Auto como Apple Car Play. En la parte baja de la pantalla táctil encontramos accesos a las funciones principales del sistema. Más abajo se han colocado tres selectores que permiten controlar el sistema de climatización que nos han parecido bien resueltos y fáciles de accionar.

Las líneas son más rectas y los materiales tienen un tacto más suave y dan mayor impresión de calidad. Se ha colocado un acolchado agradable de tocar en el interior de las puertas y en la parte alta del salpicadero. Tras el volante encontramos la zona de indicadores que en el modelo que pudimos probar consiste en una pantalla central de 7 pulgadas que muestra una gran cantidad de datos y que podemos cambiar de aspecto según la modalidad de conducción del coche. En los laterales solamente se muestra la información de la carga de la gasolina (y GLP en nuestro caso) y la temperatura del motor.

Cinco velocidades

Nuestro modelo disponía de cambio manual de cinco marchas por lo que no dispone de la «consola flotante» con un hueco bajo la zona de palanca de cambios. Los asientos tienen un diseño moderno, por ejemplo en la parte de los reposacabezas, y nos han parecido cómodos y con un acolchado suficiente. Sujetan bastante en curva, algo más incluso que otros modelos pero en realidad no se trata de una versión precisamente orientada a una estética ni a un comportamiento deportivo.

En la parte trasera uno de los factores en los que ha salido ganando esta versión con respecto a la anterior debido al aumento de la longitud y de la distancia entre ejes es el del espacio a disposición para los pasajeros. Esto hacer que este Captur pueda acoger sin problemas adultos de cierta estatura cómodamente, tanto en lo que respecta al espacio en altura como en longitud para acomodar las piernas. En anchura pasa como con otros SUV de tamaño similar ya que acomoda a dos adultos con comodidad pero no un tercero.

La banqueta trasera se puede desplazar de forma longitudinal hasta 16 centímetros para acomodar el espacio interior, algo que no es habitual en modelos de esta categoría. Al adelantarlo hasta el límite de todas formas se limita mucho el espacio para las piernas. En esta línea el maletero dispone de 422 litros cuando los asientos están retrasados y hasta 536 en la posición más adelantada. Bajo el maletero se encuentra el depósito de GLP en lugar de la rueda de repuesto.

Justo de potencia

A la hora de la prueba de conducción hay que tener en cuenta que podemos utilizar el motor tanto con gasolina como con GPL. Hay un botón algo escondido en la parte inferior izquierda del salpicadero que además funciona como indicador de la cantidad de gas que tenemos en el depósito de 40 kg. El cambio se puede hacer en cualquier momento y lo cierto es que se nota en la potencia del motor que disminuye cuando pasamos al modo de gas.

En general y aunque las cifras dan 101 caballos de potencia y nada menos que 170 Nm como cifra de par máximo la impresión es que al coche le falta algo de potencia principalmente cuando funcionamos con GPL y sobre todo con el motor en frío. Hay que apurar algo las revoluciones y las marchas para que el coche responda adecuadamente si necesitamos que acelere. En el caso de recorridos urbanos apenas notaremos esa falta de potencia pero sí será sensible en carretera.

En este modelo la caja de cambios que se ha equipado es de cinco relaciones por lo que en autopista el motor andará algo revolucionado para mantener velocidades de crucero altas, penalizando algo los consumos. En general la conducción es agradable y a pesar del motor tricilíndrico no hemos notado que el coche sea ruidoso. Tanto en recorridos por asfalto en buen estado como en terrenos más bacheados la suspensión filtra muy bien las irregularidades por lo que en definitiva se puede decir que es un coche cómodo y en ese aspecto rutero.

Hay que tener en cuenta que la suma de los dos depósitos (el de gasolina no se modifica con respecto al Captur de gasolina) permite al pequeño coche francés alcanzar autonomías de 1.000 kilómetros. Todo ello con la etiqueta Eco que otorga la DGT a este tipo de motores, con las ventajas que esto supone sobre todo para la movilidad en las ciudades que tengan limitaciones de acceso al centro o bonificaciones por ejemplo para el aparcamiento en zonas restringidas.

Conclusiones

Por un lado la renovación estética del Captur nos ha parecido todo un acierto. Se moderniza su aspecto exterior dando más carácter al conjunto y otorgando personalidad gracias a los detalles estéticos y en el interior el repaso ha dado como resultado una impresión de buena calidad y de acabados cuidados así como una modernización en el sistema de información y entretenmiento además de unos asientos cómodos y estéticamente muy conseguidos.

En lo que respecta al motor esta versión con combustible GPL no nos ha convencido plenamente. La adaptación no está del todo conseguida estéticamente con el botón / indicador y la potencia del tricilíndrico se muestra algo escasa. Sin duda si destinamos este Captur GPL para ciudad con pocas escapadas en carretera el motor no será un problema y sacaremos partido a la etiqueta Eco y al excelente confort que ofrece en cualquier circunstancia.