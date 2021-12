Encaramos la recta final del año con un especial más de nuestros mejores de 2021… según MC. Y sí, seguimos recogiendo contenidos, no en vano son la salsa de todo proceso productivo. En este caso, como puedes leer en el titular, te traemos las mejores series de 2021… según nosotros. Aunque te recordamos, si es que hace falta, que puedes dejarnos un comentario con tu opinión, pues el objetivo de estos artículos no es otro que compartir un poco de las cosas que más nos han gustado este año y nos encantaría leer qué te ha gustado a ti.

Las series, además, son uno de los pilares del fenómeno del vídeo bajo demanda y si sigues nuestra sección de estrenos Novedades VOD, verás que sale tanto que en ocasiones es difícil concentrarse en algo concreto que vaya más allá de nuestros gustos. Por eso, quizás una recomendación amiga te venga bien para romper el bloqueo en estos días de fiesta. Pero no te prometemos que lo que hemos elegido sea de tu gusto, sino del nuestro, y es que esto son opiniones muy personales.

Las mejores series de 2021… según MC

De nuevo, los requisitos que nos hemos marcado para efectuar la lista son los obvios y las mejores series de 2021 para nosotros son simplemente las que más nos han gustado… de entre aquellas lanzaron su primera temporada en 2021 o que llegaron oficialmente a España este año. ¿Qué te parecen nuestras recomendaciones? ¡Déjanos la tuya en los comentarios!

El ferrocarril subterráneo

Género: Drama, fantasía

La puedes ver en Amazon Prime Video

Recomendado por J.Pomeyrol

Creo que ha sido un año ligeramente más flojo que los inmediatamente anteriores en cuanto a series de calidad se refiere y lo digo con conocimiento de causa, pues aunque como es evidente no puedo tragarme todo lo que sale, intento estar al día y en cierto modo lo estoy, a fuerza de encargarme semanalmente de la mencionada sección de estrenos de MC. Y de todo lo que se ha estrenado y he visto este 2021, El ferrocarril subterráneo es lo que más me ha gustado.

«El ferrocarril subterráneo, o la vergüenza propia de la que no consiguen desprenderse en Estados Unidos», según lo resumía en mi minicrítica de presentación los primeros capítulos de esta miniserie estrenada por Amazon Prime Video hacia mediados de año. Tal cual, no en vano se trata de lo último de Barry Jenkins, realizador en auge tras el Oscar que le regalaron por Moonlight y que en El ferrocarril subterráneo incide en la ‘raza’ como eje sobre el que pivotar su obra.

Tengo que reconocer que me cansa un poco la tabarra que dan en muchas producciones estadounidenses con el tema del racismo desde la exclusiva perspectiva de la gente negra, y entiendo que por lo reciente de su impacto en el país siga escociendo mucho por allí, pero lo de embarrarlo todo constatemente con el lamento de la injusticia presente o pasada a mí me da cada vez más pereza. Me refiero, sin embargo, a cuando se hace de manera premeditada y en contra de lo razonable.

El ferrocarril subterráneo, afortunadamente, no cae en semejante error. Como, por cierto, tampoco lo hace Queridos blancos, serie de Netflix en la que también participó Jenkins y que aun con el tufo a reivindicación barata, guarda en sí contenido de lo más interesante. El ferrocarril subterráneo, adaptación de la novela por la que Colson Whitehead recibió el Premio Pulitzer en 2017, es otro mundo, así está tratado y el resultado es cautivador, al tiempo de estremecedor.

Porque a pesar de lo manido que pueda estar un tema, siempre que se trate de manera correcta puede funcionar muy bien. Ejemplos hay multitud y El ferrocarril subterráneo, historia de ficción sobre el terror puro que sufrieron muchos esclavos en el Estados Unidos de la época, es uno de ellos. En serio: esta podía ser una serie de terror con elementos fantásticos, pero es que mucho de lo que cuenta, sucedió; y ya sabemos que la realidad suele superar cualquier retrato de esta.

