Tal y como hacemos cada año cuando este toca a su fin, en MC te ofrecemos, además de la mejor actualidad e información, varios resúmenes con los que despedir un 2020 que no olvidaremos… y no precisamente por sus bondades, mas en el terreno tecnológico nos ha dejado con muchas, muchas cosas interesantes. Tantas, que desde el equipo de redacción de MC, acompañados por algunos de nuestros colegas de TPnet, no hemos podido resistir la tentación de, como hicimos el año pasado, crear nuestro propio resumen con los mejores de 2020 en diferentes categorías.

Comenzamos, pues, con la categoría reina, que en un sitio como MC no es otra que los ordenadores de toda la vida, aunque a estas alturas nos centremos en portátiles, donde está el núcleo de la competición en un sector que permite montarse a piezas un sobremesa exorbitante fácilmente, pero no un portátil. Es decir, comenzamos por los mejores portátiles de 2020… según MC. Dicho lo cual, te recordamos que esto no es un ránking comentado de los mayores ‘pepinos’ que han llegado al mercado, sino opiniones personales que pueden tener razonamientos muy diversos.

Los mejores portátiles de 2020… según MC

Para realizar esta lista con los mejores portátiles de 2020 el único requisito que nos hemos puesto es de cajón: destacar modelos que hayan salido este año. Una tarea complicada por la cantidad de portátiles de calidad que han visto la luz este 2020… y por que solo podíamos elegir uno. Como por la imagen de cabecera no habrás podido adivinar cuáles son, te lo contamos a continuación.

Microsoft Surface Book 3

Gama: Portátil Híbrido

Característica destacada: Versatilidad de uso

Precio: 1.799 euros

Recomendado por Juan Ranchal

Convertibles y 2 en 1 son el segmento más atractivo del gran grupo de ordenadores portátiles, los que están tirando del pesado carro de las ventas de PCs. También son los que ofrecen la mayor versatilidad al difuminar la línea entre portátiles y tablets, añadiendo de paso otros modos de uso como presentaciones y posibilidades de dibujo o toma de notas en su pantalla multitáctil.

¿Y si hubiera un equipo capaz de ser portátil, convertible y 2 en 1? El pasado verano tuve la oportunidad de analizar el único dispositivo que conozco que responde a la pregunta: Surface Book 3. Un ejercicio de diseño arriesgado que ha abierto una categoría propia, innovadora y tremendamente versátil, que es de agradecer ante tantos equipos demasiado similares en la oferta de PCs.

Y es que desde el concepto 2 en 1 del Surface Pro los ingenieros de Microsoft fueron aún más lejos intentando crear el híbrido total. Desmontamos la pantalla táctil para usarla como un tablet o la insertamos en la base para utilizarla como un portátil. Una bisagra dinámica, componente característico de este modelo y la que le ofrece una experiencia única, permite otro modo de uso. Sacamos la pantalla de su localización, le damos la vuelta y una vez insertada podemos girarla hasta 360 grados para obtener un convertible.

Microsoft comercializa la tercera generación del Book 3 en dos modelos distintos según el tamaño de su pantalla: 13,5 y 15 pulgadas. Montan procesadores Intel de décima generación Core, los “Ice Lake” de 10 nm, y cuentan con la opción de usar gráficas dedicadas. Su pantalla táctil es soberbia en ambos modelos, su chasis de magnesio ofrece ese grado premium de todos los Surface y no le falta de nada en conectividad, incluyendo soporte para lápices ópticos.

Te gustará más o menos, pero no vas a encontrar otro equipo igual. La industria tecnológica ofrece una amplia oferta de portátiles, 2 en 1 o convertibles, pero no hay ninguno en el mercado que sea capaz de hacer todas esas funciones y a un nivel tan elevado. Simplemente, es único, tremendamente versátil como híbrido total para movilidad y el escritorio y por ello lo recomiendo a pesar de su elevado precio.

Razer Book 13

Gama: Ultraportátil

Característica destacada: Productividad + Gaming

Precio: Desde 1.199,99 dólares

Recomendado por Eduardo Malo

Si bien conocemos más a Razer por sus periféricos gaming, este modelo busca unirse y expandir la última gama de productos de la marca enfocados hacia la productividad móvil. Y es que el Razer Book 13 nos sorprendió como un ultraportátil con pantalla de 13,4 pulgadas y paneles a elegir según resolución, de hasta 3840 x 2400 píxeles y opciones como la tecnología táctil o el 4K. Todo ello mientras todas sus versiones mantienen unas tasas de refresco de 60 Hz y unos ángulos de visión de 178 grados.

