El ASUS Zephyrus Duo 15 es un portátil verdaderamente único que combina una configuración de doble pantalla con un hardware tope de gama y un diseño preciosista que delata su espíritu gaming, pero sin caer en estridencias.

Desde el momento en el que compartí con vosotros el anuncio del ASUS Zephyrus Duo 15 tuve claro que este equipo no iba a dejar a nadie indiferente. En fotos impresiona, pero cuando lo tienes delante es prácticamente una experiencia de «amor a primera vista». Sientes un deseo irrefrenable de interactuar con él, de descubrir todas sus posibilidades, y de mostrarlo al mundo.

Tiene una línea soberbia, pero el ASUS Zephyrus Duo 15 es mucho más que una cara bonita. Detrás de su fantástico diseño tenemos uno de los portátiles más potentes que existen a día de hoy, y también ante uno de los modelos más innovadores y atrevidos que hemos tenido la oportunidad de probar.

Con este equipo, ASUS no se ha limitado a apostar por la calidad, el diseño y la potencia, ha querido crear valor a través de la innovación, y os puedo adelantar que lo han conseguido.

Antes de empezar con el análisis quiero dar las gracias a ASUS España por darme la oportunidad de probar el ASUS Zephyrus Duo 15 durante varias semanas, y por permitirme disfrutarlo a mi ritmo y sin prisas. Dicho esto, vamos a zambullirnos de lleno en el análisis, ¡corred a por el bañador!

ASUS Zephyrus Duo 15: primer vistazo

Si nos dejamos llevar por las primeras impresiones no hay duda, correríamos a catalogar al ASUS Zephyrus Duo 15 como un portátil para gaming, pero la verdad es que estaríamos cometiendo un error. Es cierto que este portátil tiene un carácter gaming muy marcado, de eso no hay duda, pero gracias a su diseño, a sus especificaciones y al valor que aporta su configuración de doble pantalla estamos ante un equipo que nos permitirá unificar sin problema trabajo y ocio.

Tengo que reconocer que, cuando saqué el ASUS Zephyrus Duo 15, quedé impresionado. La calidad de construcción es soberbia, su chasis está fabricado con una aleación de magnesio y aluminio, una combinación de materiales que, como sabrán muchos de nuestros lectores, se reserva a los portátiles premium. ASUS ha cuidado al máximo todos los aspectos del ASUS Zephyrus Duo 15, y esto se deja notar en todos los aspectos del portátil, aunque quiero destacar especialmente la solidez que transmite cuando lo cogemos en peso para moverlo y el tacto del teclado.

Como anticipamos, el ASUS Zephyrus Duo 15 adopta un diseño de doble pantalla que parte de la misma idea base que vimos en el ASUS Zenbook Duo, pero con mejoras importantes. Cuando abrimos el portátil, la pantalla secundaria se eleva hasta conseguir una ligera inclinación que mejora la ergonomía utilizar el teclado y la almohadilla táctil, así como la visualización de dicha pantalla y la refrigeración del sistema.

Quiero profundizar un poco sobre el tema de la pantalla secundaria y la importancia de esa elevación. En términos de ergonomía, la diferencia entre escribir con un teclado totalmente plano y uno ligeramente inclinado es, para mí, enorme, de hecho en mi ordenador personal utilizo un teclado mecánico con las pestañas de elevación abiertas. La visualización de la pantalla también mejora, nos hace tenerla más en cuenta y nos anima interactuar con ella con más frecuencia, y de una manera más natural.

Por lo que respecta a la refrigeración, creo que ASUS ha sabido jugar sus cartas con maestría a la hora de diseñar el ASUS Zephyrus Duo 15. Este portátil incorpora el nuevo sistema de refrigeración AAS Plus, que aprovecha la entrada de aire que se produce al elevar la pantalla secundaria para reducir el calor y mantener las temperaturas bajo control. Su importancia está fuera de toda duda, ya que hablamos de un equipo muy potente que utiliza componentes que dependen del modo turbo para desarrollar su máximo potencial

El modo turbo del procesador y de la tarjeta gráfica tiene una dependencia directa de las temperaturas de trabajo. Ambos componentes tienen un valor base, que va subiendo gracias al modo turbo cuando la carga de trabajo lo existe (y las temperaturas lo permite). Si estas alcanzan niveles que exceden del valor óptimo, las frecuencias dejan de subir, y si entran en niveles demasiado elevados, empezarán a reducirse para evitar daños por exceso de temperatura.

