Apple Car: vuelven los rumores sobre el coche de Apple

Que los de Cupertino llevan años dándole vueltas a un Apple Car no es una sorpresa. En realidad, y desde alrededor de 2014, no han cesado los rumores que, eso sí, han fluctuado constantemente en lo referido a fechas y formato del proyecto. Y durante todos estos años, hemos visto como muchos fabricantes tradicionales del sector han dado el salto y han empezado a incorporar soluciones tecnológicas que los acercan a lo que empresas como Tesla, que sí que son una tecnológica en toda regla. Somos muchos los que en alguna ocasión hemos pensando que si Apple quiere lanzarse a ese mercado, quizá ya va un poco tarde.

Claro que, en realidad, cuando llegó al mercado de los reproductores de Mp3, éste parecía ya bastante maduro, pero el iPod lo reinventó. Y lo mismo con el de la telefonía móvil con el iPhone. Nadie puede negar que Cupertino en muchas ocasiones llega tarde, pero que en no pocos casos, al hacerlo le da una enorme vuelta de tuerca a los mercados en los que lo hace. La duda es si será capaz de reproducir esa capacidad disruptiva en un sector tan complejo como lo es el del motor. Y es que no es lo mismo gastarse 1.000 euros en un smartphone o 2.000 en un PC que 100.000 en un Apple Car, por poner un precio y un nombre hipotéticos a un producto hipotético.

Sea como fuere, hoy sabemos, por la Agencia Reuters, que los planes del Apple Car no han caído en el olvido, y que la compañía tendría como objetivo comenzar la producción de un vehículo autónomo de la marca a partir de 2024. No obstante, y debido a las enormes oscilaciones que ha experimentado el mismo, en muchos momentos ha dado la impresión de que los planes de un vehículo propio habían evolucionado y apuntaban al software de un sistema de conducción autónoma que Apple podría licenciar a algún fabricante del sector.

Sin embargo, y según fuentes anónimas citadas por la agencia, los planes de Apple con respecto al Apple Car son muy distintos, ya que la compañía estaría trabajando ahora en un nuevo diseño de batería monocelda, mucho más eficiente y económica que las empleadas por los coches eléctricos en la actualidad. Y es que acabar con la necesidad de dividir las baterías en múltiples celdas, que además deben estar bien aisladas entre sí para evitar efectos peligrosos como el embalamiento térmico, permitiría almacenar bastante más carga en baterías más pequeñas, incrementando así la autonomía, reduciendo la complejidad de la batería y, también, su coste.

Un reto al que se enfrentarán los de Cupertino si siguen adelante con el Apple Car es, claro, la puesta en marcha de una cadena de suministros totalmente nueva. No obstante, hay algunos elementos para los que ya cuentan con proveedores. Por ejemplo, un elemento clave en los coches autónomos son los sensores LiDAR, un tipo de dispositivo con el que Apple ya ha empezado a experimentar en la nueva generación de iPhone. No digo, claro, que el smartphone se haya convertido en un banco de pruebas para el Apple Car, pero sí que toda la experiencia que ya están adquiriendo al respecto puede ser muy útil en ese proyecto.

Todavía tardaremos bastante tiempo en saber si esta filtración de las fuentes anónimas a la Agencia Reuters es real. E incluso si lo es, todavía faltan años hasta 2024, y cabe la posibilidad de que el proyecto vuelva a replantearse, se posponga o incluso se cancele. No obstante, y dado el interés que ha mostrado la compañía desde hace años por crear un Apple Car, y del que ya hablaba Elon Musk allá por 2014, tiene sentido pensar que los planes seguirán adelante, y que en algún momento de esta década, idealmente de este lustro, veremos el primer iCar. Y de ser así, tengo clarísimo que no tendré una opinión clara del Apple Car hasta que no pase por las manos de Gustavo.