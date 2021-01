Consigue Star Wars Battlefront 2 gratis en la Epic Store

La Epic Games Store está ofreciendo copias de Star Wars Battlefront 2 gratis, un juego con una factura técnica realmente buena y unos requisitos muy asequibles, que nos permitirá disfrutar del universo Star Wars de una forma verdaderamente única.

Para conseguir una copia de Star Wars Battlefront 2 gratis, solo tenemos que entrar con nuestra cuenta en la Epic Games Store, reclamarlo y listo. Si no tenemos una cuenta no hay problema, podremos crear una en el acto y hacernos con el juego. Os recuerdo que también es necesario contar con una cuenta en Origin, ya que el juego quedará vinculado a la plataforma de EA. Tampoco es algo especialmente grave, ya que si no tenemos una, podremos crearla en un momento.

Si te pilla mal en este momento, no te preocupes, esta promoción no se limita al día de hoy, estará activa durante toda una semana, así que podrás conseguir Star Wars Battlefront 2 gratis mañana, o durante el fin de semana, sin problema. La edición que está regalando la Epic Games Store es la «Celebration Edition», que incluye, según la descripción que nos deja dicha tienda: «todo el contenido de personalización disponible a través de las compras del juego desde el lanzamiento, así como con los artículos inspirados en STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER».

Ya sé cómo conseguir Star Wars Battlefront 2 gratis, ¿pero qué necesito para moverlo en PC?

Pues por suerte no es un título muy exigente. Sus requisitos mínimos y recomendados son bastante asequibles, y prácticamente cualquier PC gaming montado en los últimos ocho años debería poder moverlo.

Requisitos mínimos de Star Wars Battlefront 2

Sistema Operativo: Windows 7 con Service Pack 1 o superior.

Procesador: AMD FX-6350 o Intel Core i5 6600K.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica: AMD Radeon HD 7850 con 2 GB o NVIDIA GeForce GTX 660 con 2 GB.

60 GB de espacio libre.

La equivalencia CPU no está del todo bien. El FX 6350 es menos potente que un Core i5 6600K, y tiene como equivalencia real más cercana al Core i5 2500K.

Requisitos recomendados de Star Wars Battlefront 2

Sistema Operativo: Windows 7 con Service Pack 1 o superior.

Procesador: AMD FX 8350 Wraith o Intel Core i7 6700K.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica: AMD Radeon RX 480 con 4 GB o NVIDIA GeForce GTX 1060 con 3 GB.

60 GB de espacio libre.

En este caso tenemos otro error en la equivalencia a nivel de CPU, ya que el Core i7 6700K es superior al FX 8350, y este último tendría como equivalencia más cercana al Core i7 2600.