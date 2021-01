Novedades VOD 02/21: ‘Lupin’, el ladrón de guante blanco regresa a París

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y el río sigue su curso, que se suele decir. O lo que es lo mismo, el nuevo año a echado a andar de manera muy tímida en lo que a lanzamientos en VOD se refiere, por lo que destacar Lupin es hacerlo por mero descarte. No obstante…

Netflix

Comenzamos por Netflix una semana más, y es que la gran N de VOD llega, aparte de con Lupin, con un montón de contenidos… a cada cual más malo, con sus excepciones, por supuesto, las cuales determinarán tus gustos y apetencias del momento. De todo, sin embargo, te recomendamos…

Lupin es una nueva serie francesa que, como es evidente, se inspira en el clásico ladrón de guante blanco. Pero no te estreses si eres de esos que no gustan de revisiones con lupa actual porque , repito, este Lupin se inspira en aquel y así queda patente en el transcurso de la propia serie. Dicho lo cual, la serie es entretenida y poco más, aunque tampoco he visto más allá de un par de capítulos. Para pasar el rato si te aburres mucho.

Más contenidos exclusivos:

Así se hizo Gambito de dama . «Un personaje fascinante, sets exquisitos y muchas pelucas. Las estrellas, creadores y equipo de esta popular serie sobre un prodigio del ajedrez revelan cómo cobró vida.»

. «Un personaje fascinante, sets exquisitos y muchas pelucas. Las estrellas, creadores y equipo de esta popular serie sobre un prodigio del ajedrez revelan cómo cobró vida.» Borning: Asfalto en llamas . «Roy iba a casarse, pero su boda ha dado un frenazo. Una nueva amiga lo reta a una carrera en el icónico circuito de Nürburgring (Alemania) para recuperar a la novia.»

. «Roy iba a casarse, pero su boda ha dado un frenazo. Una nueva amiga lo reta a una carrera en el icónico circuito de Nürburgring (Alemania) para recuperar a la novia.» Fragmentos de una mujer . «Tras un traumático parto en casa, una mujer se enfrenta a una terrible herida emocional, a una tristeza insondable que la aísla de a su pareja y su familia.»

. «Tras un traumático parto en casa, una mujer se enfrenta a una terrible herida emocional, a una tristeza insondable que la aísla de a su pareja y su familia.» El dilema de Aziz . «Aziz, en plena crisis de la mediana edad, intenta evadirse de la rutina del trabajo, sus amigos y una familia de armas tomar mientras finge tenerlo todo bajo control.»

. «Aziz, en plena crisis de la mediana edad, intenta evadirse de la rutina del trabajo, sus amigos y una familia de armas tomar mientras finge tenerlo todo bajo control.» El pequeño Bheem: Festival de cometas (T1). «¡Adiós, invierno! Bheem y los habitantes del pueblo dan la bienvenida a la nueva y soleada estación como más les gusta hacerlo durante el festival Makar Sankranti.»

(T1). «¡Adiós, invierno! Bheem y los habitantes del pueblo dan la bienvenida a la nueva y soleada estación como más les gusta hacerlo durante el festival Makar Sankranti.» Inside the World’s Toughest Prisons (T5). «Dos periodistas de investigación ingresan voluntariamente en las cárceles más peligrosas del mundo, donde la intimidación y la violencia imperan.»

(T5). «Dos periodistas de investigación ingresan voluntariamente en las cárceles más peligrosas del mundo, donde la intimidación y la violencia imperan.» La casa de muñecas de Gabby (T1). «¡Gatos adorables, manualidades curiosas y un toque de magia! La joven amante de los gatos y su inseparable Pandy Patitas se lo pasan bomba en su mundo animado.»

(T1). «¡Gatos adorables, manualidades curiosas y un toque de magia! La joven amante de los gatos y su inseparable Pandy Patitas se lo pasan bomba en su mundo animado.» La historia de las palabrotas (T1). «Nicolas Cage presenta esta serie divertida, soez y (¡por supuesto!) educativa sobre la historia y el impacto de las palabrotas más infames de la lengua inglesa.»

(T1). «Nicolas Cage presenta esta serie divertida, soez y (¡por supuesto!) educativa sobre la historia y el impacto de las palabrotas más infames de la lengua inglesa.» Memorias de Idhún (T2). «Tras quedarse huérfano de repente, un chico se enfrenta al asesino de sus padres para salvar un planeta y descubre un nuevo mundo repleto de peligros y maravillas.»

(T2). «Tras quedarse huérfano de repente, un chico se enfrenta al asesino de sus padres para salvar un planeta y descubre un nuevo mundo repleto de peligros y maravillas.» Rocanrol cowboys . «Esta es la historia del indomable e imperecedero grupo de rock argentino Ratones Paranoicos, ilustrada con grabaciones antiguas de sus conciertos y del backstage.»

. «Esta es la historia del indomable e imperecedero grupo de rock argentino Ratones Paranoicos, ilustrada con grabaciones antiguas de sus conciertos y del backstage.» Sobrevivir a la muerte (T1). «¿Qué pasa después de morir? Esta docuserie analiza historias personales y estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación y los fenómenos paranormales.»

