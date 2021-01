Las redes sociales se han cansado, finalmente, de Donald Trump, de su discurso incendiario, su relación complicada con la verdad y, sobre todo, de su actitud en lo que podríamos calificar de intento de golpe de estado, en el que una turba enfervorizada llegó a tomar el Capitolio y a comprometer la seguridad de sus trabajadores y los políticos que se encontraban allí. No es ya una cuestión ideológica o de retórica política, lo ocurrido el miércoles en Washington D.C. es una muestra clara de lo que ocurre cuando le das a un pirómano un bidón de gasolina. ¿Y qué es lo que ocurre? Que mueren cinco personas.

En primera instancia, y tras unos tweets en los que el presidente saliente apoyó el asalto al Capitolio, suspendió temporalmente su cuenta, exigiendo para su reactivación que Donald Trump eliminara tres mensajes, según los responsables de la red social, «por violaciones repetidas y graves de nuestra política de integridad cívica«. Intentar subvertir un proceso electoral que ha sido validado por ambos partidos, por la justicia y por todas las entidades implicadas en el mismo parece ser demasiado incluso para el servicio que, durante cuatro años ha sido empleado por el ya casi ex-presidente como altavoz y herramienta de comunicación.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

La sorpresa ha llegado cuando, tras la eliminación de dichos mensajes y la publicación de un vídeo en el que llamaba a la calma e intentaba apaciguar las llamas, Twitter ha decidido eliminar su cuenta @realdonaldtrump de manera definitiva, tal y como informa en un tweet y detalla en su blog. Desde hace unas horas, al intentar acceder a su perfil, ya solo encontraremos un mensaje que indica que la cuenta ha sido suspendida, junto con un enlace a las normas de la red social. Ya no queda rastro alguno de la cuenta de Donald Trump salvo este mensaje… ¿o tal vez sí?

En realidad Donald Trump aún no se ha despedido de Twitter, y es que hay que recordar que además de su cuenta personal, hasta el próximo día 20, el día que se producirá el traspaso de poder a Joe Biden, todavía puede emplear la cuenta @POTUS (President of the United States), una cuenta especial que pasa de presidente en presidente, y que Twitter ya afirmó hace unas semanas que sería transferida a Biden tal y como se hizo entre Obama y Trump hace cuatro años.

Donald Trump y la cuenta @POTUS

¿Y ha empleado Donald Trump la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos para seguir «a lo suyo»? Pues si lo compruebas ahora mismo tendrás la sensación de que no es así, pero lo cierto es que durante unos pocos minutos (ha sido realmente efímero) sí que ha publicado un hilo en el que criticaba la decisión de Twitter, afirmaba que forma parte de su agenda de extrema izquierda y amenazaba con crear su propia plataforma, su propia red social, solo que sin censura (al menos sin censura para lo que publique él, se entiende).

El hilo ha desaparecido rápidamente, y a falta de alguna aclaración al respecto no sabemos si ha sido borrado por el propio Donald Trump o, por el contrario, ha sido Twitter quien lo ha eliminado. No obstante, y en la línea de lo ocurrido las últimas semanas, y muy especialmente los últimos días, me decanto por pensar que ha sido la red social, y no el presidente saliente, quien ha optado por eliminar los mensajes.

Sea como fuere, y aunque no tengo problema alguno en mostrar mi más profundo rechazo hacia Donald Trump como presidente y como persona, no termino de tener una opinión clara sobre la acción llevada a cabo por Twitter. Sí que me pareció adecuada la suspensión temporal, asociada a la obligación de que eliminara los tweets, y me parecería más que adecuado que hubieran repetido dicha medida de considerarlo necesario.

Sin embargo, guste o no guste, Donald Trump sigue siendo el presidente de Estados Unidos, por lo que pienso que la política de mantener su presencia y sus mensajes que ha mantenido la red social durante cuatro años debería seguir vigente. Y entiendo el planteamiento de que, de mantener su cuenta, ésta podría ser empleada para volver a incitar a la violencia, pero poner el parche antes de que se produzca la herida me recuerda un poco a Minority Report, y no es un recuerdo especialmente dulce.

No estoy diciendo que Twitter haya obrado mal, en realidad no tengo nada claro cómo habría actuado yo en caso de ser yo quien tuviera que tomar esa decisión. Supongo que si anteponemos la seguridad sí que tiene todo el sentido, mientras que si damos prioridad a la libertad de expresión (aunque sea empleada de manera torticera) debería estar en contra… por mucha animadversión que me pueda producir Donald Trump.