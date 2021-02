Total War: Warhammer 3 confirma su llegada para este 2021

Tras un primer teaser bastante misterioso, y con unos planes que pasaban por la publicación de hasta 7 cinemáticas más hasta la gran revelación, un desliz a través de uno de los canales de YouTube relacionados confirmó que Creative Assembly y Sega estaban preparando el anuncio de Total War: Warhammer 3. Una filtración que finalmente ha obligado a que ayer se revelase de manera oficial la existencia e inminente llegada de esta próxima entrega del título bélico de estrategia.

Tal y como podemos ver en el tráiler, este juego nos permitirá llevar el conflicto hasta nuevos territorios como Realms of Chaos y Lands of the East, añadiendo a su vez nuevas razas de fantasía como los Kislev y Cathay, así como las facciones del Caos Khorne, Nurgle, Slaanesh y Tzeentch. De igual manera, el estudio ha prometido también que ofrecerá la gama más diversa de «héroes legendarios, monstruos gigantes, criaturas voladoras y poderes mágicos que la serie jamás haya visto«.

Any questions? Check out the FAQ: https://t.co/4YDwKgbkZa — Total War (@totalwar) February 3, 2021

«Nuestra visión, desde el principio, fue crear una serie que se sintiera como un viaje increíble a través de este mundo que todos amamos«, adelantaba el director del juego, Ian Roxburgh, «El enorme apoyo de nuestros jugadores para garantizar el éxito de las dos primeras entregas ha llevado nuestra ambición a nuevas alturas, y no podemos esperar a que todos lo experimenten».

De igual manera que ya vimos en Total War: Warhammer 2, Creative Assembly volverá a permitir a los jugadores combinar los mapas de la trilogía completa para tener una campaña masiva. Sin embargo, esto llegará como una actualización gratuita posterior al lanzamiento, ya que el estudio ha asegurado que sus esfuerzos se centran actualmente en los nuevos contenidos para su entrega principal.

Fechado para finales de año, durante algún momento del mes de septiembre, se espera que Total War: Warhammer 3 haga un primer aterrizaje en Windows, seguido de las ya confirmadas versiones para Linux y macOS, que llegarán poco después. Así pues, el juego está ya disponible a través de Steam y Epic Games Store para pedidos anticipados, habiendo adelantado ya Creative Assembly que se incluirá una «bonificación de primeros usuarios» para todas las compras hasta cumplida la primera semana.