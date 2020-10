La presentación del iPhone 12 está marcada para el próximo 13 de octubre, una fecha que confirma claramente que Apple ha tenido que retrasar un mes el anuncio de su próximo terminal estrella debido, principalmente, al impacto que la COVID-19 ha tenido en la cadena de suministros y de producción.

Todavía no tenemos información oficial sobre el iPhone 12, pero recientemente pudimos ordenar un poco las filtraciones de los últimos meses, separando los datos que tienen sentido de los que no, y con ellos dimos forma a este artículo especial con todo lo que sabemos, de momento, sobre el iPhone 12. En él tocamos temas tan importantes como el diseño, la calidad de construcción, sus especificaciones y su posible precio de venta.

Parémonos un momento en el diseño. Como sabrá la mayoría de nuestros lectores, los productos Apple gozan de un gran reconocimiento entre los consumidores por la atracción que generan a través de su diseño. No es un tema exclusivo del iPhone, recordad los esfuerzos que ha venido haciendo Apple por innovar en el diseño de sus productos casi desde el momento de su fundación, y en las curiosidades y rarezas que esto nos ha dejado. Podríamos poner muchos ejemplos, pero creo que el iMac 3G es uno de los mejores.

El iPhone ha pasado por diferentes etapas a nivel de diseño y de calidad de acabados. Para muchos, entre los que me incluyo, su culminación llegó con el iPhone 4, un terminal que aunó metal y cristal con una integración de tipo «sándwich» (cristal en la parte trasera, chasis de metal y cristal en la parte frontal). Con la llegada del iPhone 5, Apple saltó al aluminio como material dominante, y finalmente volvió a esa dualidad metal-cristal con el iPhone 8.

La terminación todo pantalla con una muesca en la parte superior ha sido, probablemente, el salto más grande, y más reciente, que ha experimentado el iPhone. Este tipo de acabado se estrenó con el iPhone X, y se ha mantenido prácticamente sin cambios en los iPhone Xr, iPhone Xs y iPhone 11, y sí, se volverá a repetir en el iPhone 12.

El iPhone 12 repetirá la muesca superior, y el iPhone 13 seguirá sus pasos

Apple no renovará el frontal del iPhone 12, aunque esto no quiere decir que no vayamos a ver cambios a nivel de diseño. Como ya os hemos contado en artículos anteriores, dicho terminal adoptará un marco de metal similar al que vimos en el iPhone 5, y tendrá una terminación más angulosa comparado con el iPhone 11.

Esa será la diferencia más importante que tendrá frente a la generación actual, ya que según las últimas informaciones mantendrá la isleta trasera con forma cuadrada, donde se integrarán las cámaras, y estará terminado en metal y cristal, como el iPhone 11.

Mantener el acabado todo pantalla y la muesca en el iPhone 12 representa una decisión importante por parte de Apple, ya que se trata de una de las secciones más visibles y más relevantes para el usuario. Al no introducir cambios, ese frontal conserva la esencia del iPhone X, lanzado en 2017. Dado que el iPhone 12 llegará a finales de este año, podemos decir que Apple lleva tres años sin cambiar el frontal de su producto estrella.

Sé lo que estás pensando, que esto cambiará con el iPhone 13. Pues siento decepcionarte, pero según una fuente bastante fiable el sucesor del iPhone 12 mantendrá el acabado todo pantalla y la muesca superior, aunque se comenta que dicha muesca será un poco más pequeña.

La fuente de esta información ha comentado que el iPhone 13 podría ser el primer terminal de Apple sin puerto de carga, lo que significa que solo podríamos recargarlo mediante una base inalámbrica, pero todavía no hay nada definitivo en este sentido.

En cuanto al frontal todo pantalla y a la muesca, creo que el espacio que ocupan los sensores y los elementos láser necesarios para dar vida a Face ID son el gran obstáculo que impide a Apple dar forma a un frontal sin bordes y eliminar dicha muesca.