Filtran las primeras imágenes del Asus ROG Phone 5

No, no se trata de un error tipográfico. Pese a que apenas han pasado unos meses desde la reciente llegada del ROG Phone 3, han sido ya numerosos los rumores acumulados alrededor de que la compañía se encuentra ya trabajando en su próximo smartphone gamer de nueva generación, pero lo más curioso es que parece ser que finalmente no se tratará del ROG Phone 4, sino del ROG Phone 5.

Tal y como podemos ver en las capturas compartidas en la red social Weibo, nos encontramos ante un teléfono que se mantiene en la línea estética de su familia, con unos perfiles suavizados sobre las que destacan una pequeña isleta angulosa para las cámaras y el flash, así como la presencia de algunos añadidos de iluminación RGB.

Sin embargo, lo más curioso de esta filtración es el enorme «05» grabado en la parte posterior del teléfono. Y es que anecdóticamente, el número 4 se considera presagio de la mala suerte en China debido a su similitud con la palabra «muerte», lo que sumado al gran interés acumulado hasta la fecha por la línea de dispositivos ROG Phone, podría suponer un pequeño recurso supersticioso para asegurar el éxito de su próximo terminal.

Posibles especificaciones del Asus ROG Phone 5

Por desgracia, por el momento ASUS ha logrado guardar un fuerte secretismo alrededor de su nuevo teléfono gamer, limitando sus características a un pequeño adelanto publicado por su cuenta oficial, así como las filtraciones y suposiciones de los especialistas.

Basándonos en los últimos documentos aparecidos en Geekbench, la imagen resultante del ROG Phone 5 nos dejaría con un diseño de pantalla bastante similar al de su predecesor, con un panel AMOLED FullHD+ de 6,59 pulgadas de acabado plano (412 x 933 píxeles) respaldado por una frecuencia de actualización de 144Hz y una tasa muestreo táctil de al menos 270Hz, la cual podría verse aumentada hasta las recién alcanzadas cifras de 300Hz.

En cuanto a su interior, todo apunta a que nos encontremos con los recién llegados procesadores Qualcomm Snapdragon 888, con versiones diferentes que comenzarán desde los 8 GB de RAM, y un almacenamiento interno que se mantendrá en la cifra tope de 512 GB, eso sí, ampliables mediante tarjeta microSD.

Tal y como veíamos en la imagen filtrada, el ROG Phone 5 repetirá con una configuración de cámaras triple, sobre la que tampoco se esperan grandes cambios, apuntando al mismo sensor principal de 64 MP de su predecesor. Sin embargo existen nuevas dudas con lo referente a su sensor delantero, surgidas a raíz de la imagen de pantalla FullView compartida por ASUS, aunque parece poco probable que la compañía opte por una cámara bajo la pantalla.

Por último, también volveremos a ver una potente batería de 6.000 mAh, esta vez renovada para duplicar su eficiencia con una carga rápida de 65W.

Así pues, se espera que ASUS comparta nuevos detalles sobre su teléfono durante las próximas semanas, apuntando de nuevo a un lanzamiento oficial para mediados de este año.