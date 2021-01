Los smartphones son los dispositivos estrella de la industria tecnológica. Con la versatilidad como bandera, desde la capacidad inicial de comunicaciones han ido mejorando prestaciones hasta convertirse en computadoras en miniatura que usamos para otras muchas tareas como agenda digital, para productividad, fotografía o todo tipo de entretenimiento multimedia.

De ahí deriva la dificultad de elegir el modelo que mejor se adecúe a cada consumidor junto a una oferta amplísima que puede apabullar a cualquiera. A pesar del frenazo de ventas (por la saturación del mercado, falta de innovación, situación económica y aumento de precios) no cabe duda que los smartphones siguen siendo dispositivos del máximo interés y se espera que las novedades en formatos con los nuevos plegables y en conectividad con el despegue definitivo del 5G vuelvan a impulsar sus ventas en 2021 como ya hemos visto en el último trimestre del año.

Cómo elegir los mejores smartphones

En esta guía repasaremos todas las características que debe valorar un usuario que busque acertar en la compra, pero hay un par de apartados previos que conviene tener claro antes de empezar:

¿Para qué lo vas a utilizar preferentemente? La realidad es que (casi) lo que menos hacemos con un smartphone es llamadas telefónicas clásicas de voz y lo utilizamos masivamente para navegar por Internet; usar redes sociales; mensajería instantánea; videoconferencia; fotografías y vídeos; visionar películas o series; escuchar música; leer libros electrónicos; jugar en movilidad; usarlo como motor de un dispositivo de realidad virtual e incluso en el escritorio transformado como mini-PC. Aún así, siempre habrá un apartado preferente de uso, además de otros como la autonomía o la robustez.

¿Cuánto estás dispuesto a gastar? Otra clave previa importante. El precio medio en móviles ha aumentado los últimos años y algunos tope de gama superan la barrera de los 1.000 dólares. No te calientes con el marketing. Valora tus necesidades y fíjate un presupuesto máximo a invertir. La gama media en smartphones es la más interesante del mercado en cuanto a características/precio y cuenta con modelos sobrados para la mayoría de usuarios. Valora también versiones de generaciones anteriores. No ha habido demasiadas innovaciones (salvo en plegables) y suelen bajar de precio cuando llegan los nuevos modelos.

Teniendo claro lo anterior, hay unos cuantos aspectos que diferencian los smartphones y cuya valoración puede ayudar a elegir el más adecuado para cada usuario. Te recordamos los más importantes.

Pantallas- Resoluciones – Tecnologías

El tamaño de pantalla es uno de los primeros parámetros que debe valorar el consumidor. Una mayor diagonal aumentará la comodidad de visualización, pero aumentará el peso y dificultará su uso con una sola mano. Aquí la industria no deja demasiadas opciones. La media de tamaño no ha dejado de aumentar en una tendencia que parece imparable y fácilmente la podemos situar en los entornos de las 6 pulgadas. Por debajo hay pocos, mientras que los más grandes pueden incluso superar las 7 pulgadas.

En cuanto a la resolución nativa, la media se sitúa en unos aceptables 1080p, aunque hay variedad desde el simple HD que se usa en la gama de entrada. En la gama alta podemos encontrar 2K y hasta los 4K de algún modelo en particular, una auténtica barbaridad teniendo en cuenta su tamaño. Resoluciones especiales «alargadas» como FHD+ o 2K+ están en plena tendencia a medida que se han consolidado totalmente los diseños con relaciones de aspecto 18:9, 19:9 e incluso 21:9.

En tecnologías de pantalla, las IPS siguen siendo las más utilizadas, mientras que las LCD se emplean en la gama de entrada. Los paneles derivados de OLED se reservan para la gama alta. Todos son multitáctiles y la mayoría soportan el uso de lápices ópticos aunque la experiencia no es la mejor salvo en modelos concretos con digitalizadores activos. El soporte para tecnologías como HDR10 o las de Dolby son otro de los añadidos, aunque quizá la mayor novedad en los últimos meses haya sido el aumento de la tasa de refresco por encima de los 60 Hz típicos, especialmente indicadas para el juego en movilidad.

