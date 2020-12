Continuamos con nuestros especiales de los mejores de 2020 en clave de opinión con los mejores smartphones de 2020… según MC, una lista que no podía faltar en estas páginas. Además, si con los portátiles la competencia está interesante, con los smartphones va un paso más allá si cabe. Pero claro, solo podíamos elegir uno. Ahí está la gracia. Sin embargo, te advertimos que nuestra intención no es la de apuntar a lo más alto y quedarnos con eso. Todo lo contrario.

En esta lista con los mejores smartphones de 2020… según MC encontrarás eso mismo: una selección de los smartphones que más nos han gustado al equipo de redacción de MC. Ni más, ni menos. Y hay un poco de todo, porque lo mejor puede ser tan subjetivo como los gustos y necesidades de cada uno.

Los mejores smartphones de 2020… según MC

El único requisito que nos hemos puesto para realizar esta lista con los mejores smartphones de 2020 ha sido, de nuevo, elemental: elegir modelos que hayan salido este año. Y tampoco a ha resultado fácil, porque la batalla ha sido constante en las dos gamas más populares. ¿Te animas a participar? ¡Deja un comentario con tu opinión! Pero primero

Samsung Galaxy Note 20

Gama: Alta

Característica destacada: El mejor phablet del mercado

Precio: Desde 959 euros

Recomendado por Juan Ranchal

Lo reconozco. Tengo debilidad por esta serie de móviles inteligentes desde que disfruté un Note 4 que todavía anda por casa en el cajón de la electrónica usada. Seguramente todavía funcionará y si no he vuelto a usar otro modelo de la misma serie ha sido porque simplemente he encontrado otros terminales con mejor relación características/precio. Aprovechando una oferta por cambio de contrato de mi operadora de servicios, creo que es hora de volver a la serie y adquirir un Galaxy Note 20.

Aunque muchos usuarios creen que la línea entre smartphone y phablet se ha difuminado, por el tremendo aumento de tamaño de pantalla de los primeros, hay otras características relevantes para hacer tal distinción. Los Note de Samsung fueron los primeros ‘phablets’ de la industria y -en mi opinión- siguen siendo los mejores que el dinero puede comprar.

Su pantalla es grande, sí, enorme en la versión Ultra alcanzando la frontera de las 7 pulgadas, pero es que pocos fabricantes pueden competir con el extraordinario panel AMOLED con resolución WQHD+ y frecuencia de actualización de 120 Hz que monta. El lector de huellas dactilares integrado en la pantalla, la certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua o la última versión Gorilla Glass que emplea, son otros componentes de nivel a valorar.

Samsung apuesta por el chipset Snapdragon 865+ o por un Exynos 990 (según región) para motorizar el terminal. Me gustaría poder acceder al primero (con algo más de rendimiento), pero no va a ser posible si lo compro a través de la operadora. Un pequeño inconveniente a cambio de una buena rebaja de precio. Una amplia cantidad de memoria RAM y una capacidad de almacenamiento considerable con la interfaz más avanzada para móviles (UFS 3.1) completa el hardware interno.

El sistema de cámaras va sobrado para las necesidades de cualquier usuario y no faltan los elementos de conectividad más avanzados, 5G y Wi-Fi 6. Las prestaciones del lápiz óptico S-Pen (mejorado en esta versión) no han sido superadas por ningún móvil, al igual que su capacidad para usarlo como «PC» gracias al Samsung DeX que completa su versatilidad para ocio y trabajo. Por todo ello y en mi opinión, el Galaxy Note 20 es el mejor smartphone del año. Eso sí, no es económico y si buscas una relación precio/características más equilibrada hay un par de docenas de móviles «mejores» para estrenar estas navidades.

Google Pixel 4a

Gama: (alta, media, baja..)

