El iPhone 12s Pro podría convertirse en el próximo smartphone estrella de Apple, siempre que se confirmen los rumores que apuestan a favor de dicho nombre, y que aseguran que la compañía de la manzana no dará el salto al iPhone 13, un nombre que habíamos venido utilizando hasta hace nada.

Todavía no hay nada definitivo, pero teniendo en cuenta que el próximo smartphone tope de gama de la compañía de la manzana podría traer cambios mínimos, la verdad es que tiene mucho sentido que este se acabe llamando iPhone 12s Pro en lugar de iPhone 13 Pro. Apple ya había utilizado la letra «s» como distinción para referirse a nuevos iPhone que traían cambios «menores», aunque decidió abandonarla tras el lanzamiento del iPhone 7.

No merece la pena profundizar mucho más en este tema, ya que al final es una mera cuestión de nombre, y lo importante son los cambios y las mejoras que traerá ese iPhone 12s Pro, o iPhone 13 Pro, como quiera que se acabe llamando, tanto a nivel de diseño como a nivel de hardware.

Así podría lucir el iPhone 12s Pro: un calco del iPhone 12 Pro

Creo que no hay mejor manera de describirlo, ya que eso es lo que vemos en los renders y en el vídeo que ha compartido LetsGoDigital, un calco del iPhone 12 Pro. No veo ningún cambio en términos de diseño, y esto me recuerda mucho a lo que sucedió, en su momento, con terminales como el iPhone 4s o el iPhone 5s, que mantuvieron prácticamente intacta la estética y el diseño de los modelos anteriores, el iPhone 4 y el iPhone 5.

Con eso quiero decir que, aunque lo que vemos en esta noticia no tiene confirmación oficial, sí que tiene mucho sentido, de hecho representa una estrategia que Apple ya ha seguido anteriormente. En cuanto al posible diseño de ese iPhone 12s Pro no hay nada nuevo que decir, tenemos un marco metálico con un acabado totalmente plano que le da un toque marcadamente anguloso, un frontal todo pantalla con una muesca superior, donde se integra Face ID y el altavoz de llamada, y una isleta cuadrada en la parte trasera con tres cámaras y un flash LED. La calidad de construcción tampoco ha cambiado, ya que tendremos metal y cristal.

En cuanto al hardware, todo parece indicar que Apple va a recuperar la interfaz Touch ID, basada en un lector de huellas dactilares, y que este vendrá integrado en la pantalla. No esperamos un aumento de la resolución de pantalla ni cambios importantes más allá de un nuevo SoC, el Apple A15, y un posible incremento de la memoria RAM, que pasaría de los 6 GB a los 8 GB, aunque sobre esto último tengo mis dudas, ya que Apple suele controlar bastante los aumentos de memoria en sus iPhone.

Os recuerdo que, si todo va según lo previsto, la presentación del iPhone 12s Pro, y del resto de versiones (iPhone 12s mini, iPhone 12s y iPhone 12s Pro Max), debería producirse en septiembre de este año, aunque su disponibilidad no será una realidad hasta finales de dicho mes, o principios de octubre. El precio de venta no ha trascendido, pero estoy convencido de que debería ser igual o ligeramente superior al del iPhone 12 Pro (1.159 euros).