RAGE 2 estrena tráiler de lanzamiento, llega el 14 de mayo

El lanzamiento de RAGE 2 se espera para el 14 de mayo y Bethesda Softworks está trabajando a plena máquina para promocionarlo. Durante las últimas semanas hemos visto varios vídeos que han mostrado varias claves tanto a nivel técnico como jugable, y hemos podido descubrir sus requisitos mínimos y recomendados.

Hoy tenemos su tráiler de lanzamiento y debo decir que me he llevado una sorpresa al ver el «guiño» que han lanzado al final de RAGE. No quiero hacer ningún tipo de «spoiler», pero puedo anticiparos que todo esto tiene una explicación, y os la contaré en el análisis de RAGE 2 que tenemos previsto publicar la próxima semana.

El desarrollo de RAGE 2 ha corrido a cargo de id Software y Avalanche Studios. Como recordarán nuestros lectores habituales se barajó la utilización del motor gráfico idTech 6, el mismo que ha dado vida a DOOM 2016, pero al final se optó por el motor gráfico Apex Engine, el mismo que utiliza la serie Just Cause. La razón es muy sencilla, el motor gráfico de id Software permite alcanzar una alta calidad gráfica, pero no se lleva bien con entornos muy abiertos.

Si hubieran utilizado el idTech 6 o el idTech 7 en RAGE 2 habría sido imprescindible dividir el mundo en zonas reducidas y establecer tiempos de carga, una problemática que han podido resolver con le Apex Egine.

¿Podré mover RAGE 2?

Los requisitos mínimos y recomendados dejaron claro que RAGE 2 va a ser un juego exigente, pero debemos recordar que es muy probable que estén inflados. Si cuentas con un PC equipado, al menos, con una GTX 960-Radeon R9 280, un procesador Core i5 2000-FX 8300 y 8 GB de RAM estoy convencido de que podrás jugarlo sin problemas en 1080p con calidades medias.

A partir de una GTX 970-Radeon RX 470 la experiencia debería ser muy buena en dicha resolución con calidades muy altas, y si tienes pensado jugarlo en 4K a partir de una RTX 2080-Radeon VII nos encontraríamos en un nivel óptimo. No os entretengo más, disfrutad del tráiler.