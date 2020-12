Compatibilidad y expansión

·Disipador de CPU: Hasta 167 milímetros (no incluido)

·Tarjeta gráfica: Hasta 370 milímetros (no incluida)

·Fuente de alimentación: Formato ATX hasta 215 milímetros (no incluida) colocada en la parte inferior

·Ventiladores: Espacio frontal para tres ventiladores de 120 milímetros o dos de 140 milímetros; trasera para un ventilador de 120 milímetros; y superior para dos ventiladores de 120 milímetros o dos de 140 milímetros

·Almacenamiento: x7 bahías de expansión y espacio para discos de 2,5 pulgadas y 3,5 pulgadas