Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y ahora que el frío está dando un poco de tregua, aquí nos ponemos Bajocero. Porque lo que no ha podido llegar a los cines está llegando al streaming.

Netflix

Arrancamos la sección esta semana con Netflix, que recupera fuerzas a base de rascarse el bolsillo comprando lo que la pandemia ha impedido exhibir en la pantalla grande. ¡Y menos mal! De lo contrario tendríamos que conformarnos con su originales puros y duros.

Bajocero es un thriller cuyo argumento te sonará: un traslado de presos se tuerce como no cabía esperar y es el poli bueno el que tendrá que salvar el día. Nada del otro mundo, de no ser porque se trata de una producción española y como no suele abundar lo que se sale de lo habitual, bienvenida sea. Bajocero, además, está encabezada por uno de los actores mejor engrasados del panorama patrio, Javier Gutiérrez (La isla mínima, Campeones), acompañado por otro veterano como Karra Ejalde (Ocho apellidos vascos, Mientras dure la guerra) y por un elenco bastante bien escogido.

En definitiva, Bajocero es una peli de historia manida y salpicada de pequeños errores que, no obstante, se le perdonan porque el ritmo es bueno y porque tiene un punto que toca con la realidad, no tanto como a muchos nos gustaría, por más incorrecto que sea sugerirlo (o por más que esta breve referencia no diga nada concreto, porque sí se refiere a algo concreto). Per si hay un motivo por el que perdonarle los errores a Bajocero es, cabe repetir, porque se ha hecho aquí. Y es que tiene que haber un término medio entre la comedia bobalicona y el drama de trincheras.

Otra película que estrena Netflix esta semana es La excavación, más contemplativa, pero igualmente interesante y con un buen elenco, como la propia producción (BBC), de origen británico. Se trata de una historia basada en hechos reales al frente de la cual nos encontramos al siempre eficiente Ralph Fiennes (La lista de Schindler, El paciente inglés). Si Bajocero es una buena elección para esta noche, La excavación puede servir perfectamente para amenizar la sobremesa de mañana domingo.

¿Prefieres algo más de corte fantástico? Netflix estrena también el primer capítulo de la segunda temporada de Snowpiercer: Rompenieves, el remake de la distopía original de Bong Joon-ho. Y no ha pasado ni una año desde que se lanzó la primera temporada. ¿Mala o buena señal para la continuidad de la serie? A saber. Sea como fuere, esta segunda temporada podrás verla a capítulo por semana.

Más contenidos exclusivos:

50 m² . «Un esbirro que trata de descubrir la verdad sobre su pasado traiciona a alguien muy cercano y cambia de identidad en un barrio de Estambul.»

. «Un esbirro que trata de descubrir la verdad sobre su pasado traiciona a alguien muy cercano y cambia de identidad en un barrio de Estambul.» Bonding (T2). «Una universitaria neoyorquina que trabaja como dominatriz contrata de asistente a su mejor amigo gay del instituto.»

(T2). «Una universitaria neoyorquina que trabaja como dominatriz contrata de asistente a su mejor amigo gay del instituto.» ¡Corre, perro, corre! «La hábil e ingeniosa perrita Tag y su mejor amigo Chuchi van a la caza de aventuras mientras solucionan problemas y ayudan a los habitantes de Villapata.»

«La hábil e ingeniosa perrita Tag y su mejor amigo Chuchi van a la caza de aventuras mientras solucionan problemas y ayudan a los habitantes de Villapata.» June y Kopi . «Una joven pareja adopta una perrita callejera, que se amolda fácilmente a su nuevo hogar lleno de amor.»

. «Una joven pareja adopta una perrita callejera, que se amolda fácilmente a su nuevo hogar lleno de amor.» Ohana: El tesoro de Hawái . «Dos hermanos de Brooklyn que veranean en Oʻahu conocen sus raíces (y familia) hawaianas durante la peligrosa búsqueda de un tesoro perdido hace mucho tiempo.»

. «Dos hermanos de Brooklyn que veranean en Oʻahu conocen sus raíces (y familia) hawaianas durante la peligrosa búsqueda de un tesoro perdido hace mucho tiempo.» Orange Is the New Black (T7). «Las consecuencias de un antiguo delito le pasan factura a una rica neoyorquina que acaba en una cárcel para mujeres. Allí hace amistades y algún que otro enemigo.»

(T7). «Las consecuencias de un antiguo delito le pasan factura a una rica neoyorquina que acaba en una cárcel para mujeres. Allí hace amistades y algún que otro enemigo.» Somos los Brooklyn Saints (T1). «Un programa de fútbol juvenil de Brooklyn y sus altruistas entrenadores ofrecen un lugar seguro donde los niños juegan y aprenden lecciones para llegar lejos en la vida.»

