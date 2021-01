El precio de PS5 y Xbox Series X se ha inflado a niveles que nunca nos habríamos podido imaginar. Si te preguntas cómo hemos llegado hasta aquí, puedo decirte que la explicación no es complicada, y que los grandes culpables son los grupos dedicados a la reventa y a la especulación.

Cuando Sony y Microsoft lanzaron sus consolas de nueva generación se produjo una demanda masiva que agotó el stock al instante. Era imposible conseguir una unidad, y solo aquellos afortunados que llegaron a tiempo a la fase de reservas lograron comprar una PS5 o una Xbox Series X a su precio recomendado, 499,99 euros (PS5 sin unidad óptica cuesta 399,99 euros).

¿Significa esto que el precio de PS5 y Xbox Series X se ha inflado tanto porque han tenido un éxito enorme? Pues no, no exactamente. Como hemos adelantado, los culpables han sido los grupos dedicados a la especulación y a la reventa, que se coordinaron para drenar todo el stock de ambas consolas, generando una demanda enorme e irreal, que unida a la baja capacidad de producción de Sony y Microsoft nos ha llevado a la situación actual.

La importancia de controlar el precio de PS5 y Xbox Series X

Drenar el stock de ambas consolas en su lanzamiento fue el primer paso de una estrategia que ha reportado ingresos millonarios a los especuladores, pero que requiere de un trabajo continuado para poder mantener un gran control sobre el precio de PS5 y Xbox Series X.

Sé lo que estás pensando, ¿cómo es posible controlar el precio de PS5 y Xbox Series X? Simple, impidiendo que los usuarios puedan acceder a dichas consolas a través del canal minorista, es decir, agotando cada nueva remesa de stock que llegue, por mínima que sea.

No os voy a mentir, la situación se ha ido tanto de madre que nos encontramos en una especie de «guerra» en la que los especuladores no están dispuestos a ceder ni un palmo de terreno. Podríamos poner muchos ejemplos, pero uno de los que más me ha sorprendido ha sido el caso del minorista británico Argos, que vio como un grupo organizado de revendedores aprovechó un agujero para poder comprar una reposición de consolas antes de que se abriera su venta al público.

Para cuando Argos se dio cuenta de lo ocurrido, solo pudo cancelar y recuperar una cantidad nimia del stock de PS5 que había recibido. Obvia decir que Argos es solo uno de los muchos minoristas que se han visto afectados, de una forma u otra, por esa estrategia de aglutinar todo el stock posible que están llevando a cabo los especuladores.

Si no hay stock en el canal minorista, el usuario no puede comprar una consola de nueva generación. Ante esta situación solo tiene dos opciones, esperar pacientemente hasta que haya una reposición para intentar conseguir una unidad, o aceptar el precio de PS5 y Xbox Series X que quieran imponerle los especuladores y revendedores.

Al no dejar que haya reposiciones de stock, puedes seguir controlando el precio de ambas consolas de forma indefinida. Es importante tener en cuenta que esta estrategia también les permite proteger las inversiones que han ido realizando durante estos meses. Piensa en las consecuencias que tendría para los revendedores una reposición de stock que pudiera cubrir en gran parte la demanda de los usuarios, les obligaría a bajar precios y reduciría sus ganancias.

¿Qué puedo hacer como consumidor?

Ya hemos visto las dos opciones que tienes ahora mismo, esperar o recurrir a la reventa. Personalmente, te diría que lo mejor que puedes hacer es tener un poco de paciencia y esperar, al fin y al cabo no te pasará nada por disfrutar de tu consola de nueva generación un poco antes o un poco después. Esta situación no puede durar para siempre, y se espera que en los próximos meses vayan llegando cantidades crecientes de ambas consolas al mercado.

Esperar te permitirá comprar una consola a través del canal oficial, tendrás la certeza de que tú eres el que la estrenará, no regalarás dinero a los especuladores, y tampoco contribuirás a que se siga inflando el precio de PS5 y Xbox Series X. En algunos minoristas, es posible hacer una reserva con fecha estimada de entrega para finales de febrero o principios de marzo. Si te decides por esta opción, te recomiendo que aclares antes las condiciones con el vendedor para evitar sorpresas desagradables.

Como ves, esperar tiene sus ventajas, aunque entiendo que no todo el mundo estará dispuesto a ello. Si eres de los que se han cansado de esperar y tienes prisa por conseguir una PS5 o una Xbox Series X, ya te adelanto que vas a tener que pagar de más, aunque por suerte ya he empezado a ver algunos precios más «fáciles de digerir», y también ofertas de profesionales que ofrecen garantía a través de ciertas plataformas de reventa.

Al momento de escribir este artículo, la mejor oferta que encontré fue una PS5 estándar con garantía y nueva, en teoría, vendida por un profesional que no se identifica, y que quiere hacer caja vendiéndola por 549 euros, es decir, 50 euros más que el precio recomendado por Sony. En el caso de Xbox Series X, he llegado a ver ofertas por 500 euros redondos, pero se trata de unidades abiertas y que han sido utilizadas. Aunque haya sido poco, esto las convierte en un producto de segunda mano.

No olvides, además, que aunque la situación no se normalice del todo en el primer trimestre del año, lo hará en los próximos meses. Por las declaraciones que ha hecho recientemente la CEO de AMD, Lisa Su, todo parece indicar que TSMC ya ha tomado medidas para incrementar su producción en proceso de 7 nm, y dado que las APUs que utilizan PS5 y Xbox Series X-Series S son muy rentables para AMD, podemos tener claro que antes de terminar 2021 el stock debería normalizarse, y con ello el precio de PS5 y Xbox Series X debería mantenerse en su nivel recomendado.

Si para entonces los revendedores no han logrado deshacerse de todas las unidades de PS5 y Xbox Series X-Series S que han acumulado, puede que se acaben viendo obligados a venderlas por debajo de su precio recomendado. ¿Alguien ha dicho karma?