En la imagen adjunta podemos ver cómo funciona el sistema de refrigeración de doble ventilador con esa toma de aire enorme situada en el espacio que deja la pantalla secundaria tras elevarse, pero esta no ha sido la única novedad importante que ha implementado ASUS para lidiar con el calor que generan los componentes de alto rendimiento que monta el ASUS Zephyrus Duo 15. La CPU viene con metal líquido, un compuesto que tiene una mayor conductividad y que ayuda a reducir las temperaturas de trabajo en hasta 8 grados.

La distribución del teclado es casi perfecta. Las teclas tienen un tamaño considerable y un espacio suficiente para facilitar una escritura rápida de forma natural, y minimizando el riesgo de pulsaciones erróneas, algo que puede ser frecuente al trabajar con teclas pequeñas que están apelotonadas. Este teclado cuenta con N-Key rollover, lo que significa que puede registrar todas las pulsaciones que hagamos, sin importar cuántas teclas pulsemos al mismo tiempo, y se encuentra alejado de las zonas más calientes del portátil, lo que se traduce en una mayor comodidad incluso aunque trabajemos (o juguemos) durante horas.

El tacto de las teclas es bueno, las pulsaciones resultan muy suaves y presentan un recorrido de 1,4 mm, el mismo que podemos encontrar en ultraportátiles como el ASUS Zenbook 14. Cada tecla cuenta con iluminación LED RGB totalmente personalizable, un detalle que reafirma el carácter «gaming» de este equipo.

Justo en la parte derecha tenemos la almohadilla táctil, que tiene una distribución en vertical, algo poco habitual, y que viene acompañada de dos botones para clic izquierdo y clic derecho. Justo en la parte superior izquierda de dicha almohadilla encontramos un botón táctil que nos permitirá convertirla en un teclado numérico, algo que, sin duda, resulta muy útil, y que confirma el lado profesional de este portátil.

La pantalla principal del modelo que hemos analizado tiene un tamaño de 15,6 pulgadas y monta un panel IPS, lo que significa que ofrece ángulos de visión perfectos en 178 grados. Su resolución es de 1.920 x 1.080 píxeles, tiene una tasa de refresco de 300 Hz, un tiempo de respuesta de 3 ms, es compatible con G-Sync y cuenta con validación Pantone. De nuevo podemos ver esa dualidad de portátil gaming y portátil profesional a la que tanto hemos hecho referencia. Como podéis ver, no nos faltan motivos.

Si miramos la pantalla secundaria nos encontramos con una solución táctil de 14,1 pulgadas con resolución de 3.840 x 1.100 píxeles en formato 32:9. La calidad de imagen que presenta es tan buena que podemos mirarla sin problema desde cualquier ángulo, y como veremos más adelante ofrece todo un mundo de posibilidades.

Especificaciones del ASUS Zephyrus Duo 15

Tras este primer vistazo, estamos listos para entrar a ver las especificaciones completas de este portátil.

Nosotros hemos probado el modelo con resolución 1080p y tasa de refresco de 300 Hz, pero ASUS ofrece una configuración opcional del ASUS Zephyrus Duo 15 que monta un panel IPS con resolución 4K (3.840 x 2.160 píxeles) con una tasa de refresco de 60 Hz. Este modelo mantiene la tecnología G-Sync y la validación Pantone.

Pantalla principal de 15,6 pulgadas con panel IPS y resolución Full HD, tasa de refresco de 300Hz, tiempo de respuesta de 3 ms, G-Sync y validación Pantone.

Reproduce el 72% del espectro de color NTSC, el 100% del espectro de color SRGB 100% y el 75,35% del espectro de color Adobe 75,35%.

Pantalla secundaria táctil de 14,1 pulgadas con resolución de 3.840 x 1.100 píxeles (32:9).

Placa base con chipset HM470 de Intel.