Formatos – Diseños – Acabados

Los nuevos factores de forma con pantalla flexible o doble pantalla han sido la mayor novedad del último año y una innovación que la industria espera que anime las ventas. Samsung es el fabricante más destacado con dos series Fold y Flip, pero hay otros como Motorola, Huawei o Microsoft que ya han comercializado este tipo de modelos. Y se esperan otros de la mano de Xiaomi y LG, además de la entrada de Apple con los iPhone plegables. Como ocurre en las primeras generaciones estos formatos necesitan desarrollo, mejora de componentes como las bisagras y mayor número de aplicaciones que les saquen provecho. Los precios hasta ahora son elevadísimos, fuera del gran consumo.

En chasis y acabados sigue habiendo diferencia en los distintos segmentos de mercado. Si la gama media y de entrada suele apostar por los plásticos en policarbonato, en la gama alta vemos materiales premium como el aluminio, magnesio y cristal. La utilización de capas protectoras como la que ofrece la firma especializada Gorilla Glass son habituales y una parte de smartphones añade un mayor grado de protección con la resistencia al agua o salpicaduras, golpes y caídas, aunque no evitan el uso de protectores de pantalla y fundas. La industria ofrece terminales especiales robustos para profesionales que trabajen en ambientes que lo necesiten.

Una tendencia que se ha consolidado casi por completo son los diseños “todo pantalla”, donde se eliminan casi totalmente los biseles y marcos apostando por ocupar todo el frontal del terminal. Es un diseño interesante que permite ampliar el área de visualización sin tener que aumentar el tamaño total del dispositivo, cada vez más grande como veíamos más arriba.

Cámaras

La capacidad fotográfica y de vídeo en smartphones no deja de mejorar. La versatilidad de estos dispositivos ha hundido la venta de cámaras compactas dedicadas y la verdad es que (aunque siguen siendo incomparables) su uso es mayoritario y sus prestaciones son muy valoradas por los usuarios.

La apuesta por el multisensor para dividir las tareas según la toma a realizar o como complemento al principal; el aumento de resolución de los mismos; el añadido de las funciones de Inteligencia Artificial y la mejora del software, son las principales tendencias. Aquí debemos recordar que un alto número de sensores y de megapíxeles no asegura las mejores fotografías y una buena óptica y aplicaciones de sacarle partido están por encima de lo anterior.

Revisa análisis independientes porque te puede sorprender. La mejor cámara de smartphones en 2018 la montó Google en el Pixel 3. Y con un solo sensor. Otras opciones a valorar son el estabilizador óptico de imagen, el autofoco, la apertura de las lentes, el doble flash LED o la capacidad de vídeo con resoluciones hasta 4K.

En cuanto a diseños, la cámara principal tiende a montarse en marcos específicos cada vez de mayor tamaño para alojar los múltiples sensores e integrado con el chasis en la parte trasera. En cuando a las frontales para autofocos, parece que la industria está apostando por librarse de una vez de los agujeros en las pantallas. Algunos fabricantes emplean diseños de cámara abatible en el chasis, si bien la tendencia general aquí es incluirla debajo de la pantalla.

Chipsets

Aquí no hay alternativas. La arquitectura ARM monopoliza por completo los motores de hardware principal para smartphones. Qualcomm es el principal proveedor mundial de chipsets móviles para terceros y podrás ver sus diseños en todos los segmentos de mercado, mientras que en la gama media y de entrada el fabricante chino MediaTek también tiene una gran presencia. El resto se reparte con diseños propios de fabricantes, los SoC de Apple para los iPhones, los Exynos de Samsung o los Kirin de HiSilicon (Huawei).

