Dejamos atrás un año terrible por una pandemia que ha marcado nuestras vidas a todos los niveles y ha provocado una crisis sanitaria y económica global. Como en toda crisis, también ha habido héroes, y además de los profesionales sanitarios, es justo mencionar los comportamientos responsables y solidarios de la inmensa mayoría de ciudadanos. Por supuesto, no debemos olvidar a todos los que se han quedado atrás o a los que están padeciendo actualmente la enfermedad. Si te ha tocado de cerca vaya desde aquí nuestro recuerdo y cariño.

Arrancamos 2021 con la máxima esperanza e ilusión de que las cosas van a mejorar y los redactores que trabajamos habitualmente en MuyComputer (Tomás, Isidro, José, Eduardo, María, David y Juan) y por extensión toda la gran familia de TPNet, no queríamos pasar la oportunidad de desearte lo mejor para el nuevo año.

Si en el terreno personal 2020 pasa entre lo horrible y lo distinto, en el laboral lo cierto es que no podemos quejarnos. En MC no solo hemos podido mantener la plantilla (algo que desgraciadamente no pueden decir todas las Pymes y autónomos, muchos inmersos en una profunda crisis) sino que la hemos reforzado con un gran fichaje (David Salces) y un mayor número de colaboraciones externas. Seguro que lo has notado en la mayor cantidad y calidad en los contenidos.

De hecho, gracias a tu apoyo cerramos 2020 como el mejor de la historia de MuyComputer, duplicando tráfico en número de usuarios y páginas vistas respecto a 2019, y aumentando el trabajo adicional de clientes por la confianza de nuestros partners. A ellos y a vosotros: muchas gracias.

En cuanto al resto de sitios de nuestra casa madre TPNET, también tenemos resultados positivos. Nuestra publicación especializada para el canal de distribución, MuyCanal, es líder absoluto en su sector y lo mismo podemos decir de nuestro sitio dedicado a la pequeña y mediana empresa, MuyPymes.

Nuestra web más profesional, MCPRO, ha duplicado el tráfico en 2019 y hemos iniciado un nuevo camino con el blog especializado MuySeguridad. En cuanto a MuyLinux, lo conoces sobradamente. Está conectado a MC porque son muchos los usuarios que participáis en ambos y sigue siendo referencia absoluta de un medio en español en todo lo que se cuece en torno al sistema libre.

Tendremos tiempo de contarte las novedades que tenemos en mente. Prometiendo seguir mejorando con tu ayuda y participación, solo nos queda desearte salud y felicidad para tí y los tuyos en el esperanzador nuevo año que comenzamos. ¡¡¡Feliz Año 2021!!!