Nuevos capítulos:

Star Trek: Discovery (T3)

Entra en catálogo:

Accomplice

Kuroko no basket (T1)

Superlópez

Tu mejor amigo: un nuevo viaje

Winx Club (T3)

Disney+

Continuamos con Disney+, que llega con poco para ofrecer, pero como esa es la tónica, que al menos sus suscriptores sepan a qué agarrarse.

Más contenidos exclusivos:

Los nuevos mutantes es la nueva película de superhéroes de Marvel, pero ambientada en el particular universo de los X-Men. Coproducida por 20th Century Studios y Marvel Entertainment, su estreno mundial se vio seriamente afectado por la pandemia, pero tampoco es que el mundo se haya perdido gran cosa, salvo una paliza adolescente -sí, el cómic es así, pero la película no acierta: la crítica no le da ni el aprobado- protagonizada por caras tan populares como las de Maisie Williams (Juego de tronos), Anya Taylor-Joy (Gambito de dama) o Charlie Heaton (Stranger Things).

Nuevos capítulos:

Dentro de Disney (T1)

Los Simpson (T31)

WandaVision (T1)

Entra en catálogo:

Doctor Dolittle 3

Famosos en peligro con Bear Grylls (T1)

Una veterinaria todoterreno (T5)

Apple TV+

También Apple TV+ llega con una película de estreno bajo el brazo, por lo que si eres suscriptor de la plataforma, es momento de volver a asomarse si es que te gustan los dramas ligeros.

Protagonizada por Justin Timberlake (In Time), Palmer es otra de esas historias que hemos visto mil veces. Con la sinopsis y el tráiler hasta te puedes ahorrar verla: «Tras 12 años en prisión, Palmer, un exjugador de fútbol, vuelve a casa para rehacer su vida. Mientras se adapta a su nueva realidad, entabla una amistad con un niño abandonado, pero su pasado le persigue». ¿Sí o no? Pero seamos honestos: si estás pagando por el servicio, la vas a ver… porque no hay nada más para ver, salvo los nuevos capítulos de las tres series que mantiene en emisión.

Nuevos capítulos:

Dickinson (T2)

Perdiendo a Alice (T1)

Servant (T2)

Amazon Prime Video

Pues sí: Amazon Prime Video también estrena película, como en el caso de Netflix, repescada a base de billetera; pero ni se han dignado a colgar el tráiler en su canal de YouTube, lo que sumado a que se trata de una comedia romántica musical basada en la España de los años 70… Aquí no, gracias. Por lo demás, menos relleno del habitual, pero con un poco de todo.

Más contenidos exclusivos:

Cuéntame cómo pasó (T21). «En 1992, la acción comienza con la mirada puesta en España, que se dirige en tren de alta velocidad a la Expo y a los JJOO.»

(T21). «En 1992, la acción comienza con la mirada puesta en España, que se dirige en tren de alta velocidad a la Expo y a los JJOO.» Explota Explota. «María es una bailarina joven, divertida y con ansias de libertad a principios de los años 70, una época que en España estuvo marcada por la rigidez y la censura, especialmente en televisión.»

Nuevos capítulos:

American Gods (T3)

The Expanse (T5)

Entra en catálogo:

Campo de muerte

Comando 2: El rastro del dinero negro

Diagnosing Healthcare

Distrito 13

El año que mis padres se fueron de vacaciones

El rey del rodeo

Gárgolas

Historias de una indecisa

Jodi2 (Miniserie)

La carrera de la muerte del año 2000

La huella conduce a Londres

La posesión de Mary

Las aventuras de Sonic el Erizo (T1)

Los muertos no mueren

Mesa of Lost Women (El ataque de las mujeres araña)

Milla 22

New police story

Searching

Teletubbies (Serie completa)

Un hombre fenómeno

Una vida en tres días

Venom

Yesterday

HBO

Y cerramos la sección con HBO, que básicamente se mantiene a base de nuevos capítulos y tres cosas más que no merece la pena comentar, quizás con la excepción de la nueva temporada de The Strain.

Más contenidos exclusivos:

El instituto junto a las Torres Gemelas . «Documental sobre el 11 de septiembre contado por ocho personas que presenciaron los ataques cuando eran adolescentes e iban a Stuyvesant, un instituto de Nueva York a cuatro manzanas del World Trade Center.»

. «Documental sobre el 11 de septiembre contado por ocho personas que presenciaron los ataques cuando eran adolescentes e iban a Stuyvesant, un instituto de Nueva York a cuatro manzanas del World Trade Center.» Embrujadas (T3). «Mel y Maggie tienen dificultades para seguir adelante tras la trágica muerte de su madre. Las chicas deberán afrontar otra noticia inesperada cuando se enteran de que tienen una hermana mayor llamada Macy.»

Nuevos capítulos:

All American (T2)

Batwoman (T2)

Dinero negro (T1)

It’s a Sin (T1)

La extraordinaria playlist de Zoey(T2)

Legacies (T3)

Entra en catálogo: