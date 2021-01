Hace apenas un mes desde que Apple nos presentó sus primeros auriculares inalámbricos de diadema, los AirPods Max, y ya parece que la compañía está prepara para lanzar una nueva variante de los mismos. Sin embargo, dada la nomenclatura y alto precio del primero modelo, en lugar de ofrecer una versión mayor, parece que la compañía estaría optando por una versión ligeramente reducida con un precio notablemente más económico.

Según la información filtrada por LeaksApplePro, esta variante más barata se lograría principalmente con la sustitución de su chasis por un cuerpo enteramente fabricado en materiales plásticos. Desafortunadamente, por el momento no se han revelado otros detalles sobre sus posibles rebajas en las especificaciones, aunque sin duda se espera que Apple mantenga las funciones principales como la cancelación de ruido activa (ANC) o la tecnología de audio espacial.

The “cheap” AirPods Max are still a thing.

However, I haven’t got a date for it, what I can tell you is that they are working on them, price will be 349 and they will be made out of plastic.

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 4, 2021