La relación de aspecto elegida (16:10) es interesante para ganar algo de espacio en vertical y favorecer el resto de tareas informáticas productivas más allá de la relación 16:9 más usada para juegos o visualización de multimedia. Los biseles recortados, que Razer dice son los más delgados del mundo en un portátil de este tamaño, deben ayudar en esas tareas de producción. Así pues, este portátil se aleja de la estética de otros modelos dedicados para juegos, optando por los acabados Mercury con un chasis de aluminio anodizado.

Aunque por supuesto, tratándose de un producto de Razer se podrá jugar en él, con la máxima limitación de las capacidades de su gráfica, incluyendo de hecho algunos añadidos bastante destacables como un teclado retroiluminado RGB.

Su base hardware es responsabilidad de los procesadores Intel de undécima generación bajo arquitectura ‘Tiger Lake‘, que como sabes han estrenado la nueva generación de gráficas dedicadas con la Iris Xe MAX. Se acompaña de 8 o 16 Gbytes de memoria LPDDR4 y unidades de estado sólido PCIe de 256 o 512 Gbytes.

Su conectividad está muy bien resuelta con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 y dos puertos USB Tipo-C con soporte para Thunderbolt 4 a los que se puede conectar, por ejemplo, gráficas dedicadas externas. Incluye un puerto USB 3.2 adicional, salida HDMI 2.0a, lector de tarjetas de memoria microSD, una cámara web HD con reconocimiento facial Windows Hello y un sistema de audio que incluye altavoces estéreo con soporte para THX Spatial Audio con sonido de 360 ​​grados, una matriz de 4 micrófonos y un jack de 3,5 mm.

El portátil está certificado para el proyecto EVO de Intel que exige capacidades avanzadas en aspectos como la autonomía, prometiendo hasta 9 horas a plena carga con la batería de de 55 WHr que montan todos los modelos y 4 horas con 30 minutos de carga.

Huawei MateBook 14 2020 AMD

Gama: Portátil

Característica destacada: El poder de Ryzen

Precio: Desde 899 euros

Recomendado por Tomás Cabacas

La serie Matebook ya era una de las opciones más equilibradas del mercado portátil, con equipos que se caracterizan por su equilibrada relación entre calidad, precio y prestaciones.

El modelo que he elegido funciona sobre el nuevo Ryzen 5 4600H (aunque hay versiones con Ryzen 7) y mantiene el espectacular diseño en aluminio de su predecesor Intel. Su pantalla de 14” 2K es perfecta para todo tipo de uso y permite mantener portabilidad al tiempo que trabajamos con comodidad.

El potente procesador junto a los 8 Gbytes de RAM (recomiendo subir a 16) y la rápida unidad SSD de hasta 512 Gbytes convierten al Huawei Matebook 14 en una plataforma perfecta para ejecutar Windows 10 y cualquier aplicación, con la lógica excepción de los videojuegos especialmente exigentes.

El equipo se puede comprar en los distribuidores habituales desde 849 euros, un precio rompedor teniendo en cuenta todo lo que ofrece.

ASUS Zephyrus Duo 15

Gama: Ultraportátil gaming

Característica destacada: Potencia con un peso contenido

Precio: 3.499 euros

Recomendado por Isidro Ros

Ha sido el portátil más interesante, y el más potente, de todos los que he tenido la oportunidad de analizar este año. El ASUS Zephyrus Duo 15 es un portátil premium que se posiciona en lo más alto, y que, tanto por diseño como por calidad de construcción, podemos definir como un equipo sobresaliente.

En el análisis del ASUS Zephyrus Duo 15 que publicamos en su momento tuvimos la oportunidad de contaros todas sus claves, así que os invito a que le echéis un vistazo si no tuvisteis la ocasión de verlo en su momento, ya que encontraréis toda la información que necesitáis, incluyendo un desglose de sus especificaciones completas.

Personalmente, debo decir que lo que más me gustó de este equipo, aparte de su excelente diseño y de su calidad de acabados, fue su configuración de doble pantalla, que está aprovechada a la perfección a nivel de software, la integración de una potente RTX 2080 Super en su versión Max-Q y el hecho de que ASUS fue capaz de integrar todo eso junto a un potente Core i9 10980HK manteniendo un formato ajustado y un peso contenido (2,4 kilogramos). Y sin problemas de temperatura.

