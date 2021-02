El veto de Estados Unidos ha hecho mucho daño a Huwei, y ha obligado a la compañía china a impulsar Harmony OS, un sistema operativo que, según la propia Huawei, partía de un desarrollo totalmente nuevo, es decir, que no iba a limitarse a copiar ni a Android ni a iOS.

Harmony OS iba a ser un sistema operativo totalmente nuevo, con un enfoque optimizado y con mejoras a nivel de rendimiento y de seguridad que lo iban a convertir, en teoría, en una plataforma todoterreno capaz de funcionar a la perfección tanto en smartphones como en wearables, e incluso en dispositivos inteligentes.

Por desgracia, nada de esto se ha cumplido. La primera revisión a fondo de Harmony OS ha confirmado que se trata de Android 10 en su versión «open-source», vestido con la capa de personalización EMUI y con los cambios necesarios para que en aquellas secciones donde debería aparecer el nombre de Android 10 aparezca, en su lugar, Harmony OS.

Ron Amadeo, de Ars Technica, ha publicado un artículo muy completo donde desgrana todas las claves que le han permitido confirmar que Harmony OS es, simplemente, un Android 10 de «incógnito», pero sin duda la más clara y relevante es que las aplicaciones que descargamos a través de la AppGallery de Huawei lo reconocen como Android 10 Q. Más claro, imposible.

¿Por qué es un problema que Harmony OS sea Android 10?

Pues es muy sencillo, porque Huawei prometió todo lo contrario. El gigante chino dijo, en varias ocasiones, que quería desmarcarse de Google, y que con Harmony OS iban a dar forma a un sistema operativo totalmente nuevo, con una base propia y con mejoras importantes que lo iban a colocar en una posición muy competitiva.

Al final, nada de eso se ha cumplido. Harmony OS es un Android 10 en su versión «open-source» vestido con la capa de Huawei, con todo lo que ello supone. Esta versión de Android viene sin las aplicaciones y sin los servicios móviles de Google, lo que significa que no podemos descargar el ecosistema de apps del gigante de Mountain View, y que tampoco podemos acceder a la tienda de aplicaciones Google Play.

Entiendo que Huawei se ha visto en una situación complicada por todo lo que le está cayendo encima tras el veto de Estados Unidos, y puede que, por ello, no haya ha tenido tiempo de dar forma, desde cero, a un sistema operativo móvil con un alto grado de compatibilidad y un buen rendimiento sin tener que asumir importantes quebraderos de cabeza, y que por eso ha tenido que cambiar sus planes y tirar de Android 10 para dar forma a Harmony OS.

Con todo, incluso siendo así de comprensivo, me cuesta entender por qué Huawei no lo ha reconocido abiertamente, por qué se ha empeñado en vender Harmony OS como algo nuevo e innovador cuando en realidad no es más que un Android 10 maquillado, y me quedo, además, con la duda de cómo evolucionará Harmony OS si Huawei logra una licencia que le permita volver a utilizar los servicios móviles de Google. Llegados a este punto, no puedo evitar acordarme de lo que vimos en esta noticia cuando hablamos del «farol» de Huawei con Harmony OS.