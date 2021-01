Adelantado a finales de año, One Netbook, el fabricante chino especializado en máquinas móviles de tamaño compacto, ha compartido hoy algunos detalles adicionales sobre la que será su próxima adición a su catálogo de ordenadores portátiles convertibles para productividad, con nuevas imágenes y características del mini portátil One Mix 4.

Tal y como vimos anteriormente, si bien el One Mix 4 no tiene el tamaño de bolsillo como algunos de los dispositivos anteriores de la compañía, con una pantalla táctil de 10,1 pulgadas, continuamos hablando de un portátil compacto y versátil que parece mucho más fácil de transportar que otros modelos de dimensiones similares.

Aunque sin duda la gran novedad será la fuerte renovación de su interior, con dos opciones de procesador a elegir entre los Intel Core i5-1130G7 y Core i7-1160G7 Tiger Lake, ambos son chips de la serie Y de undécima generación, que llegarán acompañados de unos controladores gráficos integrados Intel Iris Xe.

En cuanto al resto de sus características otras características de la pequeña computadora portátil incluyen una unidad de estado sólido NVMe, un sistema de desbloqueo por sensor de huellas dactilares en el botón de encendido en el costado de la computadora, soporte para Wi-Fi 6 y una pantalla con una relación de aspecto de 16:10, 300 píxeles por pulgada y más a 320 nits de brillo.

Además, las nuevas imágenes compartidas por liliputing nos muestran que el One Mix 4 tendrá hasta tres puertos USB-C y una ranura para tarjeta microSD, además de otras funcionalidades interesantes como la inclusión de un teclado retroiluminado y un panel táctil de formato ancho bajo el mismo. Aunque por desgracia notaremos la ausencia de una ranura para tarjetas SIM, terminando de descartar el soporte para conexiones móviles.

Por desgracia, por el momento One Netbook no ha compartido ningún detalle oficial sobre el precio o fecha de lanzamiento de los One Mix 4, mientras que los rumores continúan apuntando a una disponibilidad a partir de la primavera de este año.