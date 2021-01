Si bien los sistemas de carga inalámbrica mediante estaciones de contacto todavía no se han terminado de normalizar entre los smartphone, Xiaomi ya ha querido ir un paso más allá con sus teléfonos, presentado hoy su innovadora tecnología de carga inalámbrica remota Mi Air Charge, capaz de cargar nuestros dispositivos «a través del aire» desde el otro lado de la habitación.

Hemos visto equipos de carga inalámbrica remota antes, con la actualmente desaparecida propuesta de Energous WattUp. Sin embargo, pese a la gran distancia en el tiempo, nunca volvimos a saber de este dispositivo. Y es que aunque Xiaomi tampoco está hablando todavía de ninguna fecha de lanzamiento, el mero hecho de mostrar una demostración real y hablar de sus hasta 17 patentes en curso sin duda augura un desarrollo bastante comprometido con esta tecnología.

We’re excited to bring you the remote charging technology – Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you’re gaming, walking around or even when something’s in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2

— Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021