Procesador Core i9 10980HK con 8 núcleos y 16 hilos a 2,4 GHz-5,3 GHz, modo normal y turbo.

Liquid Metal en la CPU para reducir su temperatura de trabajo.

32 GB de memoria RAM a 3,2 GHz en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2080 Super Max-Q con 8 GB de GDDR6 (hasta 1.330 MHz en modo turbo).

Integra las tecnologías G-Sync y Optimus de NVIDIA.

SSD PCIE Gen3 x4 de 1 TB.

Batería de 90 Wh.

Teclado retroiluminado tipo isla (chiclet) con iluminación LED RGB individual y un recorrido de 1,4 mm.

Dos altavoces de cuatro vatios con tecnología Smart AMP, ESS y certificación de alta resolución.

Matriz de micrófonos.

Conector USB 3.2 Type C compatible con DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 y Power Delivery 3.0.

Dos puertos USB 3.2 Gen 1 Type A, un USB 3.2 Gen 2 Type A, salida HDMI 2.0b, dos jack de 3,5 mm para micrófono y auriculares y puerto Ethernet.

Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0.

Medidas: 36 cm x 26,8 cm y 2 cm.

Peso: 2,4 kilogramos.

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo preinstalado.

Precio: 3.499 euros, 3.999 euros la versión con pantalla 4K.

Salta a la vista que estamos ante un portátil muy potente, capaz de mover tanto juegos de última generación con total fluidez en calidades máximas como de ejecutar aplicaciones profesionales muy exigentes. La unidad SSD con interfaz PCIE Gen3 x4 es también toda una garantía de fluidez, tanto en lo que respecta a la carga de aplicaciones y de juegos como en los tiempos de apagado y encendido del equipo.

ASUS Zephyrus Duo 15: nuestra experiencia

La primera vez que abrí el ASUS Zephyrus Duo 15 experimenté una sensación verdaderamente única. Como dije al principio del artículo, verlo en fotos es una cosa, y tenerlo delante es otra. Levantar la tapa y pulsar el botón de encendido es suficiente para comprobar que estamos ante un equipo que derrocha calidad y estilo.

Lo primero que hice nada más encenderlo fue mirar detenidamente las dos pantallas. Como podéis ver en las imágenes adjuntas, la calidad y nitidez de ambas es excelente, y el grado de integración que ha conseguido ASUS con la pantalla secundaria del ASUS Zephyrus Duo 15 es simplemente fantástica. Para que nos entendamos, la idea es simple, es como tener un portátil conectado a dos monitores, con la particularidad de que ambos están integrados en el chasis del equipo.

Podemos mover aplicaciones, pestañas y casi cualquier cosa a la pantalla secundaria, y dejar la pantalla principal para sacar adelante otras tareas. Es una idea excelente, ya que podemos, por ejemplo, abrir una fuente o un medio con información que queremos consultar para realizar un trabajo y situarlo en la pantalla secundaria, y utilizar la pantalla principal para trabajar con nuestro procesador de textos. También podemos utilizar la pantalla secundaria para numerosas aplicaciones profesionales de desarrollo, creación y edición de contenidos.

La pantalla secundaria es de tipo táctil, lo que significa que podemos interactuar con ella sin esfuerzo, de una manera rápida y muy intuitiva. La elevación que sufre al abrir importante tiene un impacto muy positivo en la experiencia de uso, ya que como dije al principio anima a interactuar con ella, nos recuerda que está ahí, y hace que cada interacción, cada pulsación, sea natural y precisa.

Por lo que respecta a los juegos, la pantalla secundaria se integra a la perfección y cuenta, de hecho, con soporte para algunos juegos que están por venir, entre los que destaca, sin duda, el esperado Dying Light 2. También podemos utilizarla para visualizar los modos de rendimiento que tenemos activos (podemos elegir entre «silencioso», «rendimiento» y «turbo»), así como numerosos ajustes del equipo, incluyendo las frecuencias de la CPU y de la GPU las temperaturas de trabajo.

Mi experiencia con el teclado ha sido muy buena. En mi día a día utilizo un teclado mecánico, así que siempre que pruebo un portátil tengo que pasar un pequeño periodo de adaptación. Con el ASUS Zephyrus Duo 15 dicho periodo fue mínimo, gracias a esa mejora de ergonomía que añade la elevación de la bisagra que une el portátil, al buen tamaño de las teclas y a la generosa distancia que hay entre ellas.

