Uno de los nombres más repetidos a lo largo de 2020 ha sido Steam, y cómo casi todos los números de la plataforma han crecido el último año. Y es perfectamente comprensible, puesto que las particulares condiciones que hemos experimentado, y que seguramente también nos acompañarán al menos durante gran parte de 2021, han forzado a muchas personas a buscar opciones de ocio que se puedan disfrutar en casa. Los juegos son una opción excelente en estos extraños tiempos de covid-19.

Una de las razones de los números de Steam es, claro, que nos hemos visto obligados a permanecer en casa durante mucho más tiempo, pero eso no significa que Valve se haya quedado cruzada de brazos esperando a que llegaran los usuarios. Al contrario, la compañía ha reforzado los eventos que se celebran a través de la plataforma, sirviendo de este modo como alternativa a los eventos que hasta 2019 se celebraban de manera presencial.

Un ejemplo claro de ello es el Festival de Juegos de Steam, que se celebró por primera vez en diciembre de 2019 y que tuvo dos ediciones, primavera y otoño, el año pasado. En la primera de ambas ediciones se activaron 600.000 versiones de prueba, un número que creció nada menos que un 850% en la de otoño, cuando se alcanzaron los 3,1 millones de activaciones, demostrando que el evento se ha convertido en una plataforma muy interesante para los desarrolladores que no cuentan con los medios suficientes como para realizar grandes campañas d marketing.

Con esos precedentes, el próximo miércoles 3 de febrero dará inicio el nuevo Festival de Juegos de Steam, tal y como la compañía anuncia en esta publicación. Es esta edición la plataforma dará acceso a demos jugables de más de 500 próximos juegos de desarrolladores independientes, junto con retransmisiones variadas, chats y paneles con los desarrolladores de los títulos elegidos para la presentación.

Entre dichos títulos, como podemos ver en el vídeo de presentación del evento de Steam, encontraremos Genesis Noir de Feral Cat Den, The Riftbreaker de Exor Studios, Narita Boy de Studio Koba, Almighty: Kill Your Gods de Runwild Entertainment, Fling to the Finish de Splitside Games y Black Book de Morteshka, entre otros. Obviamente no son títulos tan sonados como los de los grandes estudios, pero recordemos lo ocurrido el año pasado con títulos como Fall Guys, Among Us y Phasmophobia para entender el impacto que pueden llegar a tener los juegos independientes.

Así pues, y sin nigún genero de dudas, no me perderé este Festival de Juegos de Steam. Y es que es bastante probable que algunos de los juegos de los que hablemos a lo largo de este año se dejen ver en este evento.