Característica destacada: Cámara fotográfica

Precio: 389 euros

Recomendado por Tomás Cabacas

En un mercado caracterizado por smartphones de gran diagonal la propuesta de Google es un rara avis, un dispositivo lo suficientemente compacto como para usarlo con una sola mano pero que no renuncia a una cámara espectacular, probablemente la mejor del mercado en su rango de precios.

A la hora de valorar este terminal conviene no dejarse llevar por la hoja de especificaciones. Sí, tiene un solo sensor de 12,2 megapíxeles pero se comporta de forma superlativa incluso con poca luz, dispara en RAW y aplica como pocos las bondades del HDR. El resultado es un terminal para “apuntar y disparar”, con la garantía de que las fotos y los vídeos siempre salen bien.

Por lo demás, el Pixel 4a conserva todo lo que nos gusta de esta serie. Correcta dotación de hardware, buen sonido y un ecosistema Android puro, garantía de rendimiento y de futuras actualizaciones. Por 389 euros me parece una opción estupenda en su rango de precios, especialmente si valoráis tener una gran cámara en vuestro bolsillo.

Moto G9 Plus

Gama: Media

Característica destacada:

Precio: 269 euros

Recomendado por J.Pomeyrol

Me voy por la gama media, gama casi de entrada según los baremos, con el nuevo Moto G9 Plus, un móvil al que sin duda se le puede sacar más de un pero dependiendo con qué se lo compare, pero que a mi juicio supone una alternativa muy aceptable para los tiempos que corren. Y me explico.

Habrá quien opine que por el precio del aparato (269 euros de salida) es posible optar por modelos de otras compañías que sobre el papel ofrecen mejores especificaciones, lo cual es cierto. Pero a diferencia de esas otras compañías, la trayectoria que llevan los Moto G, desde que Motorola perteneciera a Google pero también después, una vez en manos de Lenovo, es un plus -y nunca mejor dicho- que tengo en consideración.

En primer lugar, todos los Moto G han gozado de una calidad de fabricación muy buena, mención especial para su resistencia, y eso no ha cambiado con el Moto G9 Plus. Es un dato muy importante, al menos para mí. Porque he tenido en las manos móviles de otras marcas chinas que compiten apurando la balanza entre especificaciones y precio, cuya resistencia deja mucho que desear.

De la serie Moto G me gusta mucho también que llegan con un Android casi de fábrica, sin modificaciones ni capas de personalización que solo acaban estorbando y malogrando el rendimiento, algo que agradezco enormemente porque no es necesario desgraciar a un sistema que con cada nueva versión está más pulido, solo para intentar destacar frente a la competencia.

Por todo lo expuesto y por las novedades que ha traído en su nueva iteración, de tipo incremental con respecto a los modelos previos pero muy interesantes para quienes todavía están con un móvil de hace un par de años o más y buscan un recambio sin dejarse el bolsillo en el proceso, el Moto G9 Plus me parece una buena elección.

Podrían haberse estirado más con los componentes (4 GB de RAM es un mínimo que cuesta asumir) y ahí están el POCO X3 o el realme 6 para darle un toque de atención contundente a Lenovo… Pero me ofenden profundamente las capas de personalización que imprimen algunos fabricantes y solo por eso -y porque el Pixel 4a de Google se va de precio-… Moto G9 Plus al canto.

Apple iPhone 12 Pro Max

Gama: Alta

Característica destacada: Su increíble pantalla

Precio: Desde 1.259 euros

Recomendado por Javier Pérez Cortijo

Me gusta el ecosistema de Apple, me gustan sus sistemas operativos (macOS y también iOS) y me apasionan los móviles de pantalla grande. Teniendo en cuenta todo esto, no es de extrañar que el nuevo Apple iPhone 12 Pro Max me parezca el mejor smartphone de gama alta que podemos adquirir ahora mismo.

Tuve la oportunidad de probar todos los integrantes de la familia iPhone 12 presentada por Apple el pasado 13 de octubre (iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini y iPhone 12 Pro Max) y mi preferencia está clara: el 12 Pro Max, con su pantalla de 6,7 pulgadas (frente a las 6,5 pulgadas del iPhone 11 Pro Max), elegida por DisplayMate como la mejor del mercado, con A+ como nota.

