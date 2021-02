Samsung ha anunciado una importante rebaja de precio del Galaxy Z Flip 5G, uno de los smartphones plegables de última generación que el gigante surcoreano tiene en el mercado y que a partir de ahora costará 1.199 dólares desde los 1.499 dólares iniciales. Todos los móviles inteligentes suelen bajar de precio cuando pasan unos meses de la comercialización, pero esto es un recorte permanente oficial del fabricante.

«Samsung tiene el compromiso de hacer que los dispositivos plegables sean más accesibles para todos«, explicó el director de comunicación de la compañía para explicar la bajada de precio del Galaxy Z Flip 5G. Es una de las maneras de acercar al gran público estos plegables, dispositivos innovadores por su factor de forma y las novedades en experiencia de uso que ofrecen, pero cuyo coste hasta ahora los ha dejado fuera del gran consumo.

Además de bajar el precio de dispositivos ya comercializados otra manera de aumentar ventas es «expandir la cartera de productos plegables» dice el ejecutivo, dejando abierto el camino a un aumento de catálogo que podía acercarse a la gama media con series completamente nuevas o usando los actuales rebajando prestaciones. Es probable que veamos más dispositivos «asequibles» con este tipo de diseños en 2021.

Galaxy Z Flip 5G, un plegable singular

Es una variante del Flip original con su mismo diseño y formato, pero con soporte para las nuevas redes de banda ancha móvil y un nuevo chipset, el más avanzado de Qualcomm para 2020. El terminal presenta el diseño tipo «concha» que fue común hace un par de décadas y que han recuperado otros fabricantes como el Motorola con el Moto Razr. Enormemente compacto cuando está plegado, también permite un buen manejo con una sola mano cuando está desplegado.

La clave del diseño del terminal es un «cristal que se dobla». Una cubierta de vídrio ultradelgado que frente al uso del policarbonato aumenta considerablemente la protección de la pantalla y evita los problemas de resistencia y robustez que afectaron al Galaxy Fold original, el primer plegable de la compañía.

La pantalla es la estrella del conjunto. Una OLED flexible multitáctil con resolución FHD+, 6,7 pulgadas de diagonal y soporte para HDR10+. También cuenta con una pequeña pantalla secundaria de 1 pulgada situada en la parte inferior de la tapa externa, que permite realizar funciones básicas sin tener que desplegar el terminal, recibir información o notificaciones o contestar llamadas de audio o videconferencias.

En su interior destaca el Snapdragon 865 Plus 5G, el chipset más avanzado de Qualcomm de los comercializados en 2020. El apartado de la conectividad está muy bien cubierto a pesar de su tamaño compacto, con 5G, Wi-Fi 6, USB Type C, Bluetooth 5.0, NFC, GPS y altavoz de AKG con soporte para Dolby Atmos. Su batería no está nada mal para su tamaño (3.300 mAh) y soporta carga rápida e inalámbrica.

Pantalla Principal Infinity Flex» de 6,7 pulgadas, AMOLED Ultra Thin Glass

Secundaria Super AMOLED de 1,1 pulgadas Resolución Principal: FullHD+ (2.636 x 1.080 píxeles)

Secundaria: 300 x 112 píxeles y 303 ppi Chipset Qualcomm Snapdragon 865 Plus Memoria 8 Gbytes de RAM Almacenamiento 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.0 Cámara frontal 10 MP f/2.4 Cámara principal Doble sensor:

· 12 MP f/1.8 con OIS

· 12 MP gran angular f/2.2 Conectividad 5G, WiFi 6, USB Type C, Bluetooth 5.0, NFC. Sensor de huellas. Batería 3.300 mAh, con carga rápida de 15 vatios y carga inalámbrica de 9 vatios Dimensiones Plegado: 73.6 x 87.4 x 17.4 (15,4) mm

Desplegado: 73,6 x 167,3 x 7,2 (6,9) mm

183 gramos de peso Sistema operativo Android 10 con capa Samsung y modo Flex para plegables

Galaxy Z Flip 5G se ofrece en dos acabados de color, Mystic Grey y Mystic Bronze, y su precio oficial queda rebajado a 1.199 dólares. El portal web de Samsung España muestra un precio de 1.299 euros y con su compra entregan de regalo un reloj inteligente Galaxy Watch 3.