Terminamos ya con nuestros especiales navideños con las mejores películas de 2021… según MC, un último artículo en el que os transmitimos nuestra opinión-recomendación, en este caso, sobre las películas que hemos visto este año y que más nos han gustado al equipo de MC, varias de las cuales han pasado por nuestra sección de Novedades VOD. Con este especial, además, estrenamos categoría, y es que hacerlo solo de series se quedaba un poco cojo, ¿no? A fin de cuentas ¿qué es una serie sino una película por capítulos?

No, tampoco vamos a entrar a debatir ahora las diferencias entre cine y televisión, porque lo que atrae al espectador a ver una u otra cosa no es la definición que le dé el experto de turno, sino el ver una historia que le atrape y le haga disfrutar de un buen rato o ratos. Por el momento, eso sí, nos quedamos en la ficción, aunque si os gusta este tipo de contenido sobre contenidos, tal vez el año que viene podamos ampliarlo a… ¿documentales?

Las mejores películas de 2021… según MC

Sea como fuere, el tema hoy es las mejores películas de 2021… según MC y a eso vamos: a compartir contigo las películas que se han estrenado este año, sin importar dónde lo hayan hecho, cines o plataformas VOD, que más nos han gustado al equipo de MC. Por supuesto, estás invitado a dejarnos un comentario con la que más te ha gustado a ti, e incluso compartir tu propia lista si te apetece. Somos todo ojos.

Nomadland

Género: Drama

La puedes ver en Disney+

Recomendado por David Salces

Debo empezar aclarando que si Frances McDormand protagonizara un anuncio de patatas fritas con sabor a brócoli, dicho anuncio estaría en mi top 5 de producciones audiovisuales del año. Desde Fargo hasta Tres carteles en las afueras, pasando por todo lo demás, su capacidad interpretativa no es de este mundo. Podría convertir un título mediocre en una cinta destacable, pero es que en este caso, Nomadland sería una joya incluso sin su participación.

Nos encontramos con una película que retrata una realidad de cada día, la de las personas que tras una vida «normal», se ven expulsadas de dicha normalidad y deben reinventar su vida. Esto no es nada nuevo, Ken Loach, por poner solo un ejemplo, lleva décadas poniendo su virtuosismo al servicio de ese mensaje social, con obras tan crudas y humanas con Yo, Daniel Blake. Por eso, reconozco, antes de Nomadland me parecía una película arriesgada.

Transmitir sensibilidad sin caer en el sentimentalismo es, sin duda, uno de sus grandes aciertos. Nomadand nos muestra la capacidad de adaptación a la vida fuera de los límites, y lo hace desde una naturalidad llena de una hermosa melancolía que, sorprendentemente, no apunta a los recuerdos de un pasado mejor, sino a la belleza del presente y a la heroicidad de vivir aún cuando las circunstancias parecen ponerse en contra.

Nomadland es, a la vez, una mirada crítica a la situación por la que pasan muchas personas que se han visto excluidas del sistema, pero también una mirilla que nos permite asomarnos a la vida de esas personas, a su busca de trabajo, de un lugar en el que asentarse, a los lazos afectivos que establecen… Nomadland es el retrato de un mundo que parece terriblemente lejano pero que, en realidad, comparte espacio con el nuestro.

El caballero verde

Género: Fantasía

La puedes ver en Amazon Prime Video

Recomendado por Eduardo Medina

El Caballero Verde es de esas películas que, si buscas épica, no la vas a encontrar, o quizá más bien a duras penas vas a ver algo de ella.

No, en esta producción no vas a encontrar algo que te recuerde a El Señor de los Anillos, sino que más bien es un cuento que sumerge al espectador en un mundo onírico que a rachas roza lo psicodélico. Personalmente, me ha recordado a esas producciones llenas de fantasía e imaginación que eran comunes en los años 80 del siglo pasado.

La historia no es en sí compleja y se basa en un romance de finales del siglo XIV llamado “Sir Gawain y el Caballero Verde”. Básicamente, el Caballero Verde aparece por navidad en el Camelot del Rey Arturo y desafía a alguien a un juego. Sir Gawain, quien por cierto es sobrino del Rey Arturo, acepta el juego y lleva a cabo un acto, el cual tiene que ser devuelto de la misma forma por el Caballero Verde un año después y en sus dominios.