No me gusta tanto que Apple haya cambiado los bordes redondeados de generaciones anteriores por los bordes planos que no veíamos desde el iPhone 5s, pero es una cuestión de costumbre. Al principio se me hacía raro al sujetarlo, pero reconozco que ahora ya me siento más cómodo, aunque mi preferencia siguen siendo los bordes redondeados.

Pero el iPhone 12 Pro Max no solo es pantalla, también es su chip A14 Bionic que hace que todo funcione a una velocidad que verdaderamente sorprende, o su conectividad 5G (una lástima que todavía no esté tan extendida como debería), o su batería de 3.678 mAh que garantiza que incluso haciendo uso de 5G, grabando vídeos y realizando otras tareas que normalmente se “comen” la batería, aguante un día entero sin problemas.

Y lo que más me gusta (después de su pantalla) del iPhone 12 Pro Max es su sistema de tres cámaras de 12 Mpx con ultra gran angular (apertura de f/2,4 y campo de visión de 120º), gran angular (apertura de f/1,6) y teleobjetivo (apertura de f/2,2), con grandes mejoras a la hora de sacar instantáneas de noche o con poca luz.

De hecho, en el iPhone 12 Pro Max se nota que el tratamiento que hace de la luz su lente principal (gran angular) nos permite obtener fotografías más luminosas, ya que es capaz de captar más luz, y todo esto más rápidamente que la generación anterior.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Gama: media

Característica destacada: valor calidad-precio

Precio: desde 279 euros

Recomendado por Isidro Ros

El Xiaomi Mi 10T Lite 5G ha sido uno de los mejores terminales que han llegado este año al mercado de gama media. En términos de diseño, y de calidad de construcción, nos encontramos ante un dispositivo que hace sacrificios claros y que, obviamente, no queda al nivel que podemos esperar de un smartphone de gama media “premium”.

Es perfectamente comprensible, para reducir el precio de venta sin renunciar a prestaciones propias de modelos más caros tienes que hacer algunos sacrificios, pero en este modelo Xiaomi ha jugado sus cartas a la perfección.

La calidad de construcción que presenta el Xiaomi Mi 10T Lite 5G está por encima de lo que podemos esperar de un terminal de menos de 300 euros, ya que combina un chasis de plástico con una capa doble (frontal y trasera) de cristal. Su diseño encaja a la perfección con el estándar actual, ya que presenta un frontal todo pantalla con una cámara integrada en una isleta flotante, y en la parte trasera adopta una configuración de cuatro cámaras montadas en un espacio circular que le da un toque de distinción.

A nivel de hardware el Xiaomi Mi 10T Lite 5G logra brillar con luz propia, gracias a su SoC Snapdragon 750, su módem compatible con el estándar 5G, y a su configuración base de 6 GB de RAM y 64 GB de capacidad de almacenamiento. Este smartphone está preparado para el estándar del futuro, y puede cubrir sin problemas las necesidades de casi cualquier tipo de usuario, incluso de los más exigentes. No está nada mal, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un smartphone que tiene un precio de 279 euros, aunque en su momento llegó al mercado con una promoción temporal que rebajó su precio a 249 euros.

Hasta hace unos meses, era imposible pensar en comprar un smartphone compatible con 5G con el diseño, la calidad de acabados y las especificaciones del Xiaomi Mi 10T Lite 5G. Rompedor, y a día de hoy se mantiene como una de las mejores opciones del sector.

LG WING

Gama: Alta

Característica destacada: Factor de forma

Precio: 1.099 euros

Recomendado por D.Salces

No tengo intención de cambiar de móvil próximamente y, en caso de que fuera a hacerlo, no tengo nada claro si me decantaría por el LG WING o, por el contrario, optaría por una opción más conservadora. Y es pensar en esto precisamente lo que me hace tener claro que este es el teléfono del año. No por ser el más potente, ni el más grande ni el más deseado, no, creo que es el teléfono del año porque es la apuesta más valiente e innovadora.

