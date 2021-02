Windows Terminal es la aplicación definitiva con la que Microsoft quiere unificar sus herramientas de línea de comandos. La compañía ha publicado varias actualizaciones desde su anuncio en la BUILD 2019 y la última versión destaca por la novedad que supone una interfaz gráfica para su configuración.

Por si no estás familiarizado con Windows Terminal, citar que es una aplicación de código abierto que permite interactuar con el Símbolo del sistema, PowerShell o WSL (Subsistema Linux para Windows) usando la misma interfaz y abriendo diferentes pestañas para cada una de ellas.

Windows Terminal está basada en texto y su funcionamiento es el típico de las herramientas de línea de comandos que permite ejecutar, mediante comandos y modificadores. Pero cuenta con novedades como una interfaz de usuario con pestañas, soporte para aceleración de GPU para procesamiento de texto, soporte total para Unicode incluyendo fuentes, emojis, temas y una mayor personalización.

Las últimas versiones han mejorado el funcionamiento con las pestañas o los paneles y han añadido la posibilidad de navegar entre las pestañas abiertas con un menú dedicado. También se ha mejorado la interfaz; la función de búsqueda integrada; la posibilidad de iniciar Windows Terminal con un perfil específico desde el menú de inicio; soporte para los hipervínculos incrustados; compatibilidad con la detección automática de enlaces de texto plano y otras.

Windows Terminal 1.6 Preview (fase beta) ha añadido una novedad interesante, una interfaz gráfica de usuario oculta. No, no se trata de una GUI para el propio funcionamiento de una aplicación que sigue y seguirá funcionando en modo texto, si no para su configuración.

Hasta ahora, estos cambios se realizaban modificando un archivo settings.json con un editor de texto para cambiar cualquiera de las configuraciones de la aplicación. A partir de esta versión, presionando la combinación de teclado Ctrl + Shift + S iniciará esta GUI que permitirá gestionar todas las configuraciones generales de la aplicación.

También podremos agregar nuevos perfiles o configurar los existentes, incluida su apariencia y configuración avanzada.

En el pasado, configurar la aplicación requería jugar un poco para ver qué funcionaba y esperar que un archivo settings.json guardado no produjera errores. Con la nueva GUI de configuración es mucho más fácil configurar Windows Terminal y sus perfiles, y abre la puerta de su uso a usuarios menos experimentados. La consola de Windows también existe y esta herramienta pretende uni

Windows Terminal 1.6 Preview es un desarrollo gratuito y de código abierto, y está disponible en la Microsoft Store y en GitHub donde también se incluye el código fuente.