La tendencia aquí pasa por el aumento del rendimiento y de la capacidad de integrar componentes. Además de rendimiento de CPU y GPU para alimentar tareas como los juegos en movilidad, los chipsets son cada vez más integrados, con soporte ampliado para IA, realidad aumentada, procesamiento de señales DSP y los ISP para soportar sensores fotográficos cada vez de mayor capacidad. También importante la ampliación de los chips 5G más allá de la gama alta, tanto nativos como cono módem adicionales.

Memoria y almacenamiento

La capacidad de memoria RAM de los smartphones actuales supera incluso la media en PCs y ya se han comercializado modelos con 12 y 16 Gbytes. La media instalada está por debajo y te puedes encontrar de todo, desde el mínimo admisible de 1 GB en sistemas específicos como Android Go, pasando por 2, 4, 6 u 8 Gbytes. Siempre es preferible que la RAM sea más rápida que la capacidad y los fabricantes tienen que mejorar en optimización, pero la tendencia es incluir cada vez más. Las LPDDR5 están en camino, pero no sabemos si las veremos a final de año en los smartphones más avanzados.

En cuanto a capacidad de almacenamiento, el mínimo lo situaríamos en los 16-32 Gbytes, hasta los 256-512 Gbytes de la gama de alta. La marca del Tbyte está en camino y seguramente será Samsung quien lo estrene este año, mientras que el nuevo estándar UFS 3.0 para soluciones de almacenamiento basadas en memoria NAND Flash es un avance importante que permitirá alcanzar un gran rendimiento.

La selección del usuario aquí es importante teniendo en cuenta que la RAM no podrá ampliarse en el futuro y lo mismo en almacenamiento interno, ya que una gran parte de móviles no soportan ya las tarjetas microSD.

Conectividad

La ampliación del soporte para las nuevas redes móviles 5G desde la gama alta al resto del mercado «democratizando» su alcance es hoy una prioridad en la industria y ya hemos visto soluciones de Qualcomm y MediaTek para la gama media. Aunque estas redes todavía no se han extendido a todas las regiones ni han desplegado todo su potencial, no cabe duda que es una apuesta de futuro que el usuario deberá valorar.

El soporte para la norma inalámbrica Wi-Fi 6 es otro elemento importante a considerar por sus ventajas frente a las anteriores versiones del estándar. Ya se está desplegando en equipos nuevos. Lo mismo con Bluetooth 5.2, importante porque en móviles se usa para conectar relojes inteligentes y pulseras cuantificadoras o los cada vez más usados auriculares inalámbricos una vez casi desaparecido el clásico jack de audio.

USB Tipo-C es el conector del presente y del futuro en smartphones y está totalmente desplegado en los terminales de gama media y alta, mientras que la tecnología de comunicación de corto alcance, NFC, se ha convertido en opcional, lo mismo que la doble-SIM, útil para algunos casos de uso. En el apartado de autenticación biométrica lo más novedoso es el sensor de huellas debajo de la pantalla, algo que terminará extendiéndose en todo el segmento de gama media para arriba.

Sonido

Un apartado quizá menos valorado que los anteriores, pero que también conviene conocer. El chip convertidor DAC (Digital-to-Analog Converter) es la clave en el apartado del audio y puede haber mucha diferencia de calidad. Por supuesto, contar con altavoces estéreo es obligatorio para empezar. Algunos de los mejores smartphones en este apartado incluyen altavoces más grandes y potentes y diseñan el interior de los terminales como una cámara de resonancia para reforzar el sonido.

El uso de altavoces externos dedicados, en general conectados por Bluetooth, es otra opción cuando no estamos en movilidad, en la oficina o en el hogar. Hay muchísima oferta de todo precio y calidades, sin olvidar que también podemos reproducir el audio de nuestro smartphone en los nuevos asistentes digitales o enviarlo a sistemas de alta definición.

En cuanto a la salida de auriculares ya sabes cómo están las cosas. El típico jack de audio está desapareciendo y los grandes fabricantes están eliminando la entrega de auriculares por lo que la solución final será contar con los mejores auriculares inalámbricos que tu presupuesto te permita.