Desde que supe del LG WING por primera vez, allá por agosto, pensé que LG se exponía no solo a un fracaso comercial, sino incluso al escarnio público por una propuesta que más de uno calificó en su momento de estrafalaria. Pero, fuese así o no, planteaba por primera vez que el resultado de combinar dos o más pantallas no debe ser un cuadrado o un rectángulo, se pueden explorar otras disposiciones, otros factores de forma y, claro, con ellos otras maneras de utilizar el móvil.

Podría dar un repaso a sus características técnicas, hablar de su SoC Snapdragon 765G 5G, de sus cámaras, su conectividad, etcétera pero, sinceramente, creo que estos aspectos, clave en cualquier otro smartphone, son secundarios cuando hablamos del LG WING. Lo que me parece verdaderamente destacable son sus dos pantallas:

Pantalla principal: 6.8” 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)

Pantalla secundaria: 3.9″ 1.15:1 G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi)

Dos pantallas (una de ellas fija y la otra retráctil) que, combinadas, sirven como herramienta de prospección de cómo podría ser el futuro de los smartphones y otros dispositivos portátiles. No sé si dentro de 10 años todos los teléfonos serán como el WING, si este formato habrá ganado cierto peso o, por el contrario, si habrá caído en el olvido más absoluto. Sí que sé que, sea lo que sea, LG se ha arriesgado a explorar, y eso merece todo mi respeto y mi admiración.

POCO M3

Gama: Media

Característica destacada:

Precio: Desde 149,99 euros

Recomendado por Eduardo Malo

La submarca de Xiaomi cerró el año con la presentación de esta “bomba”, un teléfono de gama media que, además de un diseño rompedor y totalmente fuera de la norma, parece buscar establecer un nuevo estándar de precios todavía más reducido.

Aunque este no será su único aspecto llamativo. Echando un vistazo al frontal tenemos un acabado todo pantalla con una cámara integrada en una muesca en forma de gota de agua. No hay ni rastro del lector de huellas dactilares, pero no os preocupéis, esto no quiere decir que el POCO M3 vaya a carecer de dicho componente, este se ha «escondido» en el botón de encendido del terminal, que está situado en el lateral del smartphone.

En la parte trasera de dicho smartphone nos encontramos con la clásica isleta rectangular colocada en vertical que, además de albergar el conjunto de cámaras, integrará todo el espacio horizontal con una cubierta de color negro sobre la que destacará el nombre y logotipo en un bastante visible color blanco. Algo que ya vimos en anteriores terminales, y que al menos a título personal, sigue sin terminar de comenzar siquiera a gustarnos.

De igual manera, no podemos evitar hacer un detalle especial en estas cámaras, con un sensor principal de 48 megapíxeles acompañado de dos sensores para retratos y modo macro, asegurándonos una funcionalidad completa con las demandas y principales tipos de capturas realizadas por los usuarios.

Por último, destaca la inclusión de una enorme batería de 6.000 mAh, alzándose así como el smartphone de toda la familia Xiaomi con mayor capacidad presentado hasta la fecha, con hasta dos días y medio de uso por cada carga.

OnePlus Nord

Gama: Media

Característica destacada: Primer móvil de Gama media de OnePlus

Precio: 400

Recomendado por María Guilarte

OnePlus sorprendió este año entrando de lleno en la gama media y su primer pasito lo dió con el OnePlus Nord. Un teléfono balanceado ajustado a las necesidades de prácticamente cualquier persona en lo que se refiere a rendimiento.

Eso sí, si buscamos algo que responda para un uso intensivo que responda a cualquiera de las esferas en las que se utiliza un smartphone (multimedia, trabajo y juego) tendremos que dirigirnos a una gama superior.

Sus especificaciones son: