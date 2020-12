¿Cómo luciría Cyberpunk 2077 en modo tercera persona?

Cyberpunk 2077 está siendo el tema de conversación estas últimas semanas, y obviamente no faltan razones para ello. Y es que tras su lanzamiento, ocho años después de que el juego de CD Projekt Red fuera anunciado por primera vez, la polémica no ha dejado de rodear a un juego que estaba llamado a ser el título del año, pero que por culpa de unas políticas muy cuestionables por parte de su desarrolladora, de momento y para muchos el galardón que se ha ganado es el del fiasco del año, y habrá quienes digan que hasta de la década.

Cyberpunk 2077 es injugable en las consolas base de la anterior generación. Sí, injugable, pues de lo contrario ni Sony ni Microsoft habrían tomado la costosa decisión de devolver el importe de compra a todos los usuarios que lo soliciten. Y es cierto que CD Projekt Red ha prometido publicar parches en los próximos meses para solucionar todos los problemas, pero ahora, cuando la credibilidad del estudio polaco está por los suelos, es muy difícil pensar que van a poder hacer que un juego de 2020 funcione igual en un PC de esta época que en una consola de hace ocho años.

Lo más triste de todo es que, en realidad, Cyberpunk 2077 es un futuro juegazo. Y digo futuro porque, a la vista de la enorme cantidad de bugs, salta a la vista que no está terminado. Queda mucho trabajo por hacer y ahora, con la polémica de las consolas de la anterior generación, tanto ese final como el desarrollo de las versiones específicas para la nueva generación de consolas tendrán que esperar. Al final, lo más probable es que con Cyberpunk 2077 ocurra lo mismo que ya pasó hace años con No Man’s Sky: un lanzamiento prematuro, una enorme tormenta de críticas y varios años de trabajo hasta llegar al punto actual, que es el de ser un juego excelente.

Así, partiendo de esta premisa, y aunque obviamente lo principal es permanecer atentos al presente y ver qué pasos va dando CD Projekt Red para concluir el desarrollo de un juego que todavía no debería haber salido a la venta (y que, en realidad, nunca debería haber apuntado a las consolas de la anterior generación), no está de más pensar qué nos puede ofrecer Cyberpunk 2077 en el futuro, ya sea mediante ampliaciones y mejoras oficiales, o gracias a los mods que, con el tiempo, empezará a publicar la comunidad.

¿Crees que todavía es un poco pronto para empezar a hablar de mods para Cyberpunk 2077? Bueno, puedo entender tu punto de vista si lo estás jugando sufriendo intentando jugar en consola, pero lo cierto es que la experiencia en PC no tiene nada que ver. No es perfecta, obviamente, pero tras haberlo precomprado en Stadia y haber encontrado una excelente oferta para la versión instalable, mi experiencia ha sido bastante positiva, estoy disfrutando mucho y sí que me gusta la idea de empezar a pensar qué nos podrán ofrecer los complementos que diseñe a comunidad en el futuro.

Cyberpunk 2077 en tercera persona

Es por eso que descubrir este vídeo de Cineagle en YouTube me ha supuesto una enorme sorpresa y una alegría, puesto que nos muestra una primera aproximación a cómo luciría Cyberpunk 2077 en modo de tercera persona. Esto, y es importante aclararlo, no significa que ya exista un mod para poder tener ese punto de vista en el juego, es solo una primera prueba en la que, como se puede comprobar a simple vista, todavía hay bastante puntos que se deben pulir. Sin embargo, lo que sí que nos indica es que ya hay personas trabajando en ello y que, por lo tanto, podemos esperarlo en un futuro.

Según Cineagle, lo primero que tendrán que hacer los modders que pretendan llevar la tercera persona a Cyberpunk 2077 es mejorar las animaciones del personaje principal, que de momento resultan un tanto toscas. Y no solo eso, sino que la postura predeterminada del personaje principal es comprensible para el modo de primera persona, pero resulta un tanto absurda en la perspectiva de la tercera persona. Es lógico, claro, de momento CD Projekt Red se ha centrado en la primera persona, ni siquiera sabemos si tiene planes de incluir el modo de tercera persona, por lo que se entiende que no hayan dedicado tiempo ni recursos al aspecto del personaje.

Si nos basamos en el proceder habitual de los creadores de mods, lo más probable es que el primero de ellos llegue con todos o gran parte de esos defectos sin corregir, o como mucho con ligeras mejoras. De este modo, los jugadores ya podrán empezar a jugar a Cyberpunk 2077 en tercera persona. Y sobre ese primer mod, empezaremos a ver mejoras que sí que pulirán muchos de esos aspectos y que, finalmente, nos proporcionarán una experiencia en tercera persona a la altura del juego. Bueno, a la altura del juego cuando esté terminado, ya me entiendes.