El ASUS Zephyrus Duo 15 tiene todo lo que cabría esperar de un portátil gaming top de gama, pero con un diseño y un formato únicos que lo alejan de todo lo que podemos encontrar actualmente en el mercado. Su precio es alto, pero lo compensa ofreciendo un valor de primer nivel.

KDE Slimbook

Gama: Ultraportátil

Característica destacada: Un ultraportátil con Linux y KDE, what else

Precio: Desde 899 euros

Recomendado por J.Pomeyrol

Al igual que el año pasado, este sigo a contracorriente -o en mi propia corriente, como prefieras verlo- y a diferencia de mis compañeros, el portátil que voy a destacar juega en una liga diferente, pero es la que más me interesa a mí: la liga en la que juega Linux. Dicho lo cual, podría haber optado por escoger un equipo como el último Dell XPS 13, que sin duda es la referencia del segmento… Pero no: vuelvo a barrer para casa, pero con argumentos.

Ergo, si el año pasado mi elección fue el Slimbook Pro X por las razones que di entonces, para este 2020 me quedo con el KDE Slimbook, nada más y nada menos que el mismo dispositivo, pero con componentes actualizados y con el sello de KDE impreso en toda la experiencia. En concreto, me quedo con el modelo de 14 pulgadas, que como expliqué en su momento, es para mí el tamaño ideal de ‘portátil’.

Detallando los dos motivos que me mueven a elegir el KDE Slimbook, el de los componentes es especialmente significativo, pues de Intel han pasado a AMD (Ryzen 7 4800 H), que en Linux es como para tener en consideración; mientras que el segundo es aún más significativo: el equipo se vende con KDE neon preinstalado, que es la principal distribución que uso desde hace más de tres años… Y KDE mi entorno de escritorio favorito desde hace más de tres lustros.

Si lo juntamos todo (tamaño, componentes, sistema…), un ultarportátil como el KDE Slimbook, con el mismo logo de KDE impreso en la tapa, me pone mucho. Y aunque sé que el mío es un caso muy particular… ¡Poco más puedo añadir! Para más datos, la noticia que le dedicamos en MuyLinux cuando se lanzó el pasado julio y, por supuesto, la página oficial del producto.

Gigabyte Aero 17 HDR

Gama: Portátil para gaming

Característica destacada: Rendimiento y calidad de la pantalla

Precio: Desde 2.799 euros

Recomendado por D.Salces

Con el paso de los años la línea divisoria entre el gaming y la creación de contenidos se ha ido volviendo cada día más sutil, y con la eclosión del streaming en 2020 ha terminado de desdibujarse en muchos casos. Y esto, claro, ha tenido como consecuencia un crecimiento sustancial del volumen de usuarios que necesitan ordenadores con el diseño y las prestaciones necesarias para ambas disciplinas.

De todos los sistemas que he visto y que podrían adecuarse a tal fin, sin duda el que más me ha impresionado este año ha sido el Gigabyte Aero 17 HDR, uno de los cada vez menos portátiles que apuestan por el formato de 17 pulgadas y que, con su cuidada selección de componentes, tiene poco que envidiar a los sistemas de sobremesa.

Su rendimiento se basa en procesadores Intel Core i9 / i7 Serie H y en adaptadores gráficos NVIDIA GeForce RTX 20, y cuando pude probarlo verifiqué que es capaz de, por ejemplo, mover un juego con los ajustes gráficos en configuraciones altas y, al tiempo, gestionar la composición y subida de vídeo a los servidores de la ingesta de YouTube y Twitch, y sin dar señales de encontrarse al límite.

Otro aspecto clave del Gigabyte Aero 17 HDR es su pantalla de 17 pulgadas 4K, certificada por Pantone y capaz de cubrir el 100% del espacio Adobe RGB. Una pantalla que, sin duda, se adapta como un guante a las necesidades de creadores de contenidos, que desean tener el máximo control sobre los contenidos en los que están trabajando y cómo serán vistos por el resto de usuarios.

Obviamente no hablamos de un ordenador barato, el modelo con procesador Intel Core i7-10875H, 16 gigas de RAM, tarjeta gráfica RTX 2070 SUPER y 512 gigas de almacenamiento SSD cuesta 2.799 euros, mientras que la versión con un Core i9-10980HK, 32 gigas de RAM y gráfica RTX 2080 SUPER sube hasta los 3.600 euros. Claro que, por ese precio, tendrás un sistema capaz de prácticamente todo y que te podrá acompañar a cualquier parte.