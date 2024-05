Robot aspirador Eureka J12 Ultra, análisis: rapidez a gran escala

El Eureka J12 Ultra es la nueva propuesta de Eureka, marca que ya nos suena de anteriores análisis y que está buscando hacerse un hueco en el competitive sector de los robots aspirador, tras más de 10 años dedicados al diseño de aspiradores de manera tradicional. Ya nos gustó su propuesta del modelo E10s, que presentaba un sistema de vaciado sin bolsas y, por tanto, sin consumibles. Veremos qué nos depara con el J12 Ultra. Allá vamos.

Especificaciones robot aspirador Eureka J12 Ultra

Dimensiones Robot 350 mm x 342,5 mm x 107,5 mm | Base 412mm x 381mm x 566mm Navegación LiDAR Depósitos de agua 4,6 L agua limpia y 4,6 L agua sucia Potencia de succión 5000Pa Capacidad del depósito de autovaciado Bolsa de 3,2 L hasta 75 días Nivel de ruido 68 dB Autonomía Hasta 150 minutos

Al abrir la caja encontramos, además del robot, una base de carga realmente grande y que puede que no se adapte a cualquier hogar. No es excesivamente alta, pero sí es bastante ancha y puede que tengamos que hacer un pequeño esfuerzo para buscar su hueco.

Hay que tener en cuenta que entre las funciones de la estación del Eureka J12 Ultra no solo está la recarga del dispositivo, sino que también maneja el vaciado del depósito de polvo, el lavado de las mopas, la adición de agua limpia y la eliminación de agua sucia, de ahí sus dimensiones. Fuera de medidas, tanto la base como el propio robot tienen un diseño cuidado, con acabados mate en un discreto color negro (el modelo que hemos podido probar), un panel luminoso en la parte superior con indicadores de conexión, carga, etc. y un depósito delantero para la bolsa de polvo. Si te merece la pena o no dedicar el espacio que requiere el aspirador es un tema de las necesidades de cada uno.

Dentro de la base encontramos dos depósitos de 4,6 litros, uno para el agua limpia y otro para el agua sucia, que tendremos que rellenar o vaciar según nos indique el propio robot. Adicionalmente encontramos una función de secado con aire caliente a 55 grados que garantiza que las mopas y el sistema interno estén completamente secos y libres de bacterias después de cada uso. Un detalle es que puedes elegir entre dos modos de secado, el estándar y uno eco, e incluso desconectar esta opción si crees que no es necesaria.

Un detalle que, conociendo la marca, me ha decepcionado, es el hecho de que el sistema de aspirado sea con bolsa. Lo que más me gustó del Eureka E10s era el hecho de que la base no tirara de consumibles, pero en este caso han renunciado a esa tecnología, imagino que por dificultades para implementarla en la base además del sistema de fregado. Es un detalle que en otras circunstancias no me llamaría la atención, pero que conociendo a la marca me habría encantado que implementasen de nuevo.

El robot en sí tiene un tamaño más estándar y forma cuadrada, lo que hace que encaje mejor en esquinas y alcance suciedad que quizás con un aspirador redondo es más complicado. Para la limpieza cuenta con dos cepillos laterales y dos mopas de doble rotación que giran, según afirma el fabricante, 200 veces por minuto.

Características destacadas

El Eureka J12 Ultra cuenta con una potencia de succión de 5,000Pa, más elevada que la de su predecesor, pero por debajo de otras marcas con especificaciones similares. En cualquier caso, a efectos prácticos resulta una potencia más que de sobra para la limpieza del hogar. El sistema de aspirado se complementa con las mopas que comentábamos anteriormente. Esta combinación da como resultado un sistema de limpieza potente, y el sistema de mopas giratorias parece ser el nuevo estándar en robots aspirador de esta gama.

Este robot aspirador ofrece varios modos de limpieza diseñados para adaptarse a diferentes necesidades y situaciones, tal y como nos tienen acostumbrados. El modo de limpieza profunda, por ejemplo, asegura que cada sección del piso se limpie con mopas recién lavadas en la estación base, evitando la redistribución de suciedad, pero, como ya hemos visto en otros casos, alargando la duración de la limpieza y, por tanto, haciendo menos eficiente la batería. La ruta de limpieza del robot sigue una ruta que va desde la zona más alejada de la estación base y avanzando de manera que no se ensucie lo ya limpiado, está bien pensado, aunque podremos modificarlo según queramos.

Una de las características que destaca Eureka es la tecnología de evasión de obstáculos, DuoDetect AITM. Utilizando visión AI y reconocimiento 3D, esta tecnología permite al robot detectar y maniobrar alrededor de obstáculos con precisión. Además, está equipado con un sistema de visión nocturna que le permite operar eficazmente incluso en condiciones de baja luz. De este modo funcionará bien independientemente de la zona de la casa en la que esté, si se encuentra debajo de algún mueble o si incluso se hace de noche.

Algo que me ha hecho darme cuenta de que el sistema de evasión de obstáculos no solo funciona bien, sino que es especialmente útil, es la velocidad del robot. Viendo su comportamiento me ha parecido que sus movimientos eran rápidos y seguros, sin esos amagos de movimiento habituales en muchos robots, como si diese la sensación de que realmente no saben a dónde van. El Eureka J12 Ultra va como las balas y detecta cualquier obstáculo sin problema.

Como punto positivo cabe destacar que el tema de la detección de alfombras funciona perfectamente. He podido probar otros robots que con alfombras “blandas” llegaban a arrastrarla e incluso a atascarse con ella. No es el caso, las detecta a la perfección y, si tienes activado el modo en la app, incrementa la potencia de succión para aumentar el nivel de limpieza sobre esas superficies.

Una vez instalamos la app, la misma que ya instalamos para modelos anteriores de la marca, podremos comenzar la personalización del Eureka J12 Ultra. Navegaremos entre distintos modos de limpieza y características ajustables a través de una aplicación móvil, todo ello para adaptar el robot a nuestras necesidades específicas. Sin embargo, al contrario que en mi anterior experiencia con la app, que fue realmente buena con una cantidad de opciones reducida, este entorno me ha parecido abrumador, en el mal sentido. Además de echar en falta traducciones, la app no se siente especialmente intuitiva, sino que tiene una curva de aprendizaje hasta llegar a personalizar tu rutina de limpieza de forma adecuada. Entiendo que este es un punto fácilmente mejorable con actualizaciones de la aplicación y que no supone un problema para el funcionamiento del robot en sí.

Conclusiones

El Eureka J12 Ultra es otro robot aspirador que se suma al sistema de aspirado más fregado con mopas giratorias, que parece haberse convertido en la combinación definitiva. Se trata de un dispositivo de grandes dimensiones que puede que no encaje en cualquier hogar, pero que llama la atención con un precio más reducido que sus homólogos de otras marcas. Aunque, muy a mi pesar, han renunciado al sistema de aspirado sin bolsas, tiene un muy bien funcionamiento y muchas opciones para conseguir convertirse en un sistema de limpieza óptimo para cualquier hogar. Solo faltaría pulir un poco más la app para hacerla más fluida e intuitiva.

El robot aspirador Eureka J12 Ultra está disponible en dos colores (blanco y negro) y se puede adquirir en la web oficial de Eureka por un precio de 799€ y canales minoristas como Amazon.