2021 no empieza demasiado bien para Donald Trump. Y es que si despidió 2020 teniendo que asumir que había perdido las elecciones para repetir en el cargo, 2021 ha comenzado arrebatándole uno de sus «juguetes» favoritos: las redes sociales. Y es que a nadie se le escapa que éstas, y especialmente Twitter, han sido una de sus principales herramientas de comunicación, y que gran parte del apoyo con el que cuenta el todavía presidente de Estados Unidos se ha gestado también en redes sociales y otros servicios online.

Así, acabar con la presencia de Donald Trump en dichos servicios constituye, sin duda, un tremendo golpe para su política de comunicación, toda vez que incluso los medios más pro-Trump, como Fox News, van alejándose cada vez más del presidente saliente. La visibilidad es un elemento clave para perfiles como el de Trump, a diferencia de casos como el de Joe Biden, que mantienen un perfil más bajo a este respecto y, por norma general, siguen políticas de comunicación de un perfil bastante más «clásico».

El viernes te contamos que Twitter acababa de vetar permanentemente al todavía presidente, medida adoptada poco después de una suspensión de 12 horas y la obligación de eliminar tres tweets. Pero la red social de Jack Dorsey no ha sido la única en cerrarle las puertas a Donald Trump. En realidad, y en una especie de efecto dominó, no han dejado de sucederse las reacciones y los bloqueos tanto a Donald Trump como a grupos de apoyo al mismo, especialmente si han estado relacionados con la gesta y la ejecución del asalto al Capitolio del pasado miércoles.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021



Una de las respuestas más rápidas a los lamentables hechos del día seis fue la de Facebook, que el mismo día y en primera instancia boqueó la cuenta de Donald Trump durante 24 horas, y que antes de que se cumplieran las mismas decidió extender esta medida de manera indefinida, y por un mínimo de dos semanas, es decir, hasta que se haya completado la transición presidencial y Joe Biden haya tomado posesión del cargo. De momento no es, por lo tanto, una suspensión definitiva como la de Twitter, si bien tampoco sabemos por cuanto tiempo podrá prolongarse.

We believe the risks of allowing President Trump to continue to use our service during this period are simply too great, so we are extending the block we have placed on his Facebook and Instagram accounts indefinitely and for at least the next two weeks. pic.twitter.com/JkyGOTYB1Z — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021

Instagram, que recordemos que es propiedad de Facebook, ha tomado exactamente la misma medida, es decir, ha bloqueado su perfil durante un mínimo de dos semanas, con el fin de evitar ser empleada por Donald Trump durante los días restantes hasta el 20 de enero, fecha en la que se producirá el relevo presidencial. Al igual que Facebook, este es el plazo mínimo, pero no hay una fecha prevista para que el, entonces ya ex-presidente, pueda volver a emplear el servicio con normalidad.

Snapchat tampoco ha querido quedarse fuera y, al igual que Facebook, fue uno de los primeros servicios en reaccionar a los sucesos del Capitolio. No es esta su primera medida para evitar que Donald Trump emplee su servicio como altavoz, puesto que ya en junio de 2020 dejó de destacar sus contenidos en el apartado «Discover», en el que los usuarios pueden encontrar contenidos destacados de usuarios a los que no siguen.

Un caso muy llamativo es el de Shopify, la popular plataforma de ecommerce en la que cualquier usuario puede crear una tienda online para vender productos, y es que este servicio decidió, el pasado día siete, eliminar las tiendas en línea de su plataforma de campaña y mercadotecnia, una fuente de ingresos para la maquinaria electoral y de comunicación e imagen de Donald Trump y de la que, al menos a través de Shopify, ha tenido que despedirse súbitamente.

Aunque no es, ni mucho menos, uno de los servicios más empleados por Donald Trump, desde el siete de enero el presidente saliente se quedó también sin su perfil de Twitch, el popular servicio de streaming de videojuegos al que ya han recurrido otros políticos, como la popular Alexandria Ocasio-Cortez. Reconozco que me cuesta mucho imaginar a Trump jugando en streaming al tiempo que diserta sobre política interior y exterior y, de hecho, es uno de los servicios en los que menos seguimiento ha obtenido durante la campaña electoral.

No es solo Donald Trump, también su «conversación»

No solo se han bloqueado los perfiles personales de Donald Trump, otros servicios también están persiguiendo contenido relacionado con el presidente saliente y que tenga que ver con los sucesos del Capitolio, así como con las noticias falsas, otra herramienta muy presente en su política de comunicación.

Una de las primeras en responder a este tipo de contenidos fue YouTube, que desde hace ya unas semanas persigue y elimina el contenido que sigue afirmando que se ha producido fraude electoral, una vez que todos los organismos implicados en el proceso electoral han validado el mismo y sus resultados. Una medida a la que, a partir del siete de enero, se suma que las cuentas que publiquen ese tipo de contenidos recibirán los populares y temidos strikes, que pueden traducirse en la pérdida definitiva de la cuenta.

1. Due to the disturbing events that transpired yesterday, and given that the election results have now been certified, starting today *any* channels posting new videos with false claims in violation of our policies will now receive a strike. https://t.co/aq3AVugzL7 — YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 7, 2021

Un puntal muy importante para toda la comunidad de apoyo a Donald Trump se encontraba, hasta hace dos días, en Reddit, y más concretamente en el subreddit «r/DonaldTrump». Y digo que ha sido así hasta hace dos días porque sus responsables, también como consecuencia de los sucesos del Capitolio, han decidido banearlo por incitación a la violencia.

Tampoco se ha quedado fuera Discord, el servicio que ha experimentado un significativo crecimiento en 2020, de la mano de Twitch y especialmente de Among Us, que no obstante también tiene múltiples servidores no relacionados con los juegos. Y es que el servicio habría baneado el servidor «TheDonald.win», que según indican algunos medios era una plataforma en la que básicamente se reproducía el contenido del subreddit de Donald Trump, también eliminado.

Uno de los primeros servicios en empezar a poner barreras al contenido relacionado con Donald Trump o, más concretamente, con toda la desinformación generada por el presidente saliente y sus seguidores fue Pinterest, que ya desde el mes de noviembre ha identificado búsquedas relacionadas con la misma, y como resultado de éstas muestra el texto: «Los pines sobre este tema a menudo infringen nuestras normas de la comunidad , por lo que actualmente no podemos mostrar resultados de búsqueda».

Sin duda el caso más paradójico es el de TikTok, y es que si hace unos meses era Donald Trump quien se esforzaba por vetar el servicio en Estados Unidos, ahora es este servicio el que, desde el día siete de enero, está eliminado los vídeos de los discursos de Trump que se considera que han alentado la violencia que ha dado lugar a los sucesos del Capitolio. Por otra parte, obviamente Trump no tiene perfil en TikTok, pero cabe entender que, de intentar abrirlo, los responsables de la red social actuarían con la misma diligencia con la que él actuó contra ellos, ¿será esto el karma?

Con información de MSN.com