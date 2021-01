Minecraft Earth anuncia su cierre el próximo 30 de junio

Es indiscutible que Mojang, con Minecraft Earth, ha tenido muy mala suerte. Y es que su gran apuesta para 2020 era un juego que se basaba, principalmente, en recorrer las calles e interactuar con otros jugadores. Una fórmula que funcionó muy bien con Pokemon Go, y antes aún con Ingress, pero que en un 2020 en el que, por culpa del coronavirus, hemos tenido que pasar encerrados en casa varios meses y nos ha tocado reducir al mínimo las relaciones interpersonales, estaba condenada al fracaso.

Así, y como es más que comprensible (y también una gran pena, hay que decirlo), Mojang ha anunciado mediante un tweet que Minecraft Earth tiene los días contados, el 30 de junio será el último día que se podrá jugar a la propuesta de realidad aumentada del juego de los bloques. A partir del 1 de julio, se borrarán datos y se cerrarán servidores, por lo que ya no será posible acceder al juego ni a los elementos que los jugadores tienen en el mismo.

After many great adventures, we’ve made the difficult decision to close down Minecraft Earth in June 2021. We’re so grateful for all your support, and today’s last build includes several adjustments to make these last months as fun as possible:

↣ https://t.co/D9fEGuOoqX ↢ pic.twitter.com/KyHIToSrsI

— Minecraft (@Minecraft) January 5, 2021