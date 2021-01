Motorola también prueba la carga inalámbrica remota

Si durante 2019 y 2020 Motorola ha destacado por su prolífico catálogo de smartphones de gama media y media alta, cada vez parece más claro que 2021 y 2022 son vistos por la empresa como el momento para crecer en la gama alta. Esta misma semana hemos visto un nuevo paso al respecto, con el Motorola Edge S, y todavía estamos a la espera del anuncio de su nuevo tope de gama, quizá un Motorola Edge S+, equipado con un Snapdragon 888.

La complicación de la gama alta es que los fabricantes que la copan actualmente realizan importantes esfuerzos en innovación, aportando al sector tecnologías que, pasado un tiempo, se popularizan y van llegando a la gama media. Esto es algo en lo que precisamente Motorola se ha especializado en los últimos años, en tomar elementos de la gama alta, y crear smartphones de gama media que toman algún elemento concreto de sus hermanos mayores.

Así, mientras que para prevalecer en la gama media debes tomar elementos de la gama alta, que pueden ser tuyos o de otros fabricantes, en el caso de la gama alta debes realizar una alta inversión en I+D, con el fin de ser tú, como compañía, la que aporte la parte de innovación con la que estos dispositivos pretenden combatir contra sus rivales en el mercado. Y a la vista de los hechos, parece que Motorola ha decidido adoptar esa senda, y los resultados de momento parecen bastante interesantes.

Seguramente recordarás que el viernes te hablamos de Xiaomi Mi Air Charge, el nuevo sistema de carga de Xiaomi todavía en fase de pruebas, mediante estaciones de contacto, que permitiría cargar dispositivos conectándolos a una base de carga que recibe la electricidad de forma remota mediante beanforming. Xiaomi afirma que ya es capaz de ofrecer una carga remota hasta los 5W para un solo dispositivo en un radio de varios metros, y que espera poder extender dicha capacidad a varios dispositivos de manera simultánea.

La primera respuesta a Xiaomi Mi Air Charge no se ha hecho esperar, y hoy hemos podido comprobar en un vídeo de MSPowerUser que Motorola está trabajando en Motorola One Hyper, su propia tecnología de carga inalámbrica remota. En el vídeo, grabado durante las pruebas de este sistema, podemos ver dos bases sin cables, en la que se conectan lo que parecen ser sendos Motorola Edge. Una se encuentra a un metro de distancia del origen de la electricidad, y la segunda un poco más cerca, a 80 centímetros. En ambos casos podemos ver como, tras conectar los teléfonos, empiezan a cargarse.

Además, en el vídeo también podemos ver cómo la carga se detiene de inmediato cuando una mano se coloca frente a la estación de carga. Aunque Motorola no ha facilitado información al respecto, cabe deducir que hablamos de algún sistema de seguridad que desactiva la transferencia de la electricidad cuando detecta una señal potencialmente humana. Y es que lo más probable es que en este caso sí que hablemos de una señal que podría ser peligrosa.

Al igual que con Xiaomi Mi Air Charge, todavía no hay una fecha prevista para la llegada al mercado de Motorola One Hyper. No obstante, dados los anuncios de ambas tecnológicas, sumados a los rumores de que Apple ya lleva un tiempo trabajando en un sistema similar, tiene sentido esperar la llegada de los primeros sistemas de carga inalámbrica a finales de este año o, a más tardar, en algún momento del año que viene.