Autonomía

Es una cuenta pendiente desde que los smartphones se convirtieron en computadoras cada vez más poderosas, con más funciones y con todo tipo de sensores que gastan mucho, muchísimo más que los móviles ‘tontos’ del pasado. La cuestión se agrava por la tendencia a la extrema delgadez de los móviles modernos que impide montar baterías de mayor capacidad. También por diseño (y por motivos comerciales), los fabricantes están apostando por baterías no reemplazables complicando este apartado.

Si la autonomía es un aspecto importante para tí, valora la capacidad de la batería y que se pueda reemplazar porque como decíamos no todos lo permiten. Hay modelos especializados que incluyen baterías de mayor capacidad de la media del sector que podíamos situar entre los 3.500 y 4.000 mAh. Busca también smartphones con sistemas de recarga rápida y adicionalmente, los que permitan recarga inalámbrica que mejore la comodidad del proceso sin necesidad de cableado. Contar con un buen cargador propio ha pasado de opción a obligación, ya que todos los fabricantes vana seguir los pasos de Apple y no incluirán cargadores en móviles nuevos.

Sistemas operativos

Aquí hay poco en lo que pensar porque tras la retirada de Windows Mobile y el fracaso de los Linux Mobile alternativos hoy no hay alternativas reales más allá de Android o iOS. Android arrasa en el mercado del móvil con cuotas estimadas superiores al 87% de cuota y por ello casi toda la oferta se concentra en torno al sistema de Google.

El iOS de Apple es el segundo en cuota de mercado (y el último). Como Apple no licencia el sistema operativo a otras compañías, sólo podrás acceder a esta plataforma con la compra de un iPhone. Y poco más. Fuera de las dos grandes plataformas la oferta es casi nula salvo algún Linux Mobile como nicho.

Tras el bloqueo de Trump Huawei está trabajando en un sistema operativo basado en Linux de nombre Harmony OS, pero necesita más desarrollo, servicios y aplicaciones que la verdad no sabemos si contarán con apoyo externo. Realmente es muy difícil y ni siquiera un gigante como Microsoft ha sido capaz de usar Windows en su vuelta al mercado del hardware móvil y su Surface Duo usa un Android tuneado. Windows 10X podría ser una alternativa de futuro, pero está por ver.

Selección de smartphones en cada rango de precio

Desde nuestra última guía de compra todos los fabricantes han actualizado su catálogo de smartphones y muchos de ellos ya están a la venta. La llegada de modelos nuevos ha provocado grandes rebajas de precios en generaciones anteriores. No las olvides, porque -por lo general- no ha habido tanta innovación y pueden merecer la pena. Ya hay anunciados algunos para próximo lanzamiento, pero no todos están todavía disponibles.

Para ayudarte en la selección y como ejemplo porque la oferta es inabarcable, hemos dividido la compra por niveles de precio en venta libre comenzando por la gama alta y llegando a terminales por debajo de la barrera de los 100 euros, con una selección de algunos de los que nos parecen más relevantes de cada gama e intentando incluir modelos de todos los fabricantes. Solo es una selección porque la oferta es amplísima.

– Samsung Galaxy Fold 2. Es el móvil con pantalla flexible más avanzado del mercado. Reforzado frente al modelo original, su diseño es único e innovador, destacando sus dos pantallas AMOLED. Usa el SoC Snapdragon 865+, cuenta con 12 GB de RAM y hasta 512 GB para almacenamiento. Su precio es igual de espectacular, 2.009 euros que lo convierten en el más caro del mercado. El modelo original Galaxy Fold sí ha bajado de precio y se puede encontrar por 949 euros.