La respuesta del teclado es perfecta, incluso en juegos de acción frenética donde tenemos que pulsar rápidamente varias teclas al mismo tiempo. Por su parte, la almohadilla táctil resulta muy cómoda una vez que te acostumbras a su disposición vertical, y ofrece una precisión que roza la perfección. No he utilizado mucho la opción de activar el teclado numérico en la almohadilla táctil, pero como dije me parece un valor añadido a tener en cuenta, sobre todo por parte de aquellos profesionales que «hacen números» con frecuencia.

Mis primeras impresiones han sido muy positivas, y está claro que el hecho de que cuente con una tarjeta gráfica GeForce RTX 2080 Super Max-Q, certificada para trabajar tanto con los Studio Driver como con los Game Ready de NVIDIA es otra confirmación más de lo que vengo diciendo desde el principio, que este equipo es una excelente opción para conciliar trabajo y ocio.

La calidad del sonido es realmente buena, aunque debo decir que no me sorprende, sus dos altavoces de cuatro vatios y su sistema de sonido con tecnología Smart AMP y ESS son toda una garantía.

ASUS Zephyrus Duo 15: rendimiento

Tras repasar esas primeras impresiones toca entrar de lleno a ver qué puede dar de sí el ASUS Zephyrus Duo 15. La resolución de pantalla que utiliza este equipo es de 1.920 x 1.080 píxeles, y viene acompañado de una RTX 2080 Super Max-Q, así que deberíamos poder disfrutar de cualquier juego actual sin problemas.

No obstante, es importante tener en cuenta que no debemos esperar el mismo nivel de rendimiento que obtendríamos con una RTX 2080 Super de escritorio. El motivo es simple, aunque ambas tienen las mismas especificaciones, la versión para portátiles está adaptada para integrarse sin problemas en equipos de alto rendimiento con un espacio limitado y un peso contenido, lo que significa que tienen un TDP mucho menor y que no pueden, por tanto, alcanzar las mismas frecuencias de trabajo.

Por ejemplo, la RTX 2080 Super que utilizo en mi PC personal alcanza sin problemas los 1.950 MHz en modo turbo, mientras que la RTX 2080 Super Max-Q del ASUS Zephyrus Duo 15 llega, como máximo, a los 1.330 MHz. ¿Sorprendido? No deberías, es perfectamente normal, ya que la primera tiene un TDP de 250 vatios y la segunda apenas llega a 105 vatios cuando se utiliza en modo turbo.

En la imagen adjunta podéis ver las especificaciones de las dos GPUs que monta el ASUS Zephyrus Duo 15, la integrada del procesador Intel y la RTX 2080 Super Max-Q.

He querido profundizar en esta cuestión para que podáis interpretar mejor los resultados, y para que podáis apreciar mejor lo que supone buscar ese equilibrio entre diseño, peso, refrigeración y potencia. Dicho esto, vamos a ver los resultados de rendimiento.

Rendimiento en CPU-Z

Como podemos apreciar, el rendimiento de la CPU es excelente, tanto que logra superar sin problemas al Ryzen 7 3700X en rendimiento monohilo. En multihilo queda por detrás debido a la mejor frecuencia de trabajo que registra el modo turbo cuando todos los núcleos están activos. Es perfectamente comprensible, ya que estamos comparando un procesador de portátil con un TDP de 45 vatios con otro de escritorio que tiene un TDP de 65 vatios.

Rendimiento SSD en CrystalDiskMark

Los resultados están a la altura de lo esperado. La unidad de almacenamiento que monta el ASUS Zephyrus Duo 15 ofrecen un rendimiento a la altura de los mejores SSDs del mercado, y tiene una capacidad de 1 TB, suficiente para disfrutar de una buena experiencia, incluso aunque queramos mantener instalados algunos juegos.

