A todavía más de medio año de cumplirse el año de vida del Galaxy Z Fold 2, parece que Samsung está dispuesta para romper con su recurrente política de lanzamientos anuales con la llegada temprana del próximo Galaxy Z Fold 3.

Y es que al hecho de haber comenzado a distribuir ya las primeras unidades de prueba se suma ahora la publicación del medio coreano Bloter, que informa que después de la gran recepción del actual smartphone plegable, la compañía estaría preparándose para presentar su predecesor durante el próximo mes de mayo.

Más allá de meras especulaciones, ya su presentación de resultados, el propio Seong-gu Kim, director ejecutivo de la división inalámbrica de Samsung adelantaba que «planeamos fortalecer la línea Galaxy Z Fold y Flip este año […] Expandiremos el ecosistema plegable a través de la colaboración. con nuestros socios y continuar expandiendo la madurez del producto y la experiencia del consumidor«.

Por desgracia, por el momento los detalles sobre el Samsung Galaxy Z Fold 3 todavía son bastante escasos, apenas habiéndose filtrado el hecho de que se tratará de un dispositivo más delgado y liviano, manteniendo la presencia de una gran pantalla externa cuyos «números son una locura«.

My Xmas leaks – Galaxy Fold 3 – main display shrinks from 7.59″ to 7.55″. Cover display goes from 6.23″ to 6.21″. Need more space for S Pen.

Galaxy Z Flip 3/Flip Lite – grows slightly from 6.67″ to 6.70″. 120Hz and LTPO on the Z Flip 3.

— Ross Young (@DSCCRoss) December 24, 2020