– Apple iPhone 12. La última serie de los de Cupertino son los modelos individuales más vendidos del mercado. Mantienen la línea base del iPhone 11 en aluminio y cristal añadiendo el marco metálico del iPhone 5. Cuentan con nuevo SoC Apple A 14, 5G y han mejorado cámaras y pantallas Super Retina. La línea está disponible en cuatro versiones, mini, estándar, Pro y Max. El mini se puede encontrar desde 795 euros, mientras que el modelo estándar cuesta alrededor de 919 euros. Los iPhone 11 han bajado de precio, por debajo de los 700 euros.

– Samsung Galaxy S21. Los nuevos tope de gama de la serie regular de Samsung han sido el primer gran lanzamiento de 2021. Apuestan por las espectaculares pantallas AMOLED con mayor tasa de refresco, el último SoC de Qualcomm y el Exynos más potente del fabricante, cámaras mejoradas, 5G en toda la gama y el añadido del lápiz óptico en el modelo superior. Se comercializa en tres variantes, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G y Galaxy S21 Ultra 5G y se pueden encontrar desde 859 euros. Los Galaxy S20 y FE también han bajado de precio.

– Huawei Mate 40 y P40. Aún presionado por el bloqueo de EE.UU. Huawei sigue produciendo buenos móviles como sus último buque insignia serie Mate 40 que estrena el nuevo chip Kirin 9000 con 5G, pantallas OLED, mejoras en cámaras con óptica Leica y ligeros cambios en diseño con frontal todo pantalla y chasis en metal y cristal. El Mate 40 Pro es el mejor terminal de Huawei y se vende por 1.199 euros, mientras que el P40 Pro 5G tiene un precio interesante de 699 euros.

– OnePlus 8. El fabricante chino se ha hecho un hueco entre los grandes del sector. La última serie se vende en tres modelos estándar T, Pro y la más económica serie Nord. El modelo Pro es el más interesante con pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas a 120Hz con 8GB de RAM + 128 GB de almacenamiento, cuádruple sensor de cámara, carga rápida inalámbrica, Dual Sim y 5G. Tiene un precio de 717 euros. El 8 Nord rebaja el precio por debajo de la barrera de los 400 euros. Se espera pronto la llegada de la serie 9.

– ASUS ROG Phone 3. Una buena muestra de los smartphones dedicados preferentemente al juego en movilidad. Cuenta con pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas con tasas de actualización de 144 Hz, un SoC Snapdragon 865 Plus 5G y enorme cantidad de RAM, hasta 16 Gbytes. No le falta de nada como móvil, pero los juegos son su campo principal, incluyendo una serie de accesorios perfectamente diseñados para el terminal. Se puede adquirir por 815 euros.

– Motorola razr 5G. Otro de los móviles inteligentes que más nos gustan de la segunda generación de plegables, ahora con mejora del chipset y el añadido del 5G. Cuenta chasis de acero inoxidable y cristal, la pantalla principal OLED flexible de alta resolución y 6,2 pulgadas y una segunda pantalla secundaria en el frontal que se activa cuando el terminal está plegado. Actualmente está rebajado de precio a 1,192 euros.

– Samsung Galaxy Note 20. El mejor phablet del mercado ha bajado de precio después del lanzamiento de los Galaxy S21 y son una gran apuesta con base en el extraordinario panel AMOLED con resolución WQHD+ y frecuencia de actualización de 120 Hz que montan y el soporte para lápices ópticos. Está disponible desde 744 euros.

– Xiaomi Mi 10T. Los tope de gama de una firma que no deja de mejorar en ventas y que apuesta como pocas por ofrecer el mejor valor por precio con SoC potentes, grandes pantallas y cámaras mejoradas. La versión Pro con 8 GB de RAM y 128 GB para almacenamiento cuesta 619 euros, mientras que la versión estándar tiene un precio de 499 euros y el 10T Lite con 5G solo cuesta 299 euros.

– Oppo Reno 4. La gama alta de otro de los fabricantes chinos que está pegando fuerte en el mercado del móvil. Se comercializa en tres versiones con 5G, pantallas AMOLED en las superiores y el SoC 765G de Qualcomm. La versión Pro tiene un precio de 698 euros, mientras que por debajo puedes encontrar el 4Z por 325 euros.