Rendimiento en Cinebench R20

En esta prueba puede que los valores os parezcan un pelín bajos, pero tiene una explicación, y es que decidí pasarla dos veces seguidas (en modo turbo) para que las temperaturas del equipo subieran al nivel que obtendríamos con un uso continuado normal y obtener, de esta manera, unas puntuaciones más realistas. La primera prueba registró una puntuación en monohilo por encima de los 500 puntos.

Rendimiento en juegos

El ASUS Zephyrus Duo 15 puede sin problemas con cualquier juego actual, y tiene margen más que suficiente para garantizar una buena vida útil. Debemos recordar, además, que la RTX 2080 Super Max-Q está preparada para trabajar con trazado de rayos y con la tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA.

ASUS Zephyrus Duo 15: autonomía y temperaturas

El ASUS Zephyrus Duo 15 no es un ultraportátil, es decir, no es un equipo pensado para priorizar la autonomía por encima del rendimiento, pero esto no quiere decir que no sea capaz de ofrecer una larga vida útil por cada carga de batería. Durante mis pruebas he registrado unos valores medios de 5 horas de autonomía realizando tareas básicas (navegación web y edición de textos) con la GPU integrada del procesador activada.

Si nos ponemos a jugar la autonomía se reduce de forma drástica y registra medias que, en el mejor de los casos, rondan entre una hora y una hora media. Es perfectamente comprensible, no debemos olvidarnos que en este escenario tanto la CPU como la RTX 2080 Super Max-Q se ponen a trabajar a máxima potencia.

La gráfica que encontraréis justo encima de estas líneas muestra los valores de temperatura medios y máximos del procesador y de la RTX 2080 Super Max-Q. Son altos, de eso no hay duda, pero ambos componentes están diseñados para apurar al máximo el modo turbo que integran, lo que significa que están preparados para trabajar sin problemas a altas temperaturas.

No os preocupéis por el pico máximo de 95 grados de la CPU, es consecuencia directa del modo turbo, que entra en funcionamiento de forma intensiva para apurar al máximo el rendimiento, y posteriormente va bajando para mantener unas temperaturas de trabajo más equilibradas. El procesador no se mantiene a esa temperatura, solo es un valor máximo que he registrado durante un momento en Cinebench R20.

En este sentido quiero destacar algo muy importante, y es que en ningún momento he tenido problemas de estabilidad, y tampoco he notado partes excesivamente calientes en la zona de teclado, algo que sí ocurre con otros portátiles, y que llega a ser sumamente molesto.

Notas finales

El ASUS Zephyrus Duo 15 es uno de los mejores portátiles que he podido probar en los casi 25 años de bagaje tecnológico que llevo a mis espaldas. Tanto por diseño como por calidad de construcción es un equipo sobresaliente, y su rendimiento lo coloca como uno de portátiles más potentes que existen dentro de su categoría.

Su CPU Intel Core i9 10980HK con 8 núcleos y 16 hilos ofrece un rendimiento muy bueno, y garantiza una larga vida útil, tanto si vamos a jugar como si vamos a utilizar aplicaciones profesionales exigentes. Por su parte, la RTX 2080 Super Max-Q cumple con las expectativas y se revela como una solución muy potente, capaz de hacer frente a cualquier juego actual.

Los 32 GB de memoria RAM DDR4 a 3.200 MHz y la unidad SSD de alto rendimiento hacen que el ASUS Zephyrus Duo 15 vuele con cualquier aplicación o tarea que queramos realizar, y la posibilidad de elegir entre diferentes modos nos permite disfrutar de una experiencia silenciosa cuando solo queremos navegar por Internet, editar texto o realizar tareas sencillas.

En cuanto a la configuración de doble pantalla debo decir que he quedado gratamente sorprendido. ASUS ha sabido integrar a la perfección la pantalla secundaria, y la ha convertido en un valor realmente interesante que cualquier usuario podrá aprovechar de forma sencilla e intuitiva, tanto si quiere trabajar como si pretende jugar.

Solo puedo ponerle un «pero» a este equipo, y es el precio de venta. Entiendo que un portátil con este nivel de prestaciones, y con esa configuración de doble pantalla, no va a ser precisamente económico, pero también entiendo que ASUS podría haber ajustado un poco más el precio. En cualquier caso, es, como dije, un portátil único, y uno de los mejores de su clase y de su rango de precios.