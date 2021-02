Google se replantea las «pestañas desplazables» en Chrome

A diferencia de otros navegadores web, Chrome pone límite al número de pestañas que puedes abrir en una misma ventana, y lo hace por una buena razón: el método que utiliza para visualizar esas pestañas es tremendamente deficiente, y es que se basa en ir reduciendo el tamaño de las mismas de manera progresiva, hasta que apenas se vislumbra una raya por cada pestaña que se tenga abierta.

A la gran mayoría de usuarios del navegador no les importará este límite, pues no abrirán nunca tantas pestañas a la vez. Hay otros muchos usuarios que, sin embargo, sí lo hacen, y es entonces cuando Chrome deja de ser esa herramienta de primera para convertirse en un lastre con el es que imposible trabajar. ¿Cuál es la mejor solución a este problema? En Google llevan años dándole vueltas al tema, sin plantear nada en concreto.

Porque experimentos se han propuesto de todo tipo. Hace tiempo, por ejemplo, tantearon la posibilidad de adoptar el sistema de «pestaña desplazables» que utiliza Firefox, el más lógico a todas luces ya que permite abrir pestañas sin fin -hasta que los recursos de la máquina digan basta- sin reducir por completo su tamaño, ocultando las pestañas de más a ambos lados de la barra y conservando la visibilidad de las que se mantienen en el centro.

Una imagen vale más que mil palabras:

Asi, mientras que en Chrome, una vez se han abierto muchas pestañas estas son indistinguibles unas de otras y llega el punto de que no se pueden abrir más, en Firefox no existe tal límite, y se permite desplazarse por las ocultas bien con los botones a cada lado de la barra de pestañas, bien con la rueda del ratón. Este era, por lo tanto, el método lógico al que acogerse… Pero no lo vieron así en Google.

Ahora vuelven a la carga con nuevos experimentos, que podrían terminar materializándose en características propias del navegador, según lo consideren sus desarrolladores. Además, con este experimento retoman la senda de las mencionadas «pestañas desplazables», sin duda el aspecto más positivo del mismo, aunque no se reduzca a ello.

Según cuentan en gHacks, Google está probando diferentes formas para reducir el tamaño de las pestañas a medida que se van abriendo y se consume el espacio en la barra: de mantener el tamaño sin modificaciones a reducirlo progresivamente, pero no hasta las indistinguibles líneas actuales, sino hasta el tamaño del favicon del sitio. Y a partir de ahí, a ocultar el sobrando y a desplazarse por él como en Firefox, mediante los botones o con la rueda del ratón.

Otra imagen lo explica mejor:

Falta por ver si llevan adelante el experimento y por fin los usuarios de Chrome pueden disfrutar de una experiencia al nivel de los usuarios más exigentes, porque está claro que la reciente incorporación de los grupos de pestañas se queda en muy poca cosa no ya en comparación con lo que pueden ofrecer navegadores como Vivaldi, sino para las necesidades de los ‘acumuladores’ de pestañas, que los hay y no van a dejar de serlo porque Chrome no pueda con ello.

Si te interesa probarlo, en gHacks explican cómo activar la opción de turno, pero por el momento solo es posible hacerlo en la versión Canary de Chrome, muy inestable y nada recomendada para su uso diario. Cuando se sepamos más sobre este asunto, te lo contaremos.