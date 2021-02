Cada vez parece más claro que Cyberpunk 2077 está llamado a ser el gran fiasco de la década en lo referido al sector de los juegos. Y es que los problemas no dejan de aparecer, y cada vez resulta más evidente que CD Projeck Red debería haber postergado el lanzamiento del mismo hasta no haber pulido no ya todos los detalles, pero sí al menos muchos de los que hemos ido viendo y conociendo a lo largo de los últimos meses. Por norma general es mejor llegar tarde pero bien, que en hora de manera tan accidentada.

La última (mala) noticia al respecto la encontramos en el subforo de Reddit dedicado al juego, y el problema apunta precisamente a uno de los aspectos destacables de Cyberpunk 2077: la posibilidad de realizar múltiples modificaciones en el mismo gracias a mods desarrollados por la comunidad. De momento es cierto que todavía no hay una gran oferta al respecto, pero la comunidad modder ya lleva tiempo trabajando en ello, como ya pudimos comprobar con el complemento, aún en desarrollo, para poder jugarlo en tercera persona. Todos esperamos que la lista crezca exponencialmente.

El problema es que, según ha descubierto PixelRickyRick, un fallo de seguridad de Cyberpunk 2077 permite ejecutar código malicioso desde los mods, y el problema afecta también a las partidas guardadas, un elemento que se comparte de manera común en Internet. Y no, el problema no se limita a lo que puede hacer el mod en el propio juego, sino que permite realizar todo tipo de operaciones en el ordenador (o en la consola, pues según el investigador el problema también afecta a la versión de PlayStation 4) en el que se está ejecutando el juego.

Según podemos leer en la misma publicación de Reddit, PixelRickyRick comunicó el problema de seguridad a CD Projekt Red pocos días antes de la publicación del primer gran parche de Cyberpunk 2077, pero no sabemos si por la inminencia en la publicación del mismo o porque la compañía decidió no concederle demasiada importancia, el problema no se ha subsanado en el mismo, por lo que la amenaza de seguridad sigue vigente.

La gran duda ahora es si CD Projekt Red esperará a la próxima gran actualización para solventar este problema o, por el contrario, actuará de manera más responsable, publicando cuanto antes una actualización menor que solvente este problema. Por norma general, parchear los agujeros de seguridad debe ser una prioridad absoluta, pero si hablamos de Cyberpunk 2077 y de su desarrolladora, la respuesta debería ser todavía más rápida, al punto de que publicar la actualización 1.1 sin haber solucionado el problema ya significa llegar tarde.

Afortunadamente, eso sí, los responsables de Cyber ​​Engine Tweaks, un plugin empleado para cargar mods en Cyberpunk 2077, sí que han publicado una actualización de su software que evita que los mods y las partidas guardadas malintencionadas puedan sacar partido de la vulnerabilidad del juego.