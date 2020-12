La conocida firma AV-TEST ha publicado los resultados de una interesante comparativa donde analizan los mejores antivirus para Android utilizando, como viene siendo habitual en sus pruebas, tres categorías diferentes para establecer una valoración interesante y realmente útil de cara al usuario final. Dicha valoración gira en torno a tres grandes ideas: nivel de protección, rendimiento y facilidad de uso.

Sé que, para muchos usuarios, contar con un antivirus para Android puede ser innecesario. Esto es cierto si hablamos de usuarios con unos conocimientos mínimos y algo de sentido común, ya que en general basta con evitar páginas web y enlaces peligrosos, y con no instalar aplicaciones de dudosa procedencia. Si cumplimos esas dos premisas, y nos limitamos a las aplicaciones de la Google Play Store, es muy complicado que lleguemos a tener problemas de malware. No lo digo sin conocimiento de causa, he sido usuario de Android durante varios años (la última vez con un Galaxy S6), y nunca he utilizado un antivirus.

Con todo, está claro que el malware para Android existe, y es que, por su enorme popularidad, se ha convertido en uno de los objetivos más importantes para los cibercriminales. Dicho malware no se limita a las aplicaciones de terceros ni a fuentes externas, también ha llegado a colarse en la Google Play Store, lo que ha acabado disparando la popularidad de los antivirus para Android entre los usuarios, que buscan añadir una capa de protección a sus smartphones para «vivir más tranquilos».

Estos son los antivirus para Android con mejores puntuaciones

Los resultados de la firma de seguridad AV-TEST son bastante claros. La solución de seguridad con peor puntuación fue, curiosamente, Google Play Protect, una solución de seguridad integrada que forma parte de la propia tienda de aplicaciones y que ofrece un valor cuestionable, ya que ha obtenido un cero en protección, un seis en rendimiento y un cero en facilidad de uso.

Entre las soluciones mejor valoradas se encuentran:

Seguridad móvil AhnLab V3.

Seguridad móvil de Avast.

AVG Antivirus gratuito.

Seguridad antivirus de Avira.

Seguridad móvil de Bitdefender.

Seguridad móvil de G Data.

Kaspersky Internet Security para Android.

Seguridad móvil de McAfee.

NortonLifeLock Norton 360.

Total AV de Protected.net.

Trend Micro Mobile Security.

Todas las soluciones que hemos listado anteriormente recibieron una puntuación perfecta, es decir, un seis sobre seis en las tres categorías que mencionamos al principio del artículo. Esto nos dice algo muy sencillo, y es que confiar la seguridad de nuestro smartphone a Google Play Protect no es una buena idea, y que la mayoría de soluciones antivirus para Android provenientes de terceros son capaces de ofrecer un buen rendimiento, un alto grado de protección y una buena experiencia de uso.

Google Play Protect puede ayudarnos a identificar aplicaciones potencialmente maliciosas, pero su utilidad real no va más allá, así que debemos ser conscientes de su realidad y de sus limitaciones. Esto no quiere decir que no sirva para nada, pero sus capacidades de protección no van más allá de la simple prevención mediante alertas destinadas a evitar la instalación de aplicaciones que podrían contener malware.

Como anticipamos, contar con un antivirus para Android sigue sin ser imprescindible, pero en algunos casos puede ser muy recomendable, sobre todo si eres de los que instala aplicaciones de fuentes externas. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones al hablar de diferentes sistemas operativos, y es que, al final, el usuario es el que determina en gran medida, con su actividad y su sentido común, los posibles problemas de seguridad que deberá afrontar su dispositivo.

¿Utilizas un antivirus en tu smartphone Android? Yo ya os he contado que no. Nos leemos en los comentarios.