El título de la obra hace referencia a la red clandestina que ayudaba a los esclavos estadounidenses del siglo XIX en su ruta de escape hacia el norte del país, donde supuestamente serían libres. El ferrocarril subterráneo era una forma de hablar a la que Whitehead quiso dar vida y que Jenkins ha ilustrado con mucho gusto, decía, y en esa me mantengo. Y es que esta es una historia de racismo, sí, pero bien podría ser una fábula de horror clásico y enfoque moderno.

En resumen, El ferrocarril subterráneo es lo mejor que he visto en 2021, un año flojo por lo demás, en el que no obstante ha habido lanzamientos tan interesantes como WandaVision, Sweet Tooth: El niño ciervo, Misa de medianoche, Nuevo sabor a cereza, Mare Of Easttown y otras tantas series que no desmerecen, sino todo lo contrario, a esta recomendación con la que despido el año. ¿Todavía no la has visto? Apúntala en un tu lista ya… y ten por seguro que la experiencia va a ser intensa.

Lupin

Género: Policíaco

La puedes ver en Netflix

Recomendado por Rodolfo de Juana

Omar Sy es uno de los mejores actores franceses del momento y desde que en 2011 ganase el Premio César por la divertida y tierna Intocables, se ha convertido en uno de esos rostros que siempre quieres ver, ya sea en la gran pantalla, ya sea en series como esta Lupin.

La serie consta de 10 episodios, lanzados en dos partes y cuenta las peripecias de un elegante y destartalado ladrón de guante blanco (Omar Sy) que se inspira en el gran Arsène Lupin para llevar a cabo sus robos. Entretenimiento asegurado para toda la familia, la serie no tiene grandísimas pretensiones pero tampoco engaña a nadie y mezcla con acierto acción, pequeñas dosis de humor y cierto realismo social que le sienta bastante bien.

Filmada con una factura impecable, supera en muchos enteros la media de lo que hoy en día podemos encontrar en Netflix. Ideal para esos momentos en los que simplemente queremos sentarnos, no pensar en casi nada y dejarnos llevar, sin “rompernos” la cabeza.

Mare of Easttown

Género: Drama, suspense

La puedes ver en HBO Max

Recomendado por Juan Ranchal

Tenía pensado recomendar Small Axe, pero viendo que mi amigo Pomeyrol ya se había reservado El ferrocarril subterráneo (fantástica), he pensado que iba a ser ya (aunque sean distintas) demasiado drama racista y he optado por otra de las que me han gustado.

Como me es imposible seguir el ritmo que han marcado los servicios en streaming (bastante basurilla para mi gusto mezclada con algunas producciones excelentes) y ni tengo tiempo ni ganas de andar detrás del estreno de series de chorrocientos capítulos y decenas de temporadas, espero a ver las críticas y aquellas que lo merecen le dedico un fin de semana de sofá y tranquilidad.

Mare of Easttown es una de ellas. Una miniserie estadounidense de misterio-drama de solo siete episodios producida en exclusiva para HBO que se deja ver realmente muy bien. Escrita por Brad Ingelsby y dirigida por Craig Zobel, cuenta con reparto acertado (y mejor dirección de actores) donde destaca muy por encima del resto una Kate Winslet (también coproductora ejecutiva) que más allá del pastiche de Titanic ha terminado revelándose como una gran actriz y en papeles no siempre sencillos.

Winslet vuelve a HBO una década después de mantener casi por sí sola la tibia Mildred Pierce para interpretar a Marianne “Mare” Sheehan, una mujer que de estrella local de baloncesto se convirtió en detective y tiene que investigar sucesos sombríos (asesinato y desaparición) en una pequeña ciudad estadounidense igual de lúgubre, cerrada y deprimente, donde la mayoría de vecinos encajarían como sospechosos y autores.

Mare Sheehan tampoco está libre de conflictos interiores y al tiempo que investiga, intenta sacar a flote su propia vida castigada por un dramón familiar. Y es que (por bien trabajados que estén el resto de personajes) ella es realmente la serie y Winslet está fantástica en su papel, premio Emmy 2021 a la mejor actriz logrado justamente. La ambientación (en un pueblo deprimido), la dirección, el guión (incluyendo un final de alto nivel)… todo acompaña.

