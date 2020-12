Aunque desde hace ya días esperábamos novedades en el universo de Star Wars, El libro de Boba Fett nos ha pillado por sorpresa a casi todos, y en una habilidosa combinación en la que se emplea el tirón que ha tenido The Mandalorian, la nostalgia de la trilogía original y, por qué negarlo, ese punto de fan service al que Disney parece un tanto entregada últimamente, al menos en lo relacionado con Star Wars, ya nos ha dejado en ascuas y a la espera hasta diciembre. ¿Te parece poco tiempo? Normal, al fin y al cabo ya estamos en diciembre, pero es que me ha faltado darte un dato, hablo de la Navidad de 2021.

Si has visto ya el último episodio de la segunda temporada de The Mandalorian, obviamente ya sabes de qué estoy hablando, pero en caso contrario debes saber algunas cosas. La vía adecuada para ello es que dejes esta noticia abierta en una pestaña, abras Disney+ en otra (o en tu reproductor habitual), te marques un maratón, y solo cuando hayas terminado de verla, sigas leyendo. El plan B es que sigas leyendo, aunque es posible que te encuentres algún spoiler, necesario para entender cómo hemos llegado a El libro de Boba Fett.

Bien, hecho el tradicional e imprescindible aviso de spoilers, entremos en harina y recordemos que, en los últimos episodios de la segunda temporada de The Mandalorian, vimos aparecer dos «nuevos» personajes: Fennec Shand, una cazarrecompensas un tanto sanguinaria y Boba Fett, que es nuevo en el universo y en la trama de The Mandalorian, pero que hablando del universo Star Wars tiene de nuevo lo que yo tengo de rubio (spoiler: nada). Aún así, durante esos episodios, nada hacía presagiar que The Mandalorian tendría un spin-off protagonizado por Fett, que es precisamente lo que nos ofrecerá El libro de Boba Fett.

Todo cambió, sin embargo, con el último episodio de la segunda temporada de The Mandalorian. Los seguidores estaban esperando alguna señal de una hipotética tercera temporada cuando, de repente y en una escena postcréditos, se encontraron con una escena en la que en vez de un avance de la misma, lo que vemos es un anuncio de El libro de Boba Fett en forma de una secuencia que, al menos para mí, va a hacer que el tiempo pase muy despacio hasta diciembre del año que viene.

En dicha escena (ya avisé de spoilers anteriormente) vemos a Fett llegar, acompañado de Shand, a un lugar conocido, el antiguo palacio de Jabba el Hutt en Tatooine, y allí nos encontramos al que fuera el mayordomo del mafioso, el desagradable Bib Fortuna, ocupando el trono que quedó vacío cuando Leia Organa Skywalker acabó con su vida durante el rescate de Han Solo en El retorno del Jedi. Un imperio del mal que, eso sí, da la sensación de haber perdido muchos enteros desde la muerte de Jabba.

Fortuna, asustado al ver a Fett, lo saluda nerviosamente, pero de poco le sirve, pues es inmediatamente ejecutado por el cazarrecompensas, que pasa a ocupar el trono que una vez ocupara el Hutt, con Shand sentada a su derecha. Fundido a negro y, en pantalla, el texto El libro de Boba Fett.

Es en esa escena dónde encontramos la primera mención oficial de El libro de Boba Fett, pero no la única, pues hace solo unas horas la cuenta oficial de Star Wars en Twitter ha publicado un tweet en el que anuncia El libro de Boba Fett, da algunos datos sobre la misma, nos dice que habrá que esperar hasta diciembre de 2021 y nos muestra el logo de la misma.

The Book of Boba Fett, a new Original Series, starring Temuera Morrison and Ming-Na Wen and executive produced by Jon Favreau, Dave Filoni and Robert Rodriguez, set within the timeline of The Mandalorian, is coming to @DisneyPlus Dec. 2021. pic.twitter.com/YT2zbLufI8

— Star Wars (@starwars) December 21, 2020