– Apple iPhone SE 2020. La apuesta de Apple por la gama media con el terminal más pequeño y barato de su catálogo, con la pantalla Retina con panel IPS y un tamaño de 4,7 pulgadas y el SoC Apple A13 Bionic. Cuesta 449 euros.

– Motorola One. La serie de Motorola más completa para la gama media con variadas versiones como Action, Zoom, Vision o Macro y todo tipo de tamaños de pantalla y prestaciones. Nos gusta el One Zoom por 399 dólares aunque tienes modelos como el One por 299 dólares y el macro desde 176 euros.

– Realme 7 5G. Pantalla de 6.5 pulgadas, 6GB RAM + 128GB de ROM, 120Hz Ultra Smooth Display, 48MP Quad Camera, batería con 5000mAh y carga rápìda de 30W por 279 euros. La serie ofrece otras versiones como el Realme 7 Pro que ha bajado de precio a 257 euros.

– Samsung Galaxy A42 5G. Samsung lleva tiempo impulsando su gama media con la serie A y tiene una decena de versiones distintas. Seleccionamos este con pantalla AMOLED, buenas prestaciones y el añadido del 5G por 279 euros.

– Xiaomi Redmi Note 9T. Lo más novedoso de Xiaomi para la gama media fue presentado hace un par de semanas y busca la «democratización» del 5G en términos de dispositivos. Su pantalla sigue la tendencia del gran tamaño con un panel LCD de 6,53 pulgadas y su motor de hardware es el MediaTek Dimensity 800U. Con 5G y en relación precio/características pocos mejores vas a encontrar ya que está a la venta por 199 euros.

– Poco X3. Otro de los más interesantes de la submarca de Xiaomi, con pantalla AMOLED de 6,67″ FHD+, Snapdragon 732G, 6GB+64GB, Cámara cuádruple de 64MP, , 5160mAh con Carga de 33W, por solo 188 euros.

– Motorola Moto G. La gama más vendida de Motorola y de las más completas para la gama media. Nos gusta el G9 Play para empezar actualmente por 149 euros o el modelo Plus por 183 euros. El fabricante ha traído el 5G a esta serie con el Moto G 5G Plus por 279 euros.

– TCL 10. A la espera de la disponibilidad de la nueva serie 20, el fabricante ofrece modelos como este 10L, con pantalla de 6.53″ FHD+ con NXTVISION, un Qualcomm 665 4G, 6GB/64GB Ampliable MicroSD, Cámaras de 48MP+8MP+2MP+2MP, Batería de 4000mAh y Android 10 actualizable. Ha bajado de precio y está disponible por solo 134 euros.

– Nokia 2.2. Una buena muestra de smartphone para gama de entrada, con pantalla de 5,71″, chipset Quad-Core 2.0 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de Memoria Interna y cámara de doble sensor 13+5 MP por solo 119 euros.

– Alcatel 1B. Una muestra de terminal super económico por debajo de la barrera de los 100 euros. Tiene una pantalla de 5.5” HD+, SoC Quadcore, 2 GB de RAM, 32 GB para almacenamiento ampliable con MicroSD, Cámara 8MP, Frontal 5MP y batería de 3000 mAh. Tiene un precio de solo 69 euros.

Lo dejamos aquí porque la lista sería interminable y seguro que se nos quedan fueran terminales interesantes. Y es que la oferta de smartphones es colosal, con todo tipo de variantes, tamaños y tecnologías de pantalla, chipsets, sistemas de cámaras, 5G que se extiende a la gama media y precios para cualquier presupuesto. Además de los anteriores, hay anunciadas ya novedades para este mismo trimestre que puedes revisar en nuestro tag general de smartphones.

Como consideración final la de costumbre: no te dejes llevar por el marketing. Valora según tus propias necesidades, márcate un presupuesto máximo y ¡buena compra!