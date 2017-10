Análisis, Total War Warhammer II

Total







9 Jugabilidad

Gráficos

Historia

Creative Assembly vuelve a la carga con otra entrega de su título estrella, Total War, con su segunda entrega dentro del universo Warhammer de Games Workshop. A la mayoría nos entusiasmó que se metieran en este universo, sobre todo los que somos fans del mundillo de las miniaturas de estos ingleses, que suelen crear universos con un trasfondo increíble para acompañarlo.

Cierto es que como fan de Total War, algunas cosas nos disgustaron un poco, como la simplificación del elemento de gestión de las ciudades, pero tampoco podíamos dejar de lado el hecho de que por fin Total War se había aventurado a salir del trasfondo histórico (que me encanta, no me malinterpretéis) y se había adentrado en todo un nuevo modo de entender las batallas con la inclusión de la magia, los héroes de leyenda, y las criaturas monstruosas y voladoras, y el resultado fue increíble.

Pues con Warhammer II se ha mejorado más si cabe el refinamiento de esta formula y el resultado es espectacular.

Gráficos

Gráficamente ha cambiado poco en cuanto a texturas, pero han conseguido optimizar el motor increíblemente bien, el juego va mucho más fluido que su predecesor, y los paisajes de los mapas de batalla siguen manteniendo un detalle y un impacto visual excelentes.

Jugabilidad e Historia

El nuevo título nos aleja del territorio del viejo mundo y nos lleva hasta las tierras de los Altos Elfos, los Elfos Oscuros, los Hombres Lagarto y los Skavens. Estas cuatro son las únicas facciones jugables, que no quiere decir que sean las únicas facciones en juego, de hecho, todas las facciones tienen presencia, este es un punto que comentaré más adelante.

Si en el anterior Warhammer la historia se centraba en “el fin de los tiempos” y la invasión del viejo mundo por las hordas del caos de Archaon “El Elegido”, esta muestra la otra pieza del juego, el vórtice que crearon los magos elfos para expulsar y contener a los demonios, teniendo las diferentes facciones que luchar por su control realizando ataques mágicos.

Las facciones en esta nueva entrega están mucho más diferenciadas entre sí que en el anterior si cabe. Cada una tiene un aspecto único en la campaña que le diferencia de las demás, añadiendo un recurso extra que sirve para realizar acciones especiales.

El modo de dirigir la historia de las campañas con las misiones de aventura tiene un sentido bastante más práctico y coherente con el mapa de campaña. Van de menos a más y es un modo excelente de dirigir la acción.

Conclusiones

Warhammer II es un Total War excelente, es la entrega mejor optimizada y más cuidada hasta la fecha bajo mi punto de vista, añade solo pequeños detalles que sin embargo hacen de la experiencia algo muy interesante. Lo malo es que dividirlo en tres juegos distintos trae problemas, ya dijeron en su día que iban a unificar el mapa del uno y del dos, siempre que tengas ambos juegos, haciendo un reescalado y es que la verdad no tiene mucho sentido hacer tres juegos diferentes de Warhammer y sacar en uno casi todas las razas jugables, en este sacar solo cuatro y olvidarte del resto de mapa y de razas del uno, es una jugada muy poco acertada, es algo que, bajo mi punto de vista, tienen que hacer de forma obligatoria.