El tiempo pasa y Sir Gawain sale en busca del Caballero Verde. Ahí es cuando empieza a vivir aventuras y pasar penurias, sufriendo en carne propia cosas como la picardía y la traición. Por el camino se encuentra a fantasmas y seres de fantasía, algunos de los cuales le pedirán favores o le acompañarán en su viaje.

Las actuaciones, incluida la de Dev Pattel (Sir Gawain), son buenas, y la dirección de David Lowery es más que correcta. Lo malo de la película es que juega mucho con lo visual, por lo que posiblemente El Caballero Verde acabe un tanto deslucida un televisor. Sin duda es de esas producciones que quedan mejor en el cine.

Sin tiempo para morir

Género: Acción

La puedes ver en cines

Recomendado por Juan Ranchal

Tiempo y pandemia me han impedido visitar la gran pantalla tanto como me gustaría y seguramente me he perdido cintas más ‘sesudas’ de las que hablan los críticos como mejores de este año. Pero no quería perderme Sin tiempo para morir o lo que es lo mismo, el final de Daniel Craig como James Bond, para mi gusto el mejor 007 desde Sean Connery.

Fui al cine sin expectativas intelectuales, como muchas otras veces, simplemente como mera diversión de sus 163 minutos de espectáculo. Y es que me ha gustado esta saga desde siempre, aunque tenga poco que compartir con el espía misógino de la mayoría de entregas anteriores.

Y salí satisfecho. [Va spoiler] Craig puede descansar tranquilo en su «tumba» una vez sacrificado en un final que no tenía demasiada marcha atrás. Era el mejor posible -aunque no haya gustado a todos los fans- para rematar las cinco entregas de Craig y no tener que repetir el sobadísimo de Spectre. Ahora a pensar quien será el nuevo James Bond. O resucitamos al muerto… Peores cosas se han visto.

Eso, a mí me ha gustado el final y el principio. La factura técnica es impecable, especialmente en las escenas de acción que en buen grado se desarrollan como casi siempre en esta saga, incluyendo la música del omnipresente Hans Zimmer. Para el guión han repetido Neal Purvis y Robert Wade que han escrito las últimas de la serie y hay de todo, acción trepidante, por supuesto, pero otros momentos donde brillan los secretos, los amores, el sarcasmo, el humor y hasta la familia.

Apuntar que se nota la mano de la productora ejecutiva, Barbara Broccoli, que ha sabido evolucionar la saga a un espía más «humano» e incorporar personajes femeninos principales que no sirvieran solo para amar al Bond de turno. Quizá en un preludio de lo que está por llegar para el/la siguiente. Nos quedamos con la duda de ver lo que hubiera podido aportar Danny Boyle si hubiera seguido como director de la cinta (renunció por «diferencias creativas»), aunque poco negativo se le puede reprochar a Cary Joji Fukunaga.

Casi tres horas de palomitas, espectáculo, diversión. Y con el mejor «final» posible para Daniel Craig como James Bond. Nada más y nada menos. Suficiente para ir al cine estas navidades. Si la pandemia lo permite.

Dune

Género: Aventuras, ciencia ficción

La puedes ver en cines (dentro de poco en HBO Max)

Recomendado por J.Pomeyrol

Dune ha sido, como era de prever, uno de los grandes estrenos del año en cines y lo ha sido con todas las de la ley, ofreciendo una adaptación del clásico de la ciencia ficción que, en sintonía con la filmografía de Denis Villeneuve, carece de punch, pero lo compensa con un deleite visual que unido al fiel desarrollo de la historia, hará feliz a todo fan de la novela de Frank Herbert que se precie. Entre otros muchos, yo.

La única sorpresa que me llevé al acabar la película es que no se trata más que de la primera parte de la historia, como si de La Comunidad del Anillo se tratase, con una excepción realmente excepcional: Warner Bros. estaba a la espera de su desempeño en cines antes de aprobar una continuación. O lo que es lo mismo, si Dune no hubiese funcionado tan bien como lo ha hecho, sería una película inacabada. Una desfachatez.

