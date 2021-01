The Last of Us, la serie de HBO confirma a su director

Avanzando por fin algo de información sobre las primeras noticias compartidas el pasado mes de marzo, parece que finalmente la adaptación a serie de The Last of Us en colaboración con HBO por fin ha encontrado director: Kantemir Balagov, reconocido director y guionista ruso encargado de los reivindicativos films «Demasiado cerca» (Closeness) y «Una gran mujer» (Beanpole).

Curiosamente la confirmación nos llega de manos de The Hollywood Reporter, medio que anteriormente apuntaba a la elección de la dirección de Johan Renck, asegurando ahora que éste habría terminado por rechazar el proyecto de Sony al encontrarse ya involucrado con otros proyectos en curso.

Y es que de hecho The Last of Us pretendía reunir a ambos Renck y Craig Mazin, director y creador respectivamente de la aclamada serie Chernobyl. Sin embargo, la salida de Renck no implica la salida de Mazin, quien acompañará a Neil Druckmann, el escritor y director creativo del juego como guionista y es productor ejecutivo.

En cuanto a la historia, la serie de The Last of Us se basará obviamente en el título original, aunque tomará desarrollo 20 años después de que la civilización moderna fue destruida, centrándose en el inicio de la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que apunta a ser clave para la cura de una pandemia mortal. De igual manera que en el videojuego, esta serie promete un fuerte contenido emocional que irá de lo dramático a la acción, en un viaje de supervivencia a través de una sociedad en la que todos temen y dependen de los otros para sobrevivir.

Sony quiere llegar más allá del público gamer

Además de esta, actualmente ya hay en curos otras adaptaciones a la pantalla de varias franquicias de juegos de PlayStation, con el estreno más cercano de la película de Uncharted con Tom Holland, fechada para el próximo 16 de julio de 2021; o la ya adelantada producción de una serie sobre sus juegos de acción y conducción Twisted Metal.

Aunque el futuro de Sony para la televisión apunta a ser todavía mayor, tal y como lo adelantaba Tony Vinciquerra, el director ejecutivo de Sony Pictures, quien aseguraba a finales de año que actualmente estaban ya trabajando en un total de tres películas y siete series de televisión basadas en las sagas de PlayStation. Por desgracia, no se mencionó ningún título o fecha de estreno para estas adaptaciones, aunque sin duda se nos pasan por la mente varios de los personajes exclusivos popularizados por la compañía japonesa. Y vosotros, ¿qué juegos os gustaría ver reconvertidos?