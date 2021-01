DuckDuckGo habilita el Control de Privacidad global

A finales del año pasado, DuckDuckGo se unió a una iniciativa centrada en la privacidad llamada Global Privacy Control (GPC) junto con otras organizaciones e individuos en un esfuerzo por desarrollar un estándar abierto para ayudar a los usuarios a hacer valer sus derechos contra el rastreo en Internet. Ahora, está llevando la protección de la privacidad en línea a un nuevo nivel.

DuckDuckGo anunció hoy que ha habilitado la configuración GPC de forma predeterminada en sus aplicaciones móviles para Android e iOS, así como en las extensiones del navegador para Google Chrome, Firefox y Microsoft Edge. Cuando esté activado GPC le indicará a los sitios web que visites que has optado por no ser rastreado.

DuckDuckGo señala que ya proporciona funciones anti-seguimiento para sus sesiones web, pero GPC es un refuerzo y sirve como protección legal adicional para normas como el Reglamento General de Protección de Datos (el GDPR europeo) o la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), especialmente en los casos en que los sitios web en ciertas ubicaciones pueden vender o compartir los datos con anunciantes o los «traficantes» de datos.

Editores que participaron en la fase inicial de esta iniciativa, como The New York Times, The Washington Post y Automattic, dicen cumplir con esta característica para los usuarios que visitan sus sitios web.

Si quieres probarlo, puedes actualizar la app DuckDuckGo a la versión 7.61.11 o más reciente en iOS y a la versión 5.73.0 o más reciente en Android. En el escritorio, puedes instalar la extensión DuckDuckGo Privacy Essentials para Chrome, Firefox, Brave o Edge, o si ya la tienes actualizar a la versión 2021.1.8 o posterior.

Por si no lo conoces, señalar que DuckDuckGo es el motor de búsqueda más interesante del grupo de alternativos a los grandes del sector, Google Search o el Microsoft Bing. Este buscador apuesta por la privacidad por encima de todo. No vende ninguna información personal porque en primer lugar nunca la almacena. Muestra publicidad (enlaces patrocinados) relacionada con el término que el usuario introduce en la barra de búsqueda, pero sin hacer ningún seguimiento de la actividad, ni generar ningún perfil de usuario.

Confirmando que la privacidad es un derecho al alza que persiguen los usuarios, DuckDuckGo superó recientemente por primera vez en su historia la barrera de los 100 millones de búsquedas diarias. Aunque aún está muy lejos de los datos de Google, no ha parado de crecer y es una gran alternativa para los que buscan privacidad por encima de todo.