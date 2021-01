No me cabe la menor duda de que la expulsión de Donald Trump de Twitter no fue una decisión sencilla, y que desde Jack Dorsey hasta el último empleado se han tenido que enfrentar a ella intentando abarcar todos los puntos de vista posibles. Y es que aunque los sucesos del Capitolio hicieron necesario tomar medidas extremas, y otros muchos servicios online se han sumado a estas acciones, hay algo profundamente siniestro en silenciar la voz de quien, todavía a día de hoy, es el presidente de Estados Unidos. Aún cuando haya dado merecidas razones para ello.

Consciente de ello y de la polémica que se ha suscitado, el cofundador y directivo de Twitter Jack Dorsey ha decidido explicar las razones que llevaron a la red social a tomar esta complicada decisión. Y algo que agradezco es que en lugar de hacer una defensa cerrada y exenta de autocrítica, admite que sienta un peligroso precedente y que no es algo para celebrar ni de lo que alguien pueda sentirse orgulloso.

La reflexión de Jack Dorsey se encuentra, claro, en su perfil de Twitter, y sin duda es bastante lo que tenía que decir al respecto, pues hablamos de un hilo compuesto por trece mensajes. El mensaje comienza afirmando no sentirse orgulloso ni de lo ocurrido ni de haber tenido que tomar esa decisión para, a continuación, recordar que ya se había producido una advertencia previa, para terminar preguntándose si fue la decisión correcta.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct? — jack (@jack) January 14, 2021

De inmediato afirma que piensa que fue lo correcto, y dedica parte del texto a dar contexto a la decisión, a la tensión de esos días y, algo que debería ser tenido más en cuenta por los responsables de muchos servicios online como el creado por Jack Dorsey: existe una relación real y demostrable entre los discursos online y lo que ocurre (daños y violencia incluidos) en el mundo real. No hablamos de compartimentos estancos, lo que se dice en las redes sociales salta a las calles, y viceversa, por lo que los servicios online deben extremar el cuidado para no convertirse en plataformas de difusión de mensajes de odio y violencia.

Esto no significa, no obstante, que expulsar a alguien como Donald Trump de Twitter sea una buena solución. Es más, Jack Dorsey no duda en afirmar que en última instancia es un fracaso de Twitter, por no haber sido capaz de promover una conversación saludable, y reconoce que estas acciones producen la fragmentación de la conversación pública, dando lugar a la proliferación de espacios como el desaparecido Parler, que concentran una única postura, lo que a su vez contribuyen a su polarización.

I believe this was the right decision for Twitter. We faced an extraordinary and untenable circumstance, forcing us to focus all of our actions on public safety. Offline harm as a result of online speech is demonstrably real, and what drives our policy and enforcement above all. — jack (@jack) January 14, 2021

Y sí, es cierto que hay individuos, como los participantes en el intento de golpe de Estado del Capitolio, que ya vienen bien polarizados de casa, pero no hay que olvidar el riesgo que supone que personas con pensamientos dispares pero actitudes abiertas y razonables dejen de conversar entre ellas para confrontar ideas desde el respeto. Obviamente Jack Dorsey señala en ese sentido, y considera que acciones como la expulsión masiva de Donald Trump de los principales servicios online puede tener efectos en ese sentido.

Se sienta, además, un peligroso precedente, según el análisis de Jack Dorsey. Claro que, en realidad, se han sentado dos precedentes, uno es el de la expulsión del presidente de Estados Unidos de Twitter, pero el otro es el de que el inquilino del 1.600 de la Avenida Pensilvania envíe, a través de Twitter, un mensaje de cariño a unos tipos que están llevando a cabo un intento de golpe de estado. Y sinceramente, y aunque comparto la reflexión de Jack Dorsey, lo otro me parece mucho más peligroso. Tanto como para justificar la medida tomada por Twitter, de la que dudé en su momento, pero que cada día que pasa me parece más acertada.

Imagen: JD Lasica