RAGE 2: Gratis en Epic Games Store durante una semana

Provocador desde antes incluso de llegar al mercado, RAGE 2 fue uno de los títulos destacables de 2019 y, como ya te contamos en su análisis, es un juego que no te dejará indiferente. Sea por el mundo distópico que recrea, por su ritmo frenético, por su particular sentido del humor o, como suele ocurrir en la mayoría de las ocasiones, por la combinación de múltiples factores, es muy difícil dedicarle cinco minutos y que no te resulte complicado parar.

En la distopia propuesta por RAGE y RAGE 2, después de que un asteroide haya acabado con el 80% de la población mundial (sí, eso que todos hemos deseado algunas veces después de 15 minutos en Twitter), una entidad omnipresente y controladora denominada «La Autoridad» pretende ejercer el poder omnímodo. Al otro lado de la balanza, un completo ecosistema de bandas que, como era predecible, son la plaga de las carreteras y hacen que transitar por las mismas sea un ejercicio de lo más arriesgado.

Y tú, claro, te encuentras en medio. Encarnando a Walker, el último y perseguido ranger del Yermo que, por haberse enfrentado a la tiranía de La Autoridad, ha perdido su hogar y ha sido dado por muerto, lo que le obligará a vagar por un extenso y desolado territorio, con la idealista y suicida misión de hacer justicia, enfrentándose simultáneamente al nuevo poder dictatorial y a las bandas, en una aventura de acción frenética y que te hará sudar la gota gorda en muchos momentos. Eso es lo que te propone Rage 2. Ah, ¿he mencionado que también hay mutantes?



RAGE 2 gratis en Epic Games

Como todas las semanas, Epic Games Store actualiza su oferta de juegos gratuitos, y en esta ocasión lo hace ofreciendo RAGE 2 gratuitamente durante una semana (hasta el 25 de febrero). Si «compras» el juego en estos siete días, pasará a ser de tu propiedad para siempre, y no es necesario que lo instales, basta con que lleves a cabo el proceso de compra, algo que puedes hacer tanto desde el cliente de la tienda de Epic para Windows y MacOS, como directamente desde su página web.

Por si te estás preguntando qué equipo necesitas para poder jugar a RAGE 2, aquí tienes lo mínimo y lo recomendable:

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i5 3570 o AMD Fx 8350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 960 o Radeon R9 280.

50 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i7 4770 o AMD Ryzen 5 1500X.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1070 o Radeon RX Vega 56.

50 GB de espacio libre.

Un aspecto importante, eso sí, es que verás que estos requisitos no concuerdan por completo con los indicados por Bethesda, y es que como ya te contamos en el análisis de RAGE 2, hay algunos errores en las equivalencias tanto en los procesadores como en las tarjetas gráficas. Dichos errores han sido corregidos y se muestran las equivalencias correctas en esta lista.

Aunque el peso pesado entre los regalos de esta semana en Epic es RAGE 2, no es el único título que podrás obtener gratuitamente. También, hasta dentro de una semana, te puedes hacer con Absolute Drift Zen Edition, un sencillo pero adictivo juego de habilidad, en el que tendrás que controlar un coche que circula a gran velocidad por un mundo minimalista, poniendo a prueba su pericia con los derrapes en cada curva del trazado.