(T1). «¿Qué pasa después de morir? Esta docuserie analiza historias personales y estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación y los fenómenos paranormales.» Supongamos que Nueva York es una ciudad (T1). «La irónica escritora, humorista y contadora de anécdotas profesional Fran Lebowitz comparte sus fascinantes historias sobre la ciudad de Nueva York con Martin Scorsese.»

(T1). «La irónica escritora, humorista y contadora de anécdotas profesional Fran Lebowitz comparte sus fascinantes historias sobre la ciudad de Nueva York con Martin Scorsese.» The Netflix Afterparty (T1). «David Spade, Fortune Feimster y London Hughes reciben a invitados de los títulos más recientes y populares de Netflix para charlar, participar en sketches y mucho más.»

(T1). «David Spade, Fortune Feimster y London Hughes reciben a invitados de los títulos más recientes y populares de Netflix para charlar, participar en sketches y mucho más.» Tony Parker – La última canasta. «Este documental analiza los antecedentes y la carrera de Tony Parker, cuya determinación lo llevó a convertirse en el mejor jugador de baloncesto de Francia.»

Nuevos capítulos:

Star Trek: Discovery (T3)

Entra en catálogo:

Brawl in Cell Block 99

La bruja

La momia

Rocketman

Amazon Prime Video

A la zaga le sigue Amazon Prime Video, que tampoco falta a su costumbre y llega con un montón de películas de otros tiempos, aunque en muchos casos son una mejor salida para matar el aburrimiento.

Más contenidos exclusivos:

Como lanzamiento destacado, Amazon Prime Video llega con el estreno de la primera parte de la duodécima temporada de La que se avecina, una de las series de comedia españolas más populares de la última década, que ahora coproduce junto a Mediaset.

Nuevos capítulos:

The Expanse (T5)

Entra en catálogo:

21 horas en Múnich

8 citas

Al sur de Granada

Amazing Grace

An American Citizen

Arsenal

Asalto al Queen Mary

Beyond ‘JFK’: The Question of Conspiracy

Calle Cloverfield 10

Cantinflas

Carpool, todos al coche

Caza de brujas

Celos

Circuito cerrado

Clash

Cobb

Contra las cuerdas

Dame tus ojos

Danger Close: La batalla de Long Tan

División bola de fuego

Don Jon

Dos días en el valle

Edmund Hillary: del océano al cielo

El Secuestro de Michel Houellebecq

El jardín de las delicias

El libro de la selva (T1)

El método

El permiso

El secreto de Adam (T1)

El viaje de Carol

Enamorado de mi mujer

Escuadrón de combate 332

Gordos

Hermosa Juventud

House on Haunted Hill

Huevos de oro

Isi/Disi: Alto voltaje

Jamón, Jamón

Jaque al asesino

Jennifer 8

Juana la Loca

Juicio de fuego

Jurassic attack

La Brújula Dorada

La Venus de las pieles

La carta esférica

La daga de Rasputín

La gran hambruna (Black ’47)

La justiciera (A Vigilante)

La lengua de las mariposas

La montaña rusa

La muerte de Stalin

La sombra del sol

La tabla de Flandes

La venganza de Frankenstein

La vida de nadie

La vida secreta de Walter Mitty

La última lección

Largo Winch

Las inocentes

Las trece rosas

Little Italy

Lluvia en los zapatos

Los girasoles ciegos

Lucía y el sexo

Muertos de risa

Nada que declarar

Ninja III: La dominación

Noche de reyes

Nunca fuimos ángeles

Operación rescate

Padres por desigual

Piedras

Plan de escape 3: Los extractores

Planet 5

¿Qué te juegas Mari Pili?

Sharkansas

Soldado de fortuna

Stripper

The Consul’s son (Ibn el-Qunsul)

Todos a la cárcel

Traición en Fort King

Turtle Beach

Un genio anda suelto

Una historia real

Y en Nochebuena se armó el belén

Yo, Daniel Blake

You’re the One (Una historia de entonces)

HBO

HBO descasa, como quien coge fuerzas para encarar el año con vaya usted a saber qué nuevos contenidos…

Nuevos capítulos:

30 monedas (T1)

A Teacher (T1)

Dinero negro (T1)

La materia oscura (T2)

Entra en catálogo:

Bob Esponja (T10)

Dios míos, ¿pero qué te hemos hecho?

Dobles vidas

Grupo 7

La Patrulla Canina (T5)

La sal de la Tierra

Los nuevos Looney Tunes (T2)

Disney+

Disney+ tres cuartos de lo mismo, aunque en su caso ya sabemos a qué atenernos (muy mucho Marvel, Star Wars y demás).

Más contenidos exclusivos:

LEYENDAS de Marvel Studios(T1). «LEYENDAS de Marvel Studios sirve de emocionante recordatorio de los diversos héroes y villanos que se encaminan hacia los esperadísimos programas de streaming que se estrenarán en Disney+, preparando el terreno para las próximas aventuras.»

Nuevos capítulos:

Los Simpson (T31)

Entra en catálogo:

Campeones

Mi Hermano Persigue Dinosaurios

Apple TV+

Y Apple TV+ reaparece con la nueva temporada de una de las series con las que echó a andar hace unos meses.

Más contenidos exclusivos: