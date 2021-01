Como sabrán muchos de nuestros lectores, Samsung es mucho más que un gigante del sector smartphone, y su sensor de 250 MP es un claro ejemplo de ello. La compañía surcoreana confirmó, en su momento, que está trabajando para que dicho sensor llegue al mercado antes de lo que nos podríamos imaginar, y según los últimos rumores, el primer smartphone de la compañía equipado con un sensor de 200 MP podría llegar este mismo año.

Aunque no tenemos fechas, todo parece indicar que el primer smartphone equipado con un sensor Samsung de 200 MP sería el Galaxy Note 21 Ultra, un terminal que, salvo sorpresa, será presentado en algún momento del mes de agosto de este mismo año. Debemos tener en cuenta que cabe la posibilidad de que el gigante opte por adelantarse un poco, una estrategia que ya ha adoptado con la serie Galaxy S21, una generación que, como sabemos, será presentada el 14 de enero.

El sensor de 250 MP tendrá una diagonal de una pulgada, un tamaño considerable, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un componente que está pensado para smartphones, y no para cámaras. Por desgracia, desconocemos el resto de las especificaciones de este sensor, pero imaginamos que Samsung estará trabajando en todos los puntos clave para que este pueda conseguir una alta calidad de imagen. En este sentido importan muchos aspectos, como la apertura del sensor y el tamaño de los píxeles.

¿Cuál podría ser el primer smartphone con sensor de 250 MP?

Es una buena pregunta. La historia nos ha enseñado que no tiene que ser, necesariamente, un smartphone de Samsung, aunque ciertamente se me antoja como lo más normal. Si barajamos la posibilidad de que sea un smartphone ajeno a Samsung, puede que el primero con sensor de 250 MP sea un modelo tope de gama de Xiaomi. Por contra, si nos centramos en los terminales del gigante surcoreano, es probable que tengamos que poner la mirada en el Galaxy Note 22 Ultra, cuyo lanzamiento debería producirse a finales del año que viene.

Será interesante ver cómo evoluciona esta particular carrera en la que se ha embarcado Samsung dentro del mundo de los sensores de imagen para smartphones, y hasta qué punto logran estos marcar una diferencia sustancial frente a los modelos de generaciones anteriores. Ya lo hemos dicho muchas veces, más megapíxeles no siempre es mejor, pero la compañía surcoreana no es una recién llegada, así que estoy seguro de que sabrá jugar sus cartas.

Recapitulando, el sensor de 250 MP de Samsung debutará antes de terminar 2022, y el sensor de 200 MP se estrenará este año, probablemente en el Galaxy Note 21 Ultra. ¿Te preguntas qué ocurrirá con el sensor de 600 MP? Pues paciencia, porque todavía faltan unos años para que llegue al mercado.