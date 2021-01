Windows 10X está al caer. La RTM se trasladará a los fabricantes en pocas semanas y es probable que en primavera lleguen al mercado los primeros equipos, tanto los plegables para los que fue concebido este sistema originalmente, como los portátiles básicos hacia donde ha ampliado su alcance Microsoft para frenar el crecimiento de los Chromebooks.

Como sabes, Windows 10X es una variante del sistema general, pero ya encuadrado en el proyecto Windows Core OS que debe ser el futuro de Windows. La semana pasada repasamos la última versión y algunas de las novedades como el menú de inicio, la barra de tareas, la configuración del sistema, la del apartado de privacidad o la animación de inicio. Tiene buena pinta, aunque queda por resolver la peliaguda cuestión de la ejecución de aplicaciones Win32.

Como sabes, Windows 10X no es un reemplazo de Windows 10, sino una versión paralela específica para nichos de mercado concretos, portátiles básicos y plegables especialmente. Obviamente las dos versiones están conectadas y algunas de las novedades de la primera se van a trasladar total o parcialmente a la versión general del sistema.

El ejemplo más claro hasta ahora ha sido el del menú de inicio. El desarrollo para el 10X se trasladó (en lo principal) a la última versión 20H2 y el resultado ha sido positivo. Es más limpio, moderno, atractivo, integrado con el resto de la interfaz bajo el lenguaje Fluent Design que Microsoft está utilizando en todo el sistema, con un fondo uniforme y parcialmente transparente para los mosaicos y con la posibilidad de deshabilitar los «Live Tiles».

La estrategia de trasladar determinados componentes se irá repitiendo en las próximas versiones estables y como muestra tenemos la nueva animación de arranque de Windows 10X. El conocido hacker NTDEV ha logrado descubrir la clave de registro que desbloquea esta animación en las versiones Insiders de Windows 10.

Look, I’m on the news 🙂 https://t.co/aDmGtVDzmz

— NTDEV (@NTDEV_) January 21, 2021