Afortunadamente Dune es, como digo, una adaptación fiel a la par de exquisita en cuanto a ritmo y, sobre todo, derroche estético. Falla únicamente a la hora de entregar momentos de clímax, un defecto habitual en el cine de Villeneuve que ya se vio en Bladerunner 2049 y que desmerece un poco el resto del conjunto, que brilla en todo, de la fotografía al diseño de producción o el reparto, al que hay que hacer mención especial.

El pujante Timothée Chalamet (Call Me by Your Name, Mujercitas) adopta el rol principal como Paul Atreides, rodeado de figuras bien conocidas como Jason Momoa, Oscar Isaac, Zendaya, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Dave Bautista, Josh Brolin, Rebecca Ferguson… El reparto es de primera y cada actor encaja a la perfección en el rol que le han asignado, así que chapó por el responsable el casting.

Si no has visto la nueva Dune y te preguntas si mejora lo hecho por David Lynch hace cerca de cuatro décadas… Ni te lo plantees: Lynch es un tipo interesante, pero la obra de Villeneuve está a años luz de la suya… Hablando única y exclusivamente por el título que nos ocupa. Es mejor en todo y por mucho, con la salvedad tal vez de ese toque ácido sicotrópico propia de las creaciones de Lynch.

Si acaso se le puede echar en cara a Villeneuve con respecto a su adaptación de Dune lo dicho, que no hay apenas cambios en la intensidad de una escena a otra, no importa si una recoge a los personajes filosofando sobre la existencia con el desierto de fondo, o si están luchando a muerte con naves y láseres. Pero ni siquiera así se cae un película que, por si no lo había explicitado ya, es lo mejor que he visto este año…

… Que no lo único: otras películas que disfruté mucho este 2021 fueron Noticias del gran mundo, De amor y monstruos, I Care a Lot, Nomadland o El caballero verde, entre otras. Pero si tengo que quedarme con una, esa una es Dune.

Free Guy

Género: Humor, Acción

La puedes ver en Disney+

Recomendado por Eduardo Malo

Una oda que todo gamer debería ver. Si bien Ready Player One nos presentaba una representación fidedigna de ese cautivador futuro de los los videojuegos y el metaverso, Free Guy nos presenta una sátira igualmente profunda que nos hace ponernos en la piel de los personajes y mundos digitales en los que tantas horas invertimos, cargada del humor tan característico de las últimas entregas de Ryan Reynolds.

Aunque es cierto que no se trate de una película rompedora o trascendental, no deja de ser un film realmente ameno que nos hará reír y pasar un buen rato ante la pantalla. Además, gracias al hecho de ser parte de 20th Centrury Fox y Disney, tendremos una gran facilidad para volver a ver la película si nos la perdimos en el cine, disponible ya a través de Disney+.

Resident Evil

Género: Terror

La puedes ver en cines

Recomendado por Isidro Ros

Esta película me ha parecido muy curiosa, especialmente porque, a pesar de todas sus carencias, y de presentar cambios más que criticables, logra convertirse en un auténtico ‘caramelo’ para los fans de la conocida franquicia de terror de Capcom y supera, sin ningún tipo de duda, a la primera película que vimos en 2002, dirigida por Paul W. S. Anderson.

El enfoque de esta película es muchísimo más acertado que la de la versión de 2002, y en todos los sentidos, no solo por la fidelidad que mantiene con la franquicia, sino también por lo bien que sabe resolver los momentos más míticos que tuvimos la oportunidad de disfrutar en su momento en los videojuegos clásicos, incluyendo el remake de Resident Evil que llegó a Nintendo GameCube.

No quiero profundizar porque entiendo que, al final, puedo acabar haciendo algún spoiler, pero ya os digo que, más allá de esos puntos mejorables en la caracterización de los personajes (Leon, ¿eres tú?) y en algunos efectos especiales, esta película es un buen intento de dar cabida a una franquicia enorme y con gran solera.

Obviamente, compactar tantos juegos en una única película hace que, al final, nos encontremos con una narrativa acelerada y con ciertas inconsistencias, pero lo compensa, como he dicho, con una gran fidelidad a los videojuegos, especialmente en la ambientación y en la recreación de zombis y otros monstruos, y con una buena banda sonora. Si eres fans de los videojuegos, te recomiendo que la veas.