Apple está trabajando de lleno en el iPhone 13, nombre que recibe, de momento, el próximo smartphone tope de gama que la compañía de la manzana tiene previsto presentar en septiembre de este mismo año, siempre que se mantenga el ciclo de lanzamiento que ha venido adoptando durante los últimos años.

La información que tenemos sobre el iPhone 13 es, todavía, bastante escasa, pero el goteo de filtraciones y los rumores ya han empezado, y gracias a ellos tenemos algunos detalles interesantes que presentan, además, un alto grado de credibilidad.

Según fuentes japonesas, el iPhone 13 mantendrá el diseño del iPhone 12, lo que significa que:

Tendrá el mismo acabado anguloso y los marcos extraídos del iPhone 5s que vimos en el iPhone 12.

El frontal será totalmente plano, y lo mismo aplica a la parte trasera. Nada de acabados curvados.

La muesca seguirá presidiendo el frontal, y en ella se integrarán los sensores necesarios para Face ID, la cámara y el altavoz de llamada.

No habrá cambios en la disposición e integración de las cámaras traseras.

¿Qué cambios traerá el iPhone 13 a nivel de diseño?

Pues muy pocos, como habréis podido imaginar por el desglose que os hemos dejado justo encima de estas líneas. Entre los más importantes destacan una pequeña reducción del tamaño de la muesca frontal, que podría ser prácticamente inapreciable, y un aumento del grosor del terminal, que pasaría a ser 0,26 mm más grueso que el iPhone 12.

También se comenta que Apple podría colocar una lámina de cristal de zafiro sobre las cámaras traseras para darles un aspecto más «unificado e integrado», un movimiento que, francamente, me parece acertado, ya que quedaría mejor que la terminación actual, en la que las distintas cámaras aparecen demasiado expuestas en el espacio cuadrado de la parte posterior.

Imagino que la compañía de la manzana también aprovechará para introducir nuevos colores, pero esto es algo que todavía está por ver. No debemos esperar, en resumen, un cambio importante a nivel de diseño hasta la llegada del iPhone 14, como mínimo.

Sé lo que estáis pensando, qué cuando se dignará Apple a abandonar de una vez la muesca del frontal. Ya lo he comentado en otras ocasiones, pero lo repito por si no os acordáis o no tuvisteis la oportunidad de leerlo en su momento: cuando pueda integrar, bajo la pantalla, los componentes necesarios para mantener Face ID, o cuando encuentre una solución alternativa a dicho sistema de autenticación biométrico.

La muesca permite a Apple dar cobijo a la cámara frontal y a los sensores que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de Face ID. Apple no puede eliminar la muesca porque entonces no podría seguir utilizando Face ID, es así de simple. Obvia decir que tenemos muesca para rato, y que esta no solo estará presente en el iPhone 13, sino que también la veremos en el iPhone 14.

¿Debería volver Apple al lector de huellas dactilares para poder transicionar cuanto antes a un diseño sin muesca en el frontal? Las voces más críticas con ese estancamiento a nivel de diseño que arrastra la firma de Tim Cook lo piden a gritos, pero podemos tener claro que eso es algo que no va a ocurrir.