Lo dejo aquí por no destriparte más de lo necesario, pero es una de esas series que hay que ver. Ya se habla de una segunda temporada, pero a ver quién escribe un guión mejor una vez que el final de ésta (fantástico y sorprendente) desvela y cierra todas las tramas. Y los dramas, que no son pocos en esa pequeña ciudad de Pensilvania.

Invincible

Género: Animación, superhéroes

La puedes ver en Amazon Prime Video

Recomendado por Eduardo Medina

Invincible es una serie de dibujos animados para adultos basada en el cómic del mismo nombre. La historia es en base la misma (al menos de partida), pero hay algunos cambios para adaptarla a los tiempos actuales, así que se ven smartphones y se tratan algunos temas que están de moda en Estados Unidos, como la interracialidad.

Invincible empieza como una parodia de los superhéroes de cómics de toda la vida, principalmente de DC Comics. De hecho, es muy evidente que Omni-Man recuerda a Superman, Invencible a Superboy, War Woman a Wonder Woman, Darkwing a Batman, Red Rush a Flash y los Guardianes del Globo a la Liga de la Justicia. Sin embargo, al final del primer episodio, todo dará un giro un tanto inesperado y la verdadera historia empezará emerger.

Después del primer episodio, Mark Grayson (Invincible) irá aprendiendo a dominar sus poderes y vivirá aventuras a la vez que intenta mantener como puede una relación amorosa y su identidad de superhéroe en secreto. Mientras tanto, poco a poco los conocidos del villano, que ha vivido entre humanos idolatrado como un héroe durante décadas, irán descubriendo sus verdaderas intenciones, haciendo que la serie gire hacia el drama.

A pesar de empezar como una parodia de superhéroes, Invincible tiene bastante más profundidad de la que aparenta, sobre todo gracias a la posición del villano y la relación que ha mantenido con algunos de los principales personajes (incluido el protagonista) hasta que muestra sus verdaderas intenciones. Los personajes están bien construidos y la historia tiene algunos giros sorprendentes, pero está contada con verosimilitud para que el espectador se crea lo que está pasando.

Lo único que se le puede achacar a Invincible es que está lastrada por la típica moralina yanki. El espectador verá bastante sangre y vísceras, pero ni rastro de un cuerpo desnudo, ni siquiera censurado, lo que resulta un tanto sorprendente en una animación dirigida a adultos.

Invasión

Género: Ciencia ficción

La puedes ver en Apple TV+

Recomendado por David Salces

Sé que escoger Invasión el mismo año en que AppleTV+ también ha estrenado la magnífica Fundación puede hacer que mi criterio sea puesto muy en entredicho. Sin embargo, y aunque la adaptación de la obra de Asimov es estupenda, esta otra serie, que ha pasado más desapercibida me parece aún mejor. Pero antes de seguir debo aclarar algo, y es que me fascinó La Llegada, de Denis Villeneuve. Creo que esta puntualización es clave puesto que, aunque hay evidentes diferencias entre ambas, también tienen un nexo común que me gusta y mucho.

Si en La Llegada se nos planteaba el problema de la comunicación con unos extraterrestres recién llegados a nuestro planeta, Invasión nos trae el relato personal, casi íntimo, de varias personas alrededor del mundo, que arranca en el momento en el que unos extraños sucesos sirven de preámbulo de una invasión extraterrestre que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, no consiste en un enjambre de naves espaciales con barra libre de rayos láser.

Un sheriff el día de su jubilación, una joven responsable de la agencia espacial japonesa, un matrimonio con dos hijos a un paso del colapso, un grupo jóvenes estudiantes británicos… la lista es completa, variada y, sobre todo, profunda. Y sí, si te lo estás preguntando en este caso profundidad se puede interpretar como sinónimo de ritmo pausado. Si buscas la nueva Independence Day (que me parece lo más legítimo del mundo, ojo, no es una crítica) Invasión no es para ti. Si quieres un ritmo frenético, que apenas deje margen para el desarrollo de los personajes, mejor que ni lo intentes.

Sin embargo, si te gusta la idea de una aproximación muy distinta a un tema bastante frecuente, si te preguntas cómo reaccionarían las personas ante una invasión extraterrestre y, sobre todo, si no te tira para atrás un planeamiento intimista con una banda sonora sobrecogedora… entonces creo que es tu serie.

Secretos de un matrimonio

Género: Drama

La puedes ver en HBO Max

Recomendado por Tomás Cabacas

HBO, de la mano de Hagai Levi, logra resucitar con éxito un clásico de Bergman. Si habéis visto la original (si no, ya estáis tardando) notaréis unos diálogos menos crudos, más suavizados, pero conserva el espíritu intenso y emotivo de la original.

Secretos de un matrimonio es una de esas series que exige un poco al espectador. En un mundo de productos pensados para ser disfrutados al mismo tiempo que miramos el smartphone, no deja de ser un soplo de aire fresco una serie que invita a la reflexión, con personajes repletos de matices y que juega a redefinir conceptos como el amor, el odio, los celos, el deseo, el matrimonio o el papel de los hijos.

Mención especial para los protagonistas, Oscar Isaac (Dune, Star Wars) y Jessica Chastain (La noche más oscura, Interstellar) nominados de los Globos de Oro de este año y base fundamental de un proyecto que se sustenta sobre una pareja creíble. Recomendable y fresca, teniendo en cuenta el panorama actual, aunque desde mi punto de vista no supera a la obra en la que se inspira.

Arcane

Género: Fantasía

La puedes ver en Netflix

Recomendado por Eduardo Malo

La primera gran apuesta de Epic Games fuera del mundo de los videojuegos, no podría haber sido mejor, con una serie que no sólo ha logrado una gran repercusión entre los fans, sino que ha conseguido llevarse críticas realmente positivas incluso entre el público que no conoce siquiera League of Legends.

Y es que no es para menos. Comenzando por la historia, más allá del fuerte drama que nos presenta la trágica historia de las dos hermanas, la serie logra crear una ambientación y una evolución que no tardan en engancharnos desde el primer capítulo, dejándonos siempre con ganas de continuar viendo más. Desde el desarrollo de personajes principales hasta secundarios, los tremendamente bien seleccionados escenarios y planos, una perfectamente hilada banda sonora (con un adictivo tema de Imagine Dragons) hasta el impecable diseño artístico de la animación, hacen sin duda de Arcane una de las series que más he disfrutado no sólo de este 2021, sino de los últimos años.

Cowboy Bebop

Género: Ciencia ficción

La puedes ver en Netflix

Recomendado por Isidro Ros

Una serie muy ambiciosa que viene a ser, resumen, una adaptación del anime original, un clásico de los noventa que es considerado como uno de los mejores de su clase y que, ciertamente, dejó el listón muy alto en todos los sentidos, aunque particularmente me gusta destacar siempre su excelente ambientación, la historia, la banda sonora y la calidad en el diseño de los personajes.

El anime original me tuvo enganchado desde el principio hasta el final, y me gustó tanto que acabé viéndolo dos veces. Tenía claro que adaptar una serie de este calibre a un modelo con actores reales no iba a ser nada fácil, y por eso mis expectativas no eran muy altas. Quizá por eso me ha acabado gustando tanto, porque no tenía grandes expectativas.

Soy consciente de que la serie no ha recibido buenas críticas, y soy el primero que sabe apreciar sus carencias, pero en líneas generales la adaptación de Netflix me ha gustado, sobre todo porque consigue mantener, en muchos aspectos, ese toque único del anime original, siempre salvando las distancias y entendiendo que, al final, no es posible trasladar directamente toda la esencia de una serie animada a una serie con actores reales, por mucho que lo intentemos.

No es perfecta, y sí, se podría haber hecho mejor, pero si te gustó el anime original y abordas esta adaptación con la mente abierta, y con la idea clara de que no es posible hacer una adaptación “1 a 1” de una serie animada a una serie de acción real por mucho que quieras, y por muchos medios que tengas,, creo que